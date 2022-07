Todestag des Wii U und 3DS eShop steht fest

Nintendo hat das genaue Datum bekannt gegeben, an dem die eShops für die Wii U sowie den 3DS auf ewig geschlossen werden sollen.

Wenn du vorhast, Spiele im digitalen Store der Wii U oder 3DS-Konsole zu kaufen, hast du dafür noch bis zum 27. März des kommenden Jahres Zeit. Das hat der japanische Entwickler auf seiner offiziellen Support-Website (opens in new tab) bekannt gegeben.

Für Nintendo eShop-Karten und -Guthaben verfällt die Einzahlungsmöglichkeit jedoch bereits am 29. August - das heißt in knapp einem Monat. Im Halbjahr darauf hast du infolgedessen aber noch die Möglichkeit dein hochgeladenes Guthaben in digitale Wii U- oder 3DS-Titel umzumünzen.

Keine Angst müssen Nutzer zudem bezüglich der Zugriffsmöglichkeiten zu bereits gekauften Store-Inhalten oder etwaigen Online-Funktionen haben. Nintendo kündigte hier an, dass bereits gekaufte Software, DLC und Updates aus dem Store "in absehbarer Zeit" wieder zum Download zur Verfügung stehen werden.

(Image credit: Nintendo)

Die Uhr tickt...

Durch phänomenale Verkaufszahlen im letzten halben Jahrzehnt ist die Nintendo Switch (opens in new tab) komplett zurecht das Hauptaugenmerk des Unternehmens geworden. Leider geht damit auch einher, dass das Interesse an der älteren Vorgängergeneration rund um Wii U und 3DS nachgelassen hat - Sammler ausgenommen.

Für einige SpielerInnen mag dieser Schritt etwas zu zeitnah kommen und somit verfrüht die Pforten zu einigen großartigen Titeln fürs Erste schließen. Weiterer Wehrmutstropfen ist dabei die Tatsache, dass einige großartige Titel in ihrer Online-Variante viel einfacher zu erwerben waren und in physischer Form überteuert und rar geworden sind...

Gerade der Wii U-eShop konnte nicht nur mit konsoleneigenen Perlen, wie Xenoblade Chronicles X (opens in new tab), aufwarten, sondern war besonders aufgrund der Vielzahl an digitalen und preisgünstigen Wii-Portierungen unter Kennern beliebt.

Wenn du also noch immer eine Wii U oder eine 3DS-Variante dein eigen nennst, ist es jetzt höchste Zeit die Konsolen zu entstauben. Durchforste infolgedessen die digitale Spielebibliothek ein letztes Mal vor Stichtag und sichere dir vielleicht noch schnell ein paar Spielspaßgranaten.