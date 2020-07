Google Pixel 4a Launch: möglicherweise weitere Verzögerung

Ursprünglich hatten wir erwartet, dass das Google Pixel 4a im Mai im Rahmen der Google IO 2020 erscheinen würde. Seitdem diese Veranstaltung in die Online-Welt verschoben und dann abgesagt wurde, ist das Startdatum für Googles Mid-Ranger ein kleines Rätsel - und jetzt haben wir gehört, dass es möglicherweise erst im Oktober erscheinen soll.

Die Nachricht über die jüngste Verzögerung kommt vom Tipster John Prosser, der in der Vergangenheit eine zuverlässige Quelle für Insider-Informationen war. Er sagt, dass am 13. Juli eine Ankündigung über das Smartphone gemacht wird, dass es aber erst im Oktober in den Handel kommt.

Das wird das Telefon zeitlich fest in den Startbereich des Pixel 5 bringen, was einige Kommentatoren dazu veranlasst, sich zu fragen, ob das Pixel 4a tatsächlich in Pixel 5a umbenannt werden könnte - obwohl wir wahrscheinlich nichts davon sicher wissen werden, bis die Handys erscheinen.

Prosser fährt tatsächlich damit fort, dass auch der Start des Pixel 5 zurückgedrängt werden könnte, obwohl er selbst zugibt, dass sich dies alles noch ändern kann. Schließlich behauptet er, dass die blaue Version des Pixel 4a in die ewigen Jagdgründe geschickt wurde, so dass das Telefon nur noch in einem Standard-Schwarz erscheint.

I waited all week to report this to see if it was an error in the system. But I’ve confirmed it multiple times at this point. Keeping a close eye on things and with the way things are going, it could be changed again. I’ll report back if there’s a change.June 13, 2020