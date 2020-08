Samsung Galaxy Z Fold 2 Launch: Uhrzeit und Preis bekanntgegeben

Wenn du dachtest, das Samsung Galaxy Z Fold 2 sei bereits angekündigt worden, nun, dann hast du - zur Hälfte - Recht. Samsung enthüllte die Existenz des Telefons während des Samsung Galaxy Note 20 Launch-Events, aber es wurden nicht alle Details bekannt gegeben, sondern stattdessen ein separates Launch-Event für Dienstag, den 1. September, angesetzt. Was wir nicht wussten, war der Zeitpunkt der Veranstaltung - bis jetzt.

Samsung hat TechRadar gegenüber bestätigt, dass das Samsung Galaxy Z Fold 2 Launch-Event um 16 Uhr (in Deutschland) beginnen wird.

Was werden wir bei "Samsung Unpacked Part 2", wie die koreanische Firma es auf der offiziellen Einladung nennt, erfahren? Nun, wir wissen nicht, wann du es kaufen kannst, obwohl ein Gerücht* auf den 18. September hinweist und die Vorbestellungen am 2. September anlaufen werden.

Wir müssen auch noch Einzelheiten über die Kamera oder den Chipsatz erfahren, aber einige Dinge wissen wir bereits. Uns ist zum Beispiel bekannt, dass das Samsung Galaxy Z Fold 2 im zusammengeklappten Zustand einen 6,2-Zoll-Bildschirm hat, während beim Öffnen ein größerer 7,6-Zoll-Bildschirm sichtbar ist.

Wir wissen auch, dass mindestens einer dieser Bildschirme eine Bildwiederholrate von 120 Hz hat und dass das Telefon über einen 4.500 mAh-Akku verfügt.

Es steht außer Frage, dass der Preis des Samsung Galaxy Z Fold 2 teuer sein wird, aber es wird scheinbar günstiger sein als das originale Galaxy Fold.

Laut einem Leak der offiziellen Samsung Webseite, das zuerst von Max Weinbach entdeckt wurde, liegt der Preis bei stolzen 1.799 Pfund.

Das sind £100 "billiger" als das erste Galaxy Fold, wie unser eigener stellvertretender Chef-Redakteur, John McCann, in einem lustigen, ernüchternden Kommentar bemerkte. Das Fold der ersten Generation kostete £1.899, als es Ende letzten Jahres auf den Markt kam.

Good news: Second generation Fold is £100 cheaper than the first gen model. Not so good news: it's still £1,800 https://t.co/sI9ffDwjDxAugust 27, 2020