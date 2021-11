Samsung Galaxy S22: Farben scheinen so gut wie bestätigt

Wir wissen zwar noch nichts Genaues über die Samsung Galaxy S22-Reihe, aber eine Sache, die wir mit ziemlicher Sicherheit wissen, sind die Farben, in denen die Serie auf den Markt kommen wird, denn sie sind erneut geleakt worden, und dieses neueste Leak stimmt mit den vorherigen überein.

Laut Ross Young (einem Leaker, der auch in der Display-Branche arbeitet) werden das Samsung Galaxy S22 und das Samsung Galaxy S22 Plus in den Farben Schwarz, Grün, Roségold und Weiß erhältlich sein, während das Samsung Galaxy S22 Ultra in Schwarz, Dunkelrot, Grün und Weiß erscheinen wird.

Wie bereits erwähnt, sind alle diese Farben schon einmal geleakt worden*. Die einzige Unstimmigkeit in den Leaks scheint zu sein, ob es eine grüne Option* beim Samsung Galaxy S22 Ultra geben wird oder nicht. Zwei Quellen sagen, dass es in dieser Farbe kommen soll, und das einzige Leak, in dem Grün nicht erwähnt wird, sagt nicht, dass es nicht enthalten sein wird, sondern dass es diese Information einfach nicht gab.

S22/+/U phone production from 1st week of December. Colors by model: S22 - Black, Green, Pink Gold, WhiteS22+- Black, Green, Pink Gold, WhiteS22U - Black, Dark Red, Green, WhiteNovember 3, 2021 See more

Wir sind also ziemlich zuversichtlich, dass dies die Farben sind, in denen das Samsung Galaxy S22 erhältlich sein wird - obwohl es uns nicht überraschen würde, wenn es auch andere Optionen gibt, vielleicht sogar welche, die exklusiv in den Samsung Stores erhältlich sind. Einige Farben könnten auch nur in bestimmten Regionen angeboten werden.

Abgesehen von den Farben behauptet Young auch, dass die Produktion der Samsung Galaxy S22-Reihe in der ersten Dezemberwoche beginnen wird, was für den mutmaßlichen Start im Februar ziemlich genau passt.

Es ist erwähnenswert, dass wir vor kurzem gehört haben, dass einige Komponenten für die Smartphones bereits in die Produktion gegangen sind, aber Youngs Datum bezieht sich wahrscheinlich auf den Beginn der Produktion der fertigen Handys und nicht nur auf die Teile.

Das Samsung Galaxy S21 in verschiedenen Farbvarianten (Image credit: Samsung)

Analyse: Eine andere Farbpalette

Wenn diese Leaks stimmen, könnte die Samsung Galaxy S22-Reihe in ganz anderen Farben erhältlich sein als die Galaxy S21-Serie.

Das Samsung Galaxy S21 ist in Weiß, Grau, Violett und Rosa erhältlich, das Galaxy S21 Plus in Schwarz, Silber, Violett, Gold und Rot und das Galaxy S21 Ultra in Schwarz, Silber, Marineblau, Titan und Braun.

Es gibt also einige Überschneidungen, und die Samsung Galaxy S21-Reihe ist in insgesamt mehr Farben erhältlich, als wir bisher für die Galaxy S22-Reihe gehört haben, aber es dürfte einige ganz unterschiedliche Optionen geben, vor allem Grün unterscheidet sich stark von allem, worin du die Galaxy S21-Reihe bekommen kannst.

Das Samsung Galaxy S22 Ultra könnte auch in einer etwas aufregenderen Farbauswahl als sein Vorgänger erhältlich sein, denn sowohl Grün als auch Dunkelrot sind offenbar möglich.

Via AndroidHeadlines

* englischer Artikel