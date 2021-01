Samsung Galaxy S21 Leak zeigt, dass nur wenig im Lieferumfang enthalten ist

The Samsung Galaxy S20 Plus

Es wurde ausgiebig gemunkelt, dass dem Samsung Galaxy S21 kein Ladeblock beiliegen wird,* und jetzt sieht es so aus, als ob sich das bestätigt, denn es sind durchgesickerte Marketingmaterialien aufgetaucht. Diese zeigen, was in der Box enthalten ist, und ein Ladeblock ist nicht auf der Liste.

In der Tat, wenn diese Bilder - geteilt von WinFuture - genau sind, dann ist sehr wenig im Lieferumfang enthalten. Natürlich gibt es das Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus oder Samsung Galaxy S21 Ultra selbst, aber darüber hinaus gibt es nur eine Schnellstartanleitung, ein USB-C-Kabel und einen SIM-Karten-Auswurfstift.

Das bedeutet, dass auch keine Kopfhörer enthalten sind. Das ist allerdings wenig überraschend, da es zuvor bereits gemunkelt wurde.

What's (not) in the box. #GalaxyS21 #GalaxyS21Ultra aka no charger makes the packaging much smaller.https://t.co/B4tL980QqGJanuary 12, 2021

Wir würden diese Bilder natürlich mit einer Prise Vorsicht genießen, aber es sind angeblich offizielle Grafiken und sie sehen auf jeden Fall so aus. Außerdem ist der Autor des WinFuture-Artikels Roland Quandt, der eine gute Erfolgsbilanz für Leaks hat.

All das und die Tatsache, dass wir schon mehrfach Gerüchte gehört haben, dass keine Ladegeräte oder Kopfhörer im Lieferumfang enthalten sein werden, bedeutet, dass wir ziemlich sicher sind, dass diese Bilder korrekt sind.

Es ist ein Schritt, der auch Sinn macht. Apple hat der iPhone 12-Reihe keinen Ladeblock beigelegt, da dies Geld spart und die Umwelt schont. Es ist auch unwahrscheinlich, dass es für die meisten Leute ein großer Verlust ist, denn wenn du so bist wie wir, hast du eine ständig wachsende Sammlung von Ladegeräten von alten Modellen in deiner Krimskrams-Schublade.

Ebenso haben die meisten Leute bereits Ohr- oder Kopfhörer, und zwar wahrscheinlich solche, die besser sind als die billigen Paare, die man typischerweise zusammen mit einem Telefon bekommt. Und wenn du keine hast, dann wird Samsung dir gerne welche verkaufen - was gut für Samsung, aber eher nicht für dich, ist.

Wir werden bald mit Sicherheit wissen, was im Lieferumfang des Galaxy S21 enthalten ist, da Samsung das S21 und seine Geschwister am 14. Januar (also morgen!) enthüllt, und TechRadar wird dich natürlich auf dem Laufenden halten, also stay tuned!

* Link englischsprachig