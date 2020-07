Samsung Galaxy Note 20 Plus in offizieller Datenbank gesichtet, es scheint real zu sein

Obwohl es kaum Zweifel daran gibt, dass das Samsung Galaxy Note 20 Plus in Arbeit ist, haben wir jetzt die bisher größte Annäherung an eine offizielle Bestätigung gesehen, da das Telefon scheinbar in einer chinesischen Zertifizierungsdatenbank erschienen ist.

Konkret wurde ein Smartphone mit der Modellnummer SM-N9860 von MyFixGuide in der Datenbank der chinesischen 3C-Zertifizierungsagentur entdeckt (eine Agentur, von der das Galaxy Note 20 Plus zertifiziert werden müsste, bevor es in China verkauft werden könnte).

Obwohl das Telefon nicht namentlich erwähnt wird, wird angenommen, dass diese Modellnummer dem Galaxy Note 20 Plus beigefügt ist, und sie stimmt mit dem Samsung Galaxy Note 10 Plus überein, dessen chinesische Version die Modellnummer SM-N9750 hat.

(Image credit: China Compulsory Certification)

Abgesehen davon, dass diese Auflistung die Existenz des Telefons aufdeckt und uns zeigt, dass es bald erscheinen könnte, lassen sich daraus nur wenige Schlüsse ziehen. Doch zumindest lässt sich ablesen, dass das Samsung Galaxy Note 20 Plus 5G unterstützen und mindestens 25W Schnellladung haben sollte.

Wir erwarten, dass Samsung das Galaxy Note 20 Plus - neben dem Standard Samsung Galaxy Note 20 - im August auf den Markt bringt, so dass der Zeitpunkt dieser Zertifizierung mehr oder weniger richtig erscheint.

Frühere Gerüchte besagen, dass das Samsung Galaxy Note 20 Plus über einen 6,9-Zoll-Bildschirm, einen 4.5000 mAh-Akku, einen Chipsatz der Spitzenklasse und ein Periskop-Zoomobjektiv verfügen wird.

Es gibt noch vieles, was wir nicht über das Smartphone und sein kleineres Geschwisterchen wissen, aber wir gehen davon aus, dass bis August noch viele weitere Details durchsickern werden, und du wirst natürlich alle glaubwürdigen Leaks bei TechRadar finden - also komm regelmäßig vorbei, um die neuesten News über das Galaxy Note 20 zu erfahren.

Via GSMArena

* Link englischsprachig