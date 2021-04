Ratchet und Clank: Rift Apart PS5 Trailer zeigt den neuen weiblichen Lombax, Rivet

Insomniac Games' kommender PS5-Exklusivtitel Ratchet and Clank: Rift Apart kommt immer mehr in Reichweite. Während der Veröffentlichungstermin am 11. Juni 2021 immer näher rückt, hat Sony heute einen neuen Trailer enthüllt, der die mysteriöse weibliche Lombax zeigt. Wir wissen jetzt, dass ihr Name Rivet ist.

Im Gegensatz zu vielen anderen Titeln ist Ratchet and Clank: Rift Apart ist kein Cross-Generation-Spiel. Es ist ein echtes PS5-Exklusivspiel, das die ultraschnelle SSD nutzt, um Spieler nach Lust und Laune durch Dimensionen und alternative Realitäten zu transportieren.

Das neue Filmmaterial hebt einige neue Umgebungen wie Nefarious City hervor, während der Trailer von der Musik der Band DEVO begleitet wird. Du kannst dir den kompletten Trailer unten in seiner ganzen Pracht ansehen.

Die Spieler können auch zwischen zwei verschiedenen Spielmodi wählen: einer, der sich auf die grafische Qualität konzentriert und ein anderer, der 60 Bilder pro Sekunde für ein flüssigeres Erlebnis anpeilt. Das Spiel nutzt außerdem das haptische Feedback des DualSense-Controllers und adaptive Trigger, um neue Gameplay-Mechaniken zu bieten, wie z.B. einen Abzug halb durchzuziehen, um einen Lauf einer Waffe abzufeuern,oder beide zu leeren, indem man ihn ganz durchzieht.

Erfahre mehr bei State of Play

Wenn du noch mehr von Ratchet, Clank und Rivet sehen willst, wird dich die PlayStation State of Play-Präsentation am Donnerstag, den 29. April um 23:00 Uhr MEZ freuen. Diese Präsentation wird sowohl auf dem PlayStation Twitch-Kanal als auch auf dem PlayStation YouTube-Kanal zu sehen sein.

Ratchet and Clank: Rift Apart ist derzeit für den 11. Juni 2021 angesetzt. Laut Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, ist das erst der Anfang, denn er hat versprochen, dass die PS5 mehr exklusive Spiele haben wird, als die PS4 in ihrem Leben hatte.