Sony State of Play: Wann ist das nächste PlayStation-Event und was ist zu erwarten?

Sony State of Play ist ein halbjährliches digitales Event, bei dem die größten und neuesten PlayStation-Neuheiten, Updates, Enthüllungen und Ankündigungen vorgestellt werden.

Seit Beginn der Veranstaltung im Jahr 2019 hat Sony auf der State of Play das Veröffentlichungsdatum von The Last of Us 2 bekannt gegeben, Gameplay-Material zu Ghost of Tsushima gezeigt und neue Trailer zu Spielen wie Final Fantasy 7 Remake und Returnal veröffentlicht. Es lohnt sich also immer, die State of Play für die neuesten, großen Ankündigungen zu PS5-, PSVR- und PS4-Spielen einzuschalten.

Sony hat zwar noch nicht offiziell bestätigt, wann die nächste State of Play stattfindet oder was gezeigt wird, aber wir haben anhand früherer Events und der möglichen Neuheiten schon mal abgeschätzt, wann wir die nächste PlayStation-Präsentation sehen werden.

Wann ist der nächste Sony State of Play?

(Image credit: Sony)

Sony hat nicht bestätigt, wann es seine nächste State of Play abhalten wird. Normalerweise verrät das Unternehmen das Datum der nächsten Showcase nur ein paar Tage vor der Veranstaltung.

Die letzte State of Play (Episode 8) fand am 25. Februar 2021 statt, die davor am 6. August 2020. Während im letzten Jahr die Zwischenzeit zwischen diesen Showcases mit einigen PS5-spezifischen Events gefüllt war, findet State of Play normalerweise alle drei oder vier Monate statt - und zwar vor den kommenden großen Veröffentlichungen.

Die Monate Mai und Juni sind in Sonys Terminkalender stark frequentiert (mit Deathloop, Resident Evil Village, Final Fantasy 7 Remake Intergrade und Ratchet and Clank: Rift Apart), erwarten wir, dass Sony seine nächste State of Play möglicherweise Anfang Mai abhält - drei Monate nach der letzten Präsentation. Allerdings ist das zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation.

Was können wir von der nächsten Sony State of Play erwarten?

(Image credit: Insomniac Games)

Wie bereits erwähnt, werden Mai und Juni für Sony eine arbeitsreiche Zeit sein, wenn es um Veröffentlichungen geht. Es ist wahrscheinlich, dass, wenn Sony Anfang Mai eine State of Play abhält, das Unternehmen Updates und neue Trailer zu diesen Veröffentlichungen bereitstellen wird (zu denen Deathloop, Resident Evil Village, Final Fantasy 7 Remake Intergrade und Ratchet and Clank: Rift Apart).

Darüber hinaus ist es möglich, dass Sony einige neue Titel für eine spätere Veröffentlichung im Jahr ankündigt oder Updates zum Veröffentlichungsdatum von Spielen liefert, die bereits bestätigt wurden.

Wir hoffen, dass wir einen genaueren Blick auf Gran Turismo 7 werfen können, das auf 2022 verschoben wurde, sowie auf ein festes Veröffentlichungsdatum für Horizon Forbidden West, das später in diesem Jahr erscheinen soll.

Wahrscheinlicher ist, dass wir Updates und Veröffentlichungstermine zu anderen PlayStation-Konsolenexklusivspielen wie Little Devil Inside, Stray, Ghostwire: Tokyo, Solar Ash, Pragmata und Jett: The Far Shore.

Am sehnlichsten erwarten wir jedoch ein Update für God of War Ragnarok, das die Gerüchte bestätigen könnte, dass die mit Spannung erwartete Fortsetzung auf das nächste Jahr verschoben wurde. Es ist unwahrscheinlich, dass wir das Update so bald bekommen, aber es ist möglich.

Wie auch immer, normalerweise dauert State of Play ca. 30-40 Minuten, also erwarten wir nicht, dass all diese Spiele einen Auftritt haben werden. Es ist wahrscheinlich, dass wir einige kleinere Ankündigungen bekommen werden und dann eine große am Ende. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass wir uns der E3-Saison nähern und es wahrscheinlich ist, dass Sony seinen eigenen großen Showcase für irgendwann in diesem Sommer (wahrscheinlich im Juni) plant, wo es seine größten Ankündigungen enthüllen wird (wie es mit seinem Future of Gaming-Event tat).

Was wurde auf der letzten Sony State of Play enthüllt?

Sonys jüngster State of Play-Livestream fand am 25. Februar statt und konzentrierte sich auf Spiele von Drittanbietern. Die Veranstaltung konzentrierte sich auf insgesamt 10 Spiele, sowohl für PS4 als auch für PS5, und beinhaltete einen tiefen Einblick in die PS5-Verbesserungen von Crash Bandicoot 4: It's About Time, einen genaueren Blick auf Returnal, ein Veröffentlichungsdatum für Oddworld: Soulstorm (und die Nachricht, dass es ein kostenloses PS Plus-Spiel für April sein wird) sowie das Debüt von Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Außerdem haben wir einen Blick auf Solar Ash Gameplay, einen neuen Trailer für Five Nights at Freddy's: Security Breach, die Ankündigung von Slopcap's SIFU und einen Blick auf Knockout City Gameplay.