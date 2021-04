Hol dir Horizon Zero Dawn jetzt kostenlos für PS4 und PS5

PlayStation-Spieler können sich Horizon Zero Dawn im Rahmen von Sonys neuestem Play at Home-Angebot jetzt kostenlos abholen.

Die Horizon Zero Dawn Complete Edition, die sowohl das Basisspiel als auch den Frozen Wild DLC enthält, steht sowohl für PS4- als auch für PS5-Spieler kostenlos zum Download bereit. Während das Spiel technisch gesehen die PS4-Version ist und kein Next-Gen-Upgrade verfügbar ist, können PS5-Spieler den Titel dank Abwärtskompatibilität spielen.

Dieses Angebot ist nur für eine begrenzte Zeit verfügbar und läuft vom 19. April bis zum 14. Mai.

Es ist ein guter Zeitpunkt, um in Horizon Zero Dawn einzusteigen oder es vor der Veröffentlichung von Horizon Forbidden West später in diesem Jahr noch einmal zu spielen.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Zeit abläuft, um die anderen kostenlosen Spieleangebote von Sony zu nutzen. PlayStation-Spieler können sich noch bis zum 22. April Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness sowie die PSVR-Spiele Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper und Paper Beast sichern.

Während alle diese Spiele PS4-Versionen sind, sind sie mit Ausnahme der PSVR-Titel über die Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 spielbar.

Außerdem bietet Funimation jetzt einen verlängerten Zugang für neue Abonnenten von Funimation oder Wakanim bis zum 22. April an (je nach Länderverfügbarkeit).

Play at Home

(Image credit: Sony)

Dieses kostenlose Spieleangebot ist Teil von Sonys Play at Home-Initiative. Sony hat die Play at Home-Initiative bereits im April 2020 durchgeführt und bot PlayStation-Spielern Uncharted: The Nathan Drake Collection und Journey kostenlos an. Allerdings dauerten diese Angebote nur bis Mai.

Diesmal soll das Angebot laut Sony jedoch noch größer ausfallen als zuvor: PlayStation-Chef Jim Ryan Ryan erklärte, dass Sony bei der Rückkehr der Initiative eine Reihe von kostenlosen Spielen und Unterhaltungsangeboten für die PlayStation-Community bereitstellen wird, "um die nächsten Monate ein wenig spaßiger und angenehmer zu gestalten."

"In diesen historischen Zeiten wollte sich das Team von PlayStation bei der Community bedanken, indem es etwas zurückgibt", schrieb Ryan im Februar in einem PlayStation-Blogpost. "In diesen Tagen könnten wir alle etwas gebrauchen, auf das wir uns freuen können, und einen weiteren Grund, um in sicherer sozialer Distanz zu bleiben, daher freuen wir uns, eine kostenlose Auswahl an großartigen Spielen und einige Unterhaltungsangebote anbieten zu können."

Wie forderst du die kostenlosen Spiele an?

(Image credit: Thekla, inc.)

Um diese Spiele herunterzuladen, musst du nur auf die entsprechenden Seiten im PlayStation Store gehen und auf Download klicken.

Das Schöne an diesem Angebot ist, dass du kein PlayStation Plus-Mitglied sein musst, um die Vorteile des Play at Home-Programms zu nutzen - es steht jedem zur Verfügung, der ein PSN-Konto besitzt. (Dies unterscheidet sich von den monatlichen "kostenlosen" PS Plus-Spielen, die nur zugänglich sind, solange du dein PS Plus-Abonnement aufrechterhältst.)

Das heißt, wenn du PlayStation Plus-Mitglied mit einer PS5 bist, kannst du auf die PlayStation Plus Collection zugreifen, die bereits über ein Dutzend PS4-Klassiker zum Ausprobieren enthält. Horizon Zero Dawn ist allerdings nicht dabei, also ist dies eine großartige Gelegenheit, eines der besten Spiele der letzten Generation zu ergattern.