PS Plus hat endlich ein RPG, das Stardew Valley in den Schatten stellt

Das Angebot von PS Plus ist in diesem Monat kräftig aufgestockt worden. Viele tolle Spiele wurden in den Spielekatalog aufgenommen, aber eines sticht besonders hervor. Diesen Monat hat PlayStation Plus den Xbox Game Pass mit einer Reihe fantastischer Spiele wie dem Stealth-Action-Adventure Dishonored 2 und dem Third-Person-Shooter Ratchet & Clank: Rift Apart in den Schatten gestellt. Aber nach der Veröffentlichung von Zelda: Tears of the Kingdom hast du vielleicht eher Lust auf etwas Friedliches.

Zum Glück gibt es bei PlayStation Plus Sakuna: Of Rice and Rain diesen Monat in das Programm aufgenommen. In diesem Fantasy-Rollenspiel dreht sich alles um Sakuna, eine verwöhnte Erntegöttin, die aus ihrer himmlischen Heimat auf eine von Dämonen heimgesuchte und verfallene Insel geschickt wurde. Mit einer ausgestoßenen Gruppe von Menschen an ihrer Seite muss Sakuna die Insel zurückerobern, indem sie gegen die Horden dämonischer Feinde kämpft und die Landschaft für die Landwirtschaft zähmt.

Der echte Star der PS Plus-Show

(Image credit: XSEED Games)

Sakuna: Of Rice and Ruin verschmilzt Kampf und Landwirtschaft auf eine Art und Weise, die an den Landwirtschaftssimulator Stardew Valley erinnert. Sakuna schafft es jedoch, das 2D-Abenteuer mit seinen beeindruckenden Side-Scrolling-Kämpfen und komplexen Anbausystemen in den Schatten zu stellen. Während Stardew Valleys Kampf und Ernte manchmal wie getrennte Einheiten erscheinen, die für zwei Arten von Spielern gedacht sind, kombiniert Sakuna diese beiden Funktionen.

Die Kunst des Ackerbaus zu beherrschen, hilft dir in mehr als einer Hinsicht. Du benutzt landwirtschaftliche Werkzeuge, die als Waffen aneinandergekettet sind, um die Dämonenhorden niederzumähen, und lernst auf deinem Weg Spezialangriffe, um mächtige Gegner zu besiegen. Mit jeder Reisernte wächst Sakunas Stärke, und sie kann Attribute erlernen, die sich in Ästhetik und Design unterscheiden und sich direkt auf ihre Kampffähigkeiten auswirken.

Obwohl Stardew Valley mit einem lustigen Romantiksystem, einem süßen 2D-Kunststil und einigen lustigen Angelsimulationen seine eigenen Vorzüge hat, trifft es nicht den gleichen Nerv. Sakuna: Of Rice and Ruin hat eine fantastische Geschichte, die die japanische Mythologie nutzt, um eine Geschichte über den eigenen Platz in der Welt zu erzählen. Zusammen mit der atemberaubenden Grafik, die dem RPG Leben einhaucht, und einem wunderschönen Soundtrack ist das Spiel ein echter Gewinner. Es gibt allerdings noch weitere PS Plus-Spiele, die du dir nicht entgehen lassen solltest.