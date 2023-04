Lass dir diese PS Plus-Spiele nicht entgehen

Es ist eine aufregende Zeit für PS Plus-Abonnenten, denn in den nächsten Tagen kommt einer der wichtigsten Titel für die PS5 auf die Konsole.

Das liegt daran, dass Sackboy: A Big Adventure sowie Meet Your Maker und Tails of Iron auf dem PlayStation Blog (Öffnet sich in einem neuen Tab) für den 4. April für alle PS Plus-Mitglieder angekündigt wurden - unabhängig davon, welchen Status du abonniert hast. Das heißt, selbst wenn du Essential abonniert hast, kannst du dich über eines der besten PS5-Spiele (Öffnet sich in einem neuen Tab) freuen, die bisher auf der Konsole erschienen sind.

Wir haben Sackboy: A Big Adventure für seine einfallsreiche Weltgestaltung, das herausfordernde Gameplay und das Leveldesign geliebt, das bei 3D-Platformern selten zu finden ist. Es mag zwar linearer sein als die von Kreativität geprägte Little-Big-Planet-Reihe, aber diesen Titel wirst du in seinen rund 12 Stunden Spielzeit auf keinen Fall verpassen wollen.

(Image credit: Behaviour Interactive)

Das soll das fantastisch aussehende Meet Your Maker (Öffnet sich in einem neuen Tab) aber nicht schmälern, zu dem wir nicht nur ein Interview mit den Entwicklern (Öffnet sich in einem neuen Tab) führen durften, sondern auch nächste Woche eine Review herausbringen. Der Ego-Shooter bietet einige unglaublich beeindruckende Bauelemente, mit denen du deine eigenen Arenen und tödlichen Fallen konstruieren kannst, um sie mit anderen Leuten zu teilen. Der Schwerpunkt liegt auf nutzergenerierten Inhalten und wird sicher ein großer Erfolg, wenn mehr Leute es in die Finger bekommen. Also lass dir diesen Titel nicht entgehen, erst recht wenn du ein PS Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Abo hast.

Auch Fans der besten RPGs werden nicht im Dunkeln gelassen. Denn Tails of Iron bietet brutale Action in einer wunderschön gestalteten dunklen 2D-Fantasywelt. Du spielst einen mit einem Schwert bewaffneten Nager, der sich auf eine epische Reise begeben muss, um den Thron zurückzuerobern. Der Titel hat vor kurzem eine neue kostenlose Erweiterung, Bloody Whiskers, mit neuen Quests, Waffen, Bossen und Rüstungen erhalten.

Du musst kein PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Besitzer sein, um diese Spiele zu spielen. Das liegt daran, dass alle drei Titel auch für PS4 erhältlich sind, so dass du nichts verpasst, wenn du eine Hardware der vorherigen Generation besitzt.