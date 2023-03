Pixar-Chef erklärt, warum Lightyear ein Kino-Flop war

Pixars Lightyear floppte am weltweiten Box Office in Q2 2022

Der Chief Creative Officer von Pixar hat zugegeben, dass das Studio falsch lag, als es annahm, dass die Zuschauer verstehen würden, worum es in Lightyear geht.

Im Gespräch mit The Wrap (Öffnet sich in einem neuen Tab) erklärte Pete Docter, warum Lightyear 2022 an den Box Office-Kassen nicht gut lief. Der Grund? Die Zuschauer haben nicht verstanden, warum der Toy Story-Quasi-Spin-off-Film kein richtiger Toy Story-Film ist.

"Wir haben viel darüber nachgedacht, denn wir alle lieben den Film", sagte Docter. "Wir lieben die Figuren und das Konzept. Ich glaube, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir dem Publikum zu viel zugemutet haben. Wenn sie Buzz hören, denken sie: 'Toll, wo ist Mr. Potato Head und Woody und Rex?' Und dann lassen wir sie in diesen Science-Fiction-Film fallen, und sie fragen: "Was?".

Warum haben Lightyears Triebwerke nicht gezündet?

Lightyear hat Pixar und Disney am Ende Geld gekostet. (Image credit: Disney/Pixar)

Die meiste Verwirrung ergab sich aus der Art und Weise, wie Lightyear (Öffnet sich in einem neuen Tab)vermarktet wurde. Der Film ist ein Spin-Off-Film der Toy Story-Reihe, spielt aber nicht im fiktiven Universum des Franchise. Stattdessen ist der Film mit Chris Evans in der Hauptrolle der Science-Fiction-Film im Pixar-Universum, der direkt die Buzz Lightyear-Merchandise-Reihe in Toy Story inspiriert. Es ist auch der Film, den Andy - der menschliche Protagonist von Toy Story 1 bis 3 - im Kino sieht, was dazu führt, dass er seine Mutter in Toy Story 1 bittet, ihm ein Buzz Lightyear Spielzeug zum Geburtstag zu kaufen.

Es überrascht nicht, dass der Meta-Charakter von Lightyear dem Film an den Box Office nicht gut getan hat. Er spielte weltweit nur 226,4 Millionen Dollar ein und mit einem angeblichen Budget von 200 Millionen Dollar machte der Pixar-Film sogar Verluste (wenn man die Marketing- und Werbekosten mit einrechnet).

Angesichts des schlechten Abschneidens in den Kinos landete Lightyear früher als erwartet auf Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab). Der Film kam erst am 17. Juni in die Kinos, wurde aber schon am 3. August auf Disneys Streaming-Plattform veröffentlicht - nur sechs Wochen nach seinem Kinostart. Der Film wurde zum meistgestreamten Disney Plus-Film im August 2022.

Auch wenn der Film jetzt auf Disney Plus zu sehen ist, gab Docter zu, dass Pixar Lightyear viel deutlicher hätte bewerben können, als sie es getan haben. Er sagte jedoch, dass das Pixar Braintrust es nicht bereut, einen Film entwickelt zu haben, der die Zuschauer im Unklaren darüber ließ, was er eigentlich sein sollte.

Ein weiterer Toy Story-Film ist bei Pixar in der Entwicklung. (Image credit: Pixar)

"Wenn sie [die Zuschauer] das Material in der Presse gelesen haben, war es einfach ein bisschen zu weit weg, sowohl vom Konzept als auch von der Art und Weise, wie die Figuren gezeichnet und dargestellt wurden", fügte Docter hinzu. "Es war viel mehr Science-Fiction. Und Angus [MacFarlane, der Regisseur von Lightyear] hat die Sache sehr ernst genommen und wollte die Figuren als echte Charaktere darstellen. Aber die Figuren in Toy Story sind viel breiter gefächert, und ich glaube, es gab eine Diskrepanz zwischen dem, was die Leute wollten/erwarteten, und dem, was wir ihnen gaben."

Für die Fans von Toy Story gibt es gute Nachrichten - vielleicht nicht ganz so gute, wenn du der Meinung bist, dass das Franchise in Ruhe gelassen werden sollte - wie es mit Pixars beliebtester Serie weitergeht. Ein fünfter Toy Story-Film ist bereits in Arbeit. Das bestätigte der kürzlich zurückgekehrte Disney-CEO Bob Iger während der Bilanzpressekonferenz für das erste Quartal 2023.

Die Entwicklung von Toy Story 5 steht noch ganz am Anfang, aber Docter hat schon verraten, was die Leute vom nächsten Teil erwarten können. "Ich glaube, es wird überraschend", sagte er. "Es gibt ein paar wirklich coole Sachen, die du noch nicht gesehen hast". Hoffen wir, dass er Recht hat.

