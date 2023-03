So kannst du The Mandalorian Staffel 3 von überall aus streamen

In The Mandalorian Staffel 3 ist die Titelfigur weiterhin mit Grogu, auch bekannt als "Baby Yoda", in der Star Wars Galaxie unterwegs. Derweil reist der einsame Kopfgeldjäger Din Djarin nach Mandalore, um seine vergangenen Verfehlungen wiedergutzumachen. Unterwegs treffen die beiden auf alte Verbündete und machen sich neue Feinde. Diese Woche werden neue Episoden verfügbar sein, also lies weiter, um The Mandalorian Staffel 3 wie ein echter Jedi-Meister online zu streamen.

The Mandalorian Staffel 3 streamen Veröffentlichung: Mittwoch, 1, März Streamingdienst: Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Anderswo kämpft die Neue Republik damit, sich von ihrer düsteren Vergangenheit zu lösen. Der offizielle Trailer zeigt den Fans, wer in der dritten Staffel von The Mandalorian wieder dabei sein wird. Carl Weathers spielt erneut den in Ungnade gefallenen Magistrat und Mitglied der Kopfgeldjägergilde, Greef Karga. Auch Amy Sedaris ist als die humorvolle Mechanikerin Peli Motto wieder dabei. Fans, die den Trailer aufmerksam verfolgen (Öffnet sich in einem neuen Tab), werden außerdem sehen, dass Dr. Pershing, der zuletzt von der Neuen Republik verhaftet wurde, einen Auftritt hat.

Alle acht Episoden wurden wieder von Jon Favreau geschrieben, mit Unterstützung von Noah Kloor und Dave Filoni. Carl Weathers steht auch auf der Liste der Regisseure für die neue Staffel. Begleitet wird er von den Regisseuren Bryce Dallas Howard und Rick Famuyiwa. Nachdem Luke Skywalker in der zweiten Staffel aufgetaucht ist, werden sich die Fans fragen, ob es in der kommenden Staffel einen weiteren großen Cameo-Auftritt geben wird.

In unserem Leitfaden erfährst du, wie du die dritte Staffel von The Mandalorian am besten online streamen kannst.

So kannst du The Mandalorian Staffel 3 online sehen

(Öffnet sich in einem neuen Tab) The Mandalorian Staffel 3 erscheint am Mittwoch, den 1. März, auf Disney Plus. Da Disney Plus jetzt auch in Nordamerika, Europa und Teilen Asiens und Lateinamerikas verfügbar ist, nachdem es ursprünglich nur in den USA gelauncht wurde, ist es einfacher denn je, The Mandalorian Staffel 3 zu sehen. Wenn du dich in einem Land befindest, in dem Disney Plus verfügbar ist, musst du dich nur auf der Disney Plus-Website (Öffnet sich in einem neuen Tab) für den Dienst anmelden. Disney Plus ist nicht nur die exklusive Heimat des riesigen Disney-Katalogs von The Mandalorian, sondern bietet dir auch Zugriff auf den gesamten Star Wars-Kanon, einschließlich Andor, sowie auf alles von Pixar und National Geographic. Mit einem Disney Plus-Abonnement kannst du auch alle Marvel-Filme wie Moon Knight, She-Hulk, die Avengers-Filme und Filme wie Thor: Love and Thunder für nur 8,99 € pro Monat (Öffnet sich in einem neuen Tab) ansehen.

So sparst du bei Disney+ Geld

Es gibt zwar kein kostenloses Disney Plus-Abonnement mehr, aber der Preis von Disney Plus ist sehr günstig und schon jetzt günstiger als bei konkurrierenden Streaming-Diensten wie Netflix. Du kriegst aber noch mehr für dein Geld, wenn du ein Jahresabonnement abschließt und 15% Rabatt auf den monatlichen Preis bekommst. Ja, du musst anfangs einen Haufen Geld ausgeben, aber bei so vielen Inhalten, die du dir anschauen kannst, wird dir sicher nicht vor Ablauf deines Jahres die Lust am Anschauen vergehen. Eine 12-monatige Mitgliedschaft kostet 89,90 € (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Was sollte ich über Disney+ noch wissen?

The Mandalorian Staffel 3 ist die jüngste in einer Reihe spannender Neuerscheinungen, die exklusiv bei Disney Plus erhältlich sind, darunter Andor, Obi-Wan Kenobi (Öffnet sich in einem neuen Tab) und She-Hulk: Die Anwältin. Und es gibt noch mehr davon: The Mandalorian Staffel 3 und das mit Spannung erwartete Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Außerdem findest du Dokumentationen von National Geographic, Disney- und Pixar-Klassiker, die gesamte Star Wars-Saga und alle Staffeln der Simpsons.

Mit Star on Disney Plus hat sich die Anzahl der Inhalte, die über Disney Plus verfügbar sind, mehr als verdoppelt, wobei ein besonderes Augenmerk auf Produktionen für Erwachsene liegt. Zu den besten Star on Disney Plus-Sendungen gehören The Dropout, Snowfall, Only Murders in the Building und Dopesick. Und Eltern müssen sich keine Sorgen machen, dass ihre Kinder versehentlich ungeeignete Inhalte sehen, denn Star enthält eine Reihe von Kindersicherungsfunktionen, die sicherstellen, dass der Dienst so familienfreundlich wie immer bleibt.

Star auf Disney Plus ist in Deutschland, den meisten europäischen Ländern und anderen ausgewählten Märkten wie Australien und Neuseeland verfügbar - nicht aber in den USA, wo der Mediengigant mit Hulu bereits einen ähnlichen Dienst anbietet.

Auf welchen Geräten kannst du Disney Plus sehen? Der Streaming-Dienst hat Apps für iOS und Android (natürlich) und kann online über Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One und Roku Streaming-Geräte angesehen werden.

Wann erscheint The Mandalorian Staffel 4? Eine vierte Staffel von The Mandalorian ist bereits in Arbeit. Während der Star Wars Celebration 2022 bestätigte Jon Favreau, dass er bereits an den Drehbüchern schreibt und dass die Charaktere der Skeleton Crew darin vorkommen werden. Er bestätigte auch, dass die Serie "über" die vierte Staffel hinaus fortgesetzt werden soll.

Rick Famuyiwa hat übrigens exklusiv zugegeben, dass einige Fan-Theorien zu The Mandalorian Staffel 3 zu 100% wahr sind.