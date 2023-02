The Mandalorian-Regisseur gibt zu, dass einige Fan-Theorien zu Staffel 3 wahr sind

Rick Famuyiwa hat zugegeben, dass einige Fan-Theorien zu The Mandalorian Staffel 3 zu 100% wahr sind.

In einem exklusiven Gespräch mit TechRadar bestätigte der Regisseur und ausführende Produzent der Star Wars (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serie, dass einige Fans Teile der Geschichte von The Mandalorian Staffel 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab), Charaktereinführungen und die Verknüpfung mit anderen Projekten in der weit, weit entfernten Galaxis richtig erraten haben.

Star Wars-Fans sollten sich aber nicht zu sehr darauf freuen, herauszufinden, welche Theorien wahr sind. Angesichts der Geheimniskrämerei um die neueste Staffel der Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serie lehnte Famuyiwa die Möglichkeit ab, konkrete Beispiele zu nennen. Stattdessen lobte er die weltweite Star Wars-Fangemeinde für ihre hartnäckige Detektivarbeit - auch wenn einige ihrer Hypothesen weit daneben liegen.

"Ich bin immer wieder fasziniert von unseren Fans", sagte Famuyiwa. "Ich gehöre zu ihnen, denn ich weiß sowohl von unserer Serie als auch von anderen Serien und Dingen in dieser Welt, dass Detektivarbeit und dieser Enthusiasmus ziemlich spektakulär sind.

Oft bist du überrascht, wie genau sie ist. Du sagst 'Wow, ich kann nicht glauben, dass sie das gemacht haben'. Manchmal ist es aber auch völlig daneben. Aber ich denke, die Energie, die dahinter steckt, ist aufregend. Ich würde sagen, dass einige Fantheorien zutreffen und andere nicht. Ich kann nicht bestätigen, welche das sind, aber in mancher Hinsicht haben sie recht."

Das ist der Weg - um die Fans über The Mandalorian im Ungewissen zu lassen

Eine so beliebte Serie wie The Mandalorian, vor allem eine, die in Lucasfilms legendärem Sci-Fi-Franchise spielt, zieht überdurchschnittlich viele Fan-Theorien, Gerüchte und andere Online-Spekulationen nach sich. Und da Brancheninsider und andere Informanten während und nach Abschluss der Dreharbeiten Informationen und Bilder vom Drehort durchsickern lassen, wird es für einige Fans immer einfacher, Hypothesen darüber aufzustellen, wie sich der nächste Teil der Serie entwickeln könnte.

Offizielles Filmmaterial - wie der offizielle Trailer zu Staffel 3 von The Mandalorian, der im Januar 2023 veröffentlicht wurde - gießt nur noch mehr Öl ins Feuer. Natürlich werden Trailer veröffentlicht, um die Spannung vor der Veröffentlichung eines Films oder einer Serie zu steigern, und die meisten Fans wissen das auch. Einige Fans - uns eingeschlossen - gehen jedoch der Bedeutung des Materials auf den Grund, vergleichen es mit durchgesickertem Material und versuchen, die Zusammenhänge zu erkennen.

Es ist also verständlich, warum wichtige Mitglieder der Mandalorian-Crew, darunter auch Famuyiwa, so vorsichtig sein müssen, was sie sagen. Wie Famuyiwa verriet, ist es für ihn genauso wahrscheinlich wie für jeden anderen Fan, dass er einen kurzen Blick darauf wirft, welche Gerüchte im Internet kursieren. Im Gegensatz zu uns bestätigte Famuyiwa jedoch, dass er sein Bestes tut, um "nicht in die Gerüchte einzusteigen, weil ich nicht ins Rabbithole geraten will".

Potenziell große Spoiler für The Mandalorian Staffel 3 folgen nach dem Tweet unten.

Aber manche Fans können einfach nicht anders und in den letzten Wochen sind viele Gerüchte über The Mandalorian Staffel 3 im Internet aufgetaucht.

Es wird gemunkelt, dass es sich bei der Jedi-Anspielung im offiziellen Trailer um eine Rückblende zur Order 66 handelt, was bedeuten könnte, dass Hayden Christensens Anakin Skywalker einen publikumswirksamen Gastauftritt hat. Der legendäre Schauspieler Christopher Lloyd (Zurück in die Zukunft) wird ebenfalls in irgendeiner Rolle zu sehen sein. Einige Informanten haben die Überraschung bereits verdorben, indem sie andeuteten, dass er einen Mandalorianer-Häuptling spielen wird.

Außerdem gibt es Gerüchte über eine Nebenrolle von Boba Fett, vor allem nach dem Auftritt von Din Djarin in The Book of Boba Fett (Öffnet sich in einem neuen Tab) und angesichts der Tatsache, dass in Staffel 3 von The Mandalorian die Heimatwelt von Boba und Din, Mandalore, genauer erkundet werden soll.

Wir werden herausfinden, ob diese Gerüchte - und der Rest - wahr sind, wenn die dritte Staffel von The Mandalorian am 1. März ausgestrahlt wird. Eines ist jedoch sicher: Die Serie wird auf jeden Fall in unserer Liste der besten Disney Plus Sendungen auftauchen, unabhängig davon, welche Vorhersagen sich als richtig erweisen.

