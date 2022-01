The Book of Boba Fett - Folge 1: eine vergnügliche Reise in die kriminelle Unterwelt von Star Wars

About this episode - Episode 1 (von 7), 'Kapitel 1: Fremde in einem fremden Land' - Geschrieben von Jon Favreau - Regie: Robert Rodriguez

★★★★

Es folgen Spoiler zu The Book of Boba Fett.

Es sieht so aus, als wäre es ganz einfach gewesen, aus dem Sarlacc zu entkommen. Wie Boba Fett, der gefürchtetste Kopfgeldjäger der Galaxis, den Schmerz und Leid im Bauch der Sarlacc-Bestie entkommen konnte, war eine der größten Lücken in der Star Wars-Überlieferung. Es war die Art von Geheimnis, die man leicht hätte ausnutzen können, um uns für die Dauer dieser Spin-off-Serie von The Mandalorian zu fesseln.

Dass The Book of Boba Fett bereits in den ersten drei Minuten eine jahrzehntealte Frage beantwortet, war daher eine ziemliche Überraschung. Es dauerte jedoch nicht lange, bis wir merkten, dass das, was als Nächstes passiert, viel entscheidender für die Geschichte des legendären Söldners ist.

Als er mit Säure verbrannt und geschwächt aus der Großen Grube von Carkoon auftaucht, ist Fett Lichtjahre von dem gefürchteten Kopfgeldjäger entfernt, der sich in Das Imperium schlägt zurück in Sekundenschnelle in das Bewusstsein der Fans gebrannt hat. Er ist untypisch verletzlich und kann weder verhindern, dass seine Markenrüstung von plündernden Jawas gestohlen wird, noch dass er von den Sandleuten gefangen genommen wird.

Aber jetzt, da wir gesehen haben, wie Fett im Sand von Tatooine den Tiefpunkt erreicht hat, wird die Geschichte, wie er die Kontrolle über das Verbrecherimperium übernimmt, das der verstorbene Hutte Jabba hinterlassen hat, noch viel spannender. In wenigen Minuten bekommt eine Figur, die in der ursprünglichen Star Wars-Trilogie nur vier Zeilen gesprochen hat und deren Status im Kanon ebenso auf einer coolen Rüstung beruht wie auf ihren Taten auf der Leinwand, eine erzählenswerte Hintergrundgeschichte.

(Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

Der vielleicht klügste Schachzug von The Book of Boba Fett ist jedoch, dass er die Handlung auf den Planeten zurückführt, auf dem Star Wars 1977 begann.

Ohne die Kräfte der Macht und ohne die Verstrickungen des Imperiums, die sich auf einen unglücklichen Stormtrooper beschränken, der in den Sarlacc gestürzt ist, ist dies eine unterhaltsame Rückkehr in die Unterwelt von Tatooine, die in der ursprünglichen Trilogie eine wichtige Rolle spielte, seitdem aber weitgehend vernachlässigt wurde. Regisseur Robert Rodriguez baut auf der Welt auf, die George Lucas vor fast 45 Jahren erschaffen hat, und schafft es durchaus, die Weltraum-Western-Ästhetik von "Eine neue Hoffnung" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" wieder aufleben zu lassen, wobei er dafür sorgt, dass es auch in diesen wundervollen Unterschlüpfen von Abschaum und Schurken viele bekannte Gesichter und Völker gibt.

Spannend war in der ersten Folge, dass viel in Rückblenden erzählt wird.

Fetts Träume aus dem Bacta-Tank als Rahmenhandlung zu verwenden, ist ein sehr kluger Schachzug, der es ihm ermöglicht, seine Erinnerungen nahtlos mit seiner Gegenwart als Tatooines Verbrecherboss Nummer eins zu verknüpfen. Die beiden Zeitebenen verweben sich, ohne dass sie jemals aufgesetzt oder verwirrend wirken, auch wenn die Episode durch den übermäßigen Rückgriff auf Fetts Vorgeschichte ein wenig unausgewogen wirkt und die kriminellen Machenschaften dadurch etwas unterkühlt wirken.

Die Ausflüge in den Bacta-Tank zeigen auch die körperlichen und geistigen Narben, die Fetts langer Aufenthalt in der Sarlacc hinterlassen hat. Dass er sich nach der Straßenschlacht von Mos Espa regenerieren muss, ist ein Hinweis auf seine neuen Grenzen - ob gewollt oder nicht, die Parallelen zum maskierten Star Wars-Bösewicht Darth Vader sind offensichtlich. Es ist die perfekte Umgebung für Fett, ein Ort, an dem er bekannt und gefürchtet ist, sich aber trotzdem neu erfinden muss, um in Jabbas (natürlich metaphorische) Schuhe zu treten.

(Image credit: © Lucasfilm Ltd)

Die Episode deutet außerdem an, dass Boba Fett und seine rechte Hand, Fennec Shand, nicht alles auf ihre Weise bekommen werden. In der Mitte von Folge 1 müssen sie sich mit einem rivalisierenden Verbrecherboss auseinandersetzen und eine Straßenschlacht überstehen, die fast vier Jahrzehnte nach ihrem ersten Auftritt zeigt, warum Jabba überhaupt gamorreanische Wachen als Leibwächter eingestellt hat. In den Interviews vor der Veröffentlichung von The Book of Boba Fett wurde versprochen, dass die Elemente des organisierten Verbrechens in der Geschichte eine Rolle spielen werden - und das ist hier definitiv der Fall.

Aber die erste Folge deutet auch an, dass das, was wir über Boba Fett zu wissen glaubten falsch sein könnte. Die Straßenschlägerei zeigt zwar, dass er immer noch eine Vorliebe für den einen oder anderen Konflikt hat, aber das ganze Gerede über Respekt könnte auch aus dem Mund von Don Corleone aus "Der Pate" stammen. Man merkt, dass es für den Mann, der Han Solo an Jabba the Hutt ausgeliefert hat, kein Kinderspiel ist ein Verbrecherimperium zu leiten und wir uns an dieser Stelle auf einige unerwartete Situationen freuen dürfen.

Die Herangehensweise in The Book of Boba Fett darauf hin, dass einer der ikonischsten Schurken von Star Wars auf dem Weg zu einem mehrdeutigen Antiheldenstatus ist. Fetts Geschichte fortzusetzen, ohne seine hart erarbeitete Mystik zu zerstören, war immer ein gefährlicher Weg, aber diese unterhaltsame Staffelpremiere zeigt, dass er in guten Händen zu sein scheint.

Unsere Meinung

Fennec Shand und Boba Fett übernehmen die Kontrolle über ein neues kriminelles Imperium. (Image credit: Lucasfilm)

The Book of Boba Fett hat gezeigt, dass es möglich ist, sich auf dem Niveau von The Mandalorian zu bewegen ohne The Mandalorian sein zu wollen. Disney beweist einmal mehr das Potential, dass sie in der Lage sind das Star Wars Universum würdig fortzusetzen, ohne dabei eine große Anzahl von Fans zu verärgern.

Die Folge verschwendet nur wenig Zeit mit Fetts Flucht aus der Sarlaccgrube und nutzt dieses Trauma als Motivation, um einen toleranteren Fett zu formen als den, den wir zu kennen glauben.

Wir sind jedenfalls sehr gespannt, was uns die nächsten Folgen zu bieten haben und welche anderen Schauplätze wir abseits von Tatooine zu sehen bekommen. Folge Nr. 1 ist jedenfalls eine hervorragende Grundlage für weitere coole Abenteuer in einer weit weit entfernten Galaxis.

Wissenswerte Fakten

Hat Garsa Fwips Geschenk von Helmen voller Münzen angedeutet, dass sie zu sehr versucht, Boba Fett und Fennec Shand auf ihre Seite zu ziehen? (Image credit: Lucasfilm)

Der Titel der Folge, "Stranger in a Strange Land", stammt aus dem Science-Fiction-Roman "Starship Troopers" des Autors Robert A. Heinlein aus dem Jahr 1961. Er erzählt die Geschichte eines Menschen, der von Marsianern geboren und aufgezogen wird und nach seiner Rückkehr die Kultur der Erde radikal verändert.

Wenn man davon ausgeht, dass die Episode kurz nach dem Finale der zweiten Staffel von The Mandalorian spielt, ist es fünf Jahre her, dass Boba Fett in Return of the Jedi in die Grube von Carkoon gestürzt ist. Es ist unklar, wie viel Zeit er in dieser Zeit damit verbracht hat, vom Sarlacc verdaut zu werden, aber die Menge an Säureschäden, die er erlitten hat, deutet darauf hin, dass er nicht sofort entkommen ist.

Zu Beginn der Folge liegt Boba Fett in einem Bacta-Tank, einer Flüssigkeit, die Heilkräfte hat. Wir haben zum ersten Mal gesehen, wie es in "Das Imperium schlägt zurück" zur Behandlung von Luke Skywalkers Wampa-Verletzungen verwendet wurde, und IG-11 hat es im Finale der ersten Staffel von The Mandalorian auf Din Djarins Wunden angewendet. Auch Darth Vader meditiert in einem Bacta-Tank, wie wir in Rogue One gesehen haben.

Fetts Träume erinnern an die Klonanlage auf Kamino, wo er geboren wurde, und an den Tod seines Vaters auf Geonosis. Beides war ursprünglich in Star Wars Episode II: Angriff der Klone zu sehen.

Als Fett in der Sarlacc das Luftrohr aus dem Helm des Stormtroopers greift, nutzt er ein Filtersystem in ihren Helmen, das Giftstoffe aus der Luft entfernt.

Fett entkam der Sarlacc auch in den Geschichten aus der Zeit vor Disney Expanded Universe, die nicht mehr zum offiziellen Kanon gehören. In der 1996 erschienenen Anthologie Tales From Jabba's Palace erzählt JD Montgomery in seiner Kurzgeschichte "A Barve Like That", wie sich der Kopfgeldjäger durch telepathischen Kontakt mit einem anderen Opfer und einem explodierenden Jetpack aus dem Bauch der Kreatur befreien konnte.

In der Folge "Der Marschall" aus Staffel 2 von The Mandalorian erzählt Mos Pelgo Marschall Cobb Vanth Din Djarin, dass er Fetts Rüstung von einigen Jawas gekauft hat - vermutlich von denselben, die wir in The Book of Boba Fett Folge 1 sehen, wie sie Fett abgenommen wird.

Wie die Jawas stammen auch die Sandleute/Tusken Räuber aus dem ersten Star Wars-Film, und Anakin Skywalker schlachtete in "Angriff der Klonkrieger" ein ganzes Lager ab, um sich für ihre Rolle beim Tod seiner Mutter zu rächen. Ihre reptilienartigen Haustiere sind als Massiffs bekannt.

Der andere Gefangene, der von den Sandleuten gefangen gehalten wird, ist ein Rodianer. Sie sind die gleiche Spezies wie Greedo, den Han Solo als ersters erschossen hat - je nachdem, wie man es sieht.

Der Droide, der als Fett und Shands vorübergehender Zeremonienmeister fungiert, ist 8D8, ein langjähriger Mitarbeiter in Jabbas Palast, der zuletzt in Rückkehr der Jedi einen unglücklichen GNK-Droiden gefoltert hat. Seine Stimme wird von Matt Berry gesprochen.

Dokk Strassi, der reptilienartige Trandoshaner, der Boba Fett als Tribut einen Wookiee-Fell bringt, wird von Robert Rodriguez, dem Regisseur der Episode, gespielt. Strassi gehört zur gleichen Spezies wie der Kopfgeldjäger Bossk, der - wie Fett - von Darth Vader angeheuert wurde, um Han Solo und den Millennium Falken in "Das Imperium schlägt zurück" aufzuspüren.

Daimyo, der Begriff, mit dem Fett und seine Vorgänger als Verbrecherfürsten von Tatooine bezeichnet werden, stammt aus dem feudalen Japan. Der Daimyo regierte einen Großteil des Landes unter dem Kommando des Shogun.

Mos Espa, die Stadt, in der Fett und Shand auf Garsa Fwip treffen, ist der Ort, an dem Anakin Skywalker aufwuchs.

Garsa Fwip, eine Twi'lek, wird von Flashdance- und The L Word-Star Jennifer Beals gespielt.

Die Band in Garsas Zufluchtsort spielt eine Version des berühmten Cantina-Themas aus Eine neue Hoffnung, was darauf hindeutet, dass es ein großer Crossover-Hit auf Tatooine ist. Es sei denn, es ist ein anderer Ortolaner an den Tasten, der sehr nach Max Rebo aussieht - was darauf hindeutet, dass er wie Bib Fortuna von Jabbas Segelschiff entkommen konnte, bevor es in "Die Rückkehr der Jediritter" in die Luft flog. Zu seiner Gruppe gehören auch ein Bith (möglicherweise ein Mitglied von Figrin D'an und den Modal Nodes aus "Eine neue Hoffnung") und eine R2-Einheit.

Anchorhead, die Stadt, die Fett den Rodianern gegenüber erwähnt, während sie im Sand nach Wasser graben, wurde erstmals von Luke Skywalker in "Eine neue Hoffnung" erwähnt.

Die Tatsache, dass Fett am Ende der Episode den Respekt der Sandleute gewonnen hat, erklärt, warum er ähnliche Gewänder trug und einen Gaffi-Stock (ihre charakteristische Waffe) mit sich führte, als er in "The Mandalorian" auftauchte.

Dies ist nicht der erste Versuch, Boba Fett ein eigenes Screenprojekt zu geben. Der Kopfgeldjäger sollte eine zentrale Rolle in zwei gescheiterten Star Wars-Projekten spielen, die vor Disney entstanden sind: Die Fernsehserie Star Wars: Underworld und das Videospiel 1313. Nach der Übernahme von Lucasfilm durch Disney im Jahr 2012 war kurzzeitig ein Boba-Fett-Film in Arbeit, aber der Regisseur von Chronicle/Fantastic Four, Josh Trank, verließ das Projekt im Jahr 2015.

Boba Fett hatte seinen allerersten Auftritt in "The Story of the Faithful Wookiee", einem animierten Teil des berüchtigten Star Wars Holiday Special von 1978. In diesem Film, der später von George Lucas abgelehnt wurde, singt Prinzessin Leia ein "aufmunterndes" Lied zur Melodie von John Williams' Star Wars-Thema.

Sein Live-Action-Debüt gab Fett zwei Jahre später in "Das Imperium schlägt zurück". Die Figur wurde nachträglich in "Eine neue Hoffnung" aufgenommen, als die Special Edition 1997 veröffentlicht wurde.

Der britische Schauspieler Jeremy Bulloch war in der ursprünglichen Filmtrilogie der Mann mit dem berühmten Helm. Seine Stimme wurde von Jason Wingreen übernommen, der zu dieser Zeit eine wiederkehrende Rolle in der US-Sitcom All in the Family hatte. Leider verstarb Bulloch einen Tag bevor The Book of Boba Fett im Abspann des Finales von The Mandalorian Staffel 2 angekündigt wurde.

Boba Fett ist ein unveränderter Klon seines "Vaters", des Kopfgeldjägers Jango Fett, der die genetische Vorlage für alle Klontruppen der Republik lieferte.

Obwohl er die typische Rüstung der Mandalorianer trägt, ist Fett kein Mandalorianer. Im Kanon hat er den Anzug von Jango geerbt, einem Findelkind, das die Rüstung als Belohnung für seinen Dienst in den mandalorianischen Bürgerkriegen erhielt.

Temuera Morrison spielte ursprünglich Jango Fett in "Angriff der Klonkrieger" und später die Clone Troopers in "Die Rache der Sith". Daniel Logan spielte den jüngeren Boba Fett in "Angriff der Klonkrieger" und in der Fernsehserie The Clone Wars und hat einen kurzen Auftritt in einer Rückblende des älteren Fetts in seinem Bacta-Tank.

Seit der DVD-Veröffentlichung der originalen Star Wars-Trilogie im Jahr 2004 ersetzt Morrisons Stimme Wingreens Stimme in Boba Fetts Text in "Das Imperium schlägt zurück".

Die kurze Sichtung von Boba Fett in "Der Marschall" war Morrisons erster Auftritt in dieser Rolle auf dem Bildschirm. Es war auch die erste Bestätigung, dass Fett seinen Sturz in den Sarlacc in "Rückkehr der Jediritter" überlebt hatte.

The Mandalorian hatte Fetts Rückkehr jedoch bereits in der Episode "Der Revolverheld" aus Staffel 1 angedeutet - die klirrenden Sporen der mysteriösen Gestalt, die den totgeglaubten Fennec Shand auf Tatooine gerettet hatte, sind eines der Markenzeichen der Figur.

In "Der Revolverheld" hatte Ming-Na Wens Fennec Shand ihren ersten Auftritt. Sie kehrte nicht nur in der Episode "Die Tragödie" aus Staffel 2 von The Mandalorian zurück, sondern tauchte auch als jüngere Version in The Bad Batch auf.

Ming-Na Wen besuchte dieselbe High School in Pittsburgh wie der ausführende Produzent von The Book of Boba Fett und Lucasfilm Executive Creative Director Dave Filoni.

Geschrieben wurde die Episode von Jon Favreau, dem Regisseur von Iron Man/Iron Man 2, dem Showrunner von The Mandalorian und dem Schöpfer von The Book of Boba Fett.

Der Regisseur und ausführende Produzent Robert Rodriguez führte bereits bei der entscheidenden The Mandalorian Staffel 2 Episode "Die Tragödie" Regie. Er hat auch bei Alita: Battle Angel, From Dusk Till Dawn und Sin City Regie geführt.

Die musikalischen Themen der Episode stammen von Ludwig Göransson, dem Komponisten von The Mandalorian, und Joseph Shirley hat die Musik komponiert. Shirley hat zuvor in den Musikabteilungen von Tenet, Black Panther, Venom und The Mandalorian gearbeitet.

Während der Produktion gründeten Rodriguez und Morrison eine Band namens Boba Fret and the Strumtroopers.

Die nächste Folge kommt am Mittwoch den 5. Januar 2022 auf Dinsey+.