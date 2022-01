The Book of Boba Fett Folge 2: Es wird Zeit, die Rückblenden zu reduzieren

(Image credit: ©2021 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.)

About this episode - Episode 2 (von 7), "Kapitel 2: Die Stämme von Tatooine - Geschrieben von Jon Favreau - Regie: Steph Green ★★★★

Letzte Warnung! Es folgen Spoiler zu The Book of Boba Fett.

In der zweiten Folge hat The Book of Boba Fett die Rückblenden intensiviert - und es bleibt weiterhin unklar, wie viel Zeit sich die Serie noch nehmen wird die Motive des neuen Daimyo von Tatooine zu erklären.

Auch wenn man der Ansicht sein kann, dass die Rückblenden der Serie unpassend und zu viel Zeit in Anspruch nehmen, so sind diese für ein umfassendes Verständnis der Motive von Boba Fett dennoch wichtig. Die Sandleute von Tatooine haben ein respektvolles Verhältnis zu dem einst gefürchtetsten Kopfgeldjäger der Galaxis und werden hoffentlich im Konflikt mit den Hutten noch eine Rolle spielen.

Dennoch sollten die nächsten Folgen sich mehr auf die Erzählung des hauptsächlichen Handlungsstranges konzentrieren. Es ist zwar spannend die Kultur der Sandleute zu sehen, allerdings fehlt noch das verbindende Element und Folge 3 sollte sich genau darum kümmern.

Die Folge beginnt mehr oder weniger dort, wo Episode 1 letzte Woche aufgehört hat. Fetts Vollstreckerin, auch bekannt als Fennec Shand, eskortiert einen hochtrainierten Attentäter des "Nachtwindordens" zurück zu Jabbas Palast, der sicherlich in naher Zukunft in "Bobas Palast" umbenannt werden soll.

Ihre Rückkehr ist der Auftakt zu einer 14-minütigen Detektivgeschichte, die Fett zu den wichtigsten Schauplätzen von Mos Espa führt, wo er versucht herauszufinden, wer das Attentat auf sein Leben angeordnet hat. Einschüchterungstechniken wie das Verhör mit dem Messer und die erfrischend vertraute Rutschpartie in eine (nun leere) Rancor-Grube erweisen sich als bemerkenswert effektiv und deuten darauf hin, dass Fett - trotz gegenteiliger Behauptungen - mit Angst und Respekt regieren will.

Mit und ohne den berühmten Mandalorianer-Helm beweist Temuera Morrison, dass Fett keine ausgefallenen Gadgets braucht, um der Boss zu sein. Sein Auftritt im ersten Akt der Episode ist schon anzusehen, denn er vermittelt einen Charakter, der seine Situation völlig mühelos unter Kontrolle hat - egal, ob er auf den Bürgermeister von Mos Espa, die zurückkehrende Madam Garsa oder die Hutten-Zwillinge (welche glauben, dass das kriminelle Imperium von Cousin Jabba ihnen rechtmäßig gehört) trifft. Fett behauptet zwar, dass er seine Tage als Kopfgeldjäger hinter sich gelassen hat, aber er wird dafür wohl noch eine Menge Überzeugungsarbeit leisten müssen...

Der kurze Auftritt der Zwillinge ist vielleicht der herausragende Moment der Folge, obwohl die Anwesenheit von Black Krrsantan auch ein Hinweis darauf sein könnte, dass der Wookiee-Kopfgeldjäger ein potenzieller Gegner in Obi-Wan Kenobis kommender Fernsehserie sein wird. Die Ankunft der Zwillinge in der Stadt, getragen von einer Armee von Dienern, ist ein beeindruckender Auftritt, aber es sind die subtilen Momente im Hintergrund, die am meisten herausstechen. Der weibliche Hutten-Zwilling, der demütig mit einem Fächer winkt, der Anblick eines Mannes, der unter dem Gewicht der Hutten fast zusammenbricht, oder das bedrohlich leise "Schlaf gut, Kopfgeldjäger", das beim Abschied zugeflüstert wird, macht die Szene außergewöhnlich.

Nach dieser Szene wird Boba in seinen Bacta-Tank getaucht und wir sind wieder bei den Sandleuten auf dem Dünenmeer. Diese Rückblende erstreckt sich bis zum Abspann und erweist sich damit in dieser Episode, die 14 Minuten länger ist als die vorherige, als Haupterzählung.

Sie ist auch ein Symptom für das Bedürfnis des modernen Star Wars, so viele Lücken im Kanon wie möglich zu füllen. George Lucas' berühmte Galaxie war natürlich nicht immer so, und die früheren Verweise auf die "Todesgruben von Duur" und einen "Gumpta auf Mustafar" stammen aus der Zeit, als Kopfgeldjäger auf Ord Mantell oder der Kesselflug in weniger als 12 Parsecs keine Erklärung brauchten. Das sind die Art von beiläufigen, unerklärten Bemerkungen, die die Fantasie der Fans genauso beflügeln wie die Frage, wie Fett vom Sarlacc-Snack zu Mando und Baby Yoda kam.

Indem "Die Stämme von Tatooine" die Hintergrundgeschichte so sehr in den Vordergrund stellt, tappt "Die Stämme von Tatooine" ein Stück weit in die Falle, eine Geschichte spannend zu erzählen, deren Ende bereits bekannt ist.

Dennoch leistet diese Episode einen wichtigen Beitrag zur Neuerfindung der Tusken-Räuber, einer Spezies, die von der Serie nicht immer freundlich behandelt wurde - in Episode IV: Eine neue Hoffnung waren sie einfach seltsame Kreaturen, die man meiden sollte. In Episode II: Angriff der Klone wurden sie dann zu "bösartigen, hirnlosen Monstern", die von Anakin Skywalker auf seiner Reise zur Dunklen Seite abgeschlachtet wurden.

Die Stämme von Tatooine" setzt den Erlösungsbogen fort, der in der The Mandalorian-Folge "Der Revolverheld" begonnen wurde und bietet dabei einen willkommenen Einblick in das missverstandene Sandvolk und seine Kultur.

Aber der Respekt vor ihren Sitten und Gebräuchen erweist sich am Ende als äußerst wichtig, vor allem in Fetts kraftvollen, politisch relevanten Bemerkungen über indigene Völker und ihren Anspruch auf ihr angestammtes Land. Außerdem rechtfertigt die schöne Szene, in der Fett seinen Gaffi-Stock aus einem Baumstamm herstellt - den er bei einer echseninduzierten Visionssuche findet - fast das gemächliche Tempo der vorangegangenen Szenen.

Unser Fazit

Im Grunde ist "Die Stämme von Tatooine" eine sehr ausgedehnte Entstehungsgeschichte von Boba Fetts Tusken-Gewand und seinem Gaffi-Stock. Die Nostalgiemomente funktionieren auch in dieser Folge wieder fantastisch, aber das sollte nicht auf Kosten der Weiterentwicklung der Geschichte der Hauptfigur gehen.

Eine weitere Priorität für die Serie sollte es sein, etwas mehr Raum für Fennec Shand zu finden. Im Moment kämpft Boba Fetts rechte Hand darum, ihre Position an zweiter Stelle auf der Liste zu rechtfertigen und da sie in den kurzen Szenen, in denen sie mitspielt, glänzt, sollten wir darauf hoffen.

Nach zwei Episoden hat The Book of Boba Fett bereits gezeigt, dass die kriminelle Unterwelt von Mos Espa der Ort ist, an dem die fesselndsten Geschichten zu finden sind - selbst wenn sie mit einem lustigen, an einen Western angelehnten Zugüberfall konkurrieren. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Serie ihre Aufmerksamkeit darauf richtet, die Gangster-Action voranzutreiben und vielleicht einen großen Bösewicht zu etablieren - vielleicht sogar einen noch größeren als die Hutten-Zwillinge.

Wissenswerte Fakten

In einem netten Update zu dem, was wir vor den Episoden von The Mandalorian gesehen haben, wurden die Helme von Fennec Shand und Boba Fett dem animierten Star Wars-Einführungslogo von Disney Plus hinzugefügt.

Bobas Möchtegern-Attentäter hatte offensichtlich noch nicht gehört, dass Jabbas Rancor etwa fünf Jahre zuvor von Luke Skywalker getötet wurde und die berühmte Grube unbesetzt blieb.

Nachdem er in Kapitel 1 Dokk Strassi gespielt hat, übernimmt der ausführende Produzent Robert Rodriguez als Bürgermeister Mok Shaiz seine zweite Rolle als Außerirdischer in dieser Staffel.

Mok Shaiz ist ein Ithorianer. Zahlreiche Ithorianer sind bereits in früheren Star Wars-Geschichten aufgetaucht, angefangen bei Momaw Nadon, einem der Gäste der Cantina in Eine neue Hoffnung - in der Kenner-Actionfigurenserie war er ursprünglich als "Hammerhead" bekannt. Ihre Kehlen sind nicht in der Lage, den Galaktischen Grundstandard (auch bekannt als Englisch) zu sprechen, also benutzen sie elektronische Sprachsynthesizer, um zu übersetzen.

Der Droide, der in Madam Garsas Heiligtum arbeitet, sieht R-3X sehr ähnlich, der durch seine Auftritte in der Star-Tours-Fahrt in den Disney-Themenparks berühmt wurde, wo er von Pee-Wee-Star Paul Reubens gesprochen wurde. R-3X trat auch in einer Folge von Star Wars Rebels auf.

Boba Fett sagt, dass Garsa "schwitzt wie ein Gumpta auf Mustafar". Mustafar ist der Vulkanplanet, auf dem Obi-Wan Kenobi Darth Vader zum Sterben zurückgelassen hat, aber wir glauben, dass dies der erste Hinweis auf einen Gumpta ist. Genau wie Han Solos Anspielung auf Luke Skywalker, der "stark genug ist, um einem Gundark die Ohren abzureißen", wird die Kreatur vermutlich später in den Kanon aufgenommen werden.

Jabbas Cousins, die Zwillinge, sind nicht die ersten Verwandten des verstorbenen Verbrecherfürsten, die in Star Wars auftauchen - Jabbas Onkel Ziro und sein Sohn Rotta tauchen in The Clone Wars auf.

Die Hutten stammen von einer sumpfigen Welt namens Nal Hutta im Outer Rim. Zusammen mit seinem Trabanten Nar Shaddaa - auch bekannt als "Schmugglermond" - ist er bekannt dafür, ein elender Hort des Abschaums und der Schurkerei zu sein.

Der Wookiee, der die Hutten-Zwillinge begleitet, ist der Schwarze Krrsantan, der von seinen Freunden Santy oder "BK" genannt wird. In "Die Stämme von Tatooine" hat er seinen ersten Auftritt auf der Leinwand.

Die Banthas, die als Reittiere der Tusken-Reiter eingesetzt werden, gibt es schon in Eine neue Hoffnung. Damals wurden sie von Elefanten im Kostüm gespielt.

Der ursprüngliche Star Wars-Sounddesigner Ben Burtt verwendete das Schnauben von Maultieren, um die charakteristischen Stimmen der Sandleute zu erzeugen.

Das menschliche Paar, das in der Bar auf Tatooine auf die kriminelle Bande trifft, stammt ebenfalls aus dem ursprünglichen Star Wars-Film - obwohl dies technisch gesehen ihr erster Auftritt im Kanon ist. Fixer (eigentlich Laze Lonozner) und seine Frau Camie waren in ihrer Kindheit mit Luke Skywalker (damals noch Wormie) befreundet, der in einer berühmten gelöschten Szene aus "Eine neue Hoffnung" auftaucht, die du dir jetzt als Extra auf Disney Plus ansehen kannst. In dieser "Tosche Station"-Szene diskutieren Fixer, Camie, Luke und sein zukünftiger Rebellenpilot Biggs Darklighter über die Ankunft des Imperiums im Orbit von Tatooine. Fixer und Camie werden hier von Skyler Bible und der Stuntdarstellerin Mandy Kowalski gespielt, waren aber ursprünglich von Anthony Forest und Koo Stark dargestellt worden.

Die Jacken und Speeder Bikes der Bande tragen das Abzeichen, das wir in Episode 1 an die Seite einer Feuchtigkeitsfarm gekritzelt haben.

Es ist erwähnenswert, dass die Sandleute auf den Speeder Bikes nicht im Gänsemarsch fahren, um ihre Nummern zu verbergen, wie sie es auf den Banthas tun würden.

Die Kriminellen, die den Zug betreiben, den Boba und die Sandleute ausschalten, sind Pykes. Das Pyke-Syndikat hatte mehrere Auftritte in The Clone Wars (ab Staffel 5) und gab sein Live-Action-Debüt in Solo: A Star Wars Story, wo sie Sklaven zum Betrieb der Spice-Minen auf Kessel einsetzten.

Im Star Wars-Universum wird Spice - die illegale Fracht der Pykes - zur Herstellung von Freizeitdrogen verwendet.

In Boba Fetts von den Echsen verursachter Rückblende sieht sein jüngeres Ich, gespielt von Daniel Logan, wie sein Vater Jango Kamino in seinem Firespray-Schiff verlässt. Diese Szene taucht in Angriff der Klone nicht auf.

Wenn Boba Fett seinen eigenen Gaffi-Stab herstellt, gibt es deutliche Parallelen zu einem Jedi, der sein eigenes Lichtschwert baut.

Der Kameramann der Episode ist Dean Cundey, dessen beeindruckender Lebenslauf Jurassic Park, The Thing, Who Framed Roger Rabbit und alle drei Zurück in die Zukunft-Filme umfasst.

Die Regisseurin Steph Green hat unter anderem Episoden von The Americans, Preacher, Luke Cage, The Man in the High Castle und Watchmen gedreht.

Die nächste Folge kommt am Mittwoch den 12. Januar 2022 auf Dinsey+.