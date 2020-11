Neues Leak: Ist doch kein Samsung Galaxy Note 21 in Sicht?

Das Samsung Galaxy Note 21* wird vielleicht gar nicht existieren. Das geht aus einer Vielzahl von Gerüchten hervor, die wir bereits zuvor gehört haben, und eine neue Quelle hat auch behauptet, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass das Unternehmen an diesem Smartphone arbeitet.

Seit August dieses Jahres haben wir von Leaks gehört, die darauf hindeuten, dass Samsung seine faltbare Handy*-Serie als Ersatz für die Samsung Galaxy Note-Linie ins Auge gefasst hat.

Der jüngste Hinweis dazu kommt direkt von Ice Universe, der bei Leaks bezüglich Samsung-Smartphones oft Recht hat und der behauptet, es gebe derzeit keine Informationen über die Herstellung des Galaxy Note 21.

An unusual clue: There is currently no information on the development of the Note21 series. pic.twitter.com/RBzzwsg8CgNovember 15, 2020