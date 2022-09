Neues Bildmaterial zu God of War Ragnarok zeigt Zwergenstädte und Rätsel in Svartalfheim

Ein neuer Ausschnitt aus God of War Ragnarok führt uns durch das Zwergenreich Svartalfheim und stellt uns einige neue Umgebungsrätsel vor.

Game Informer (opens in new tab) hat den kurzen Walkthrough heute veröffentlicht. Svartalfheim ist eines der neun Reiche, die Kratos und Atreus in der kommenden Fortsetzung von God of War erkunden werden können. Es unterscheidet sich grundlegend von den Reichen, die wir im Originalspiel erkundet haben. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine gemütliche, industrielle Stadt in Zwergengröße und ist erfrischend detailliert.

Dieses Video zeigt einige der Rätselmechaniken in Svartalfheim und wie Kratos seine neuen Fähigkeiten einsetzen kann, um sie zu lösen. Die Geysire rund um das Reich können zum Beispiel mit der Leviathan-Axt eingefroren werden, um eine behelfsmäßige Plattform zu bilden, während Kratos' Chaosklingen einige Zwergenmaschinen zerlegen können.

"Wir wollten das Gameplay in den Levelräumen weiterentwickeln - mehr Abwechslung und Vertikalität", sagte Lead Level Designer James Riding gegenüber Game Informer. "In Svartalfheim gibt es eine Menge Orte, die du innerhalb eines Reiches besuchen kannst. Das ist verdammt viel Inhalt."

Das ursprüngliche God of War für die PS4 konzentrierte sich auf sechs der neun Reiche der nordischen Mythologie: Midgard, Alfheim, Helheim, Jotunheim, Muspelheim und Niflheim. In Ragnarok werden wir die überarbeiteten Versionen dieser Reiche besuchen und neben Vanaheim und Asgard endlich auch Svartalfheim betreten. Wenn dir all diese Silben zu viel sind, findest du in der offiziellen God of War-Storyzusammenfassung die Kurzversion.

Die jüngsten Enthüllungen zu God of War Ragnarok haben auch neue Waffenfähigkeiten für Kratos offenbart.