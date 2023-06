Neuer Captain America 4-Titel knüpft an eine düstere Comic-Reihe an

Captain America 4 hat von den Marvel Studios einen neuen Titel bekommen - und der könnte uns einen spannenden Hinweis über die Handlung des Films geben.

Auf dem offiziellen Twitter-Account des Studios wurde heute (6. Juni) bekannt gegeben, dass der kommende Marvel Phase 5-Film nun Captain America: Brave New World heißen wird. Zuvor hieß er Captain America: New World Order.

Neben dem neuen Namen des Superheldenfilms veröffentlichte Marvel auch ein Bild von Anthony Mackie und Harrison Ford hinter den Kulissen, die in dem MCU-Film Sam Wilson/Captain America und General Thaddeus "Thunderbolt" Ross spielen werden. Kommen soll das Ganze am 3. Mai 2024.

Captain America: Brave New WorldIn theaters May 3, 2024 (via @anthonymackie) pic.twitter.com/u1kCgLolsLJune 6, 2023 See more

Es überrascht nicht, dass über den nächsten Captain America-Film nur wenig bekannt ist. Aufgrund des großen Medien- und Faninteresses, das jedes neue Marvel-Projekt hervorruft, ist das Studio dafür bekannt, während der Produktion seiner Filme und Disney Plus-Serien ein strenges Regiment zu führen. Natürlich sickern gelegentlich einige Informationen über die Charaktere und die Geschichte durch, aber im Großen und Ganzen werden die größten Gesprächsthemen und/oder schockierenden Momente in jedem neuen MCU-Projekt unter Verschluss gehalten.

Genau diese Geheimniskrämerei macht Marvels Entscheidung, den neuen Titel von Captain America 4 jetzt bekannt zu geben, so interessant. Schließlich ist diese Art der Ankündigung normalerweise für eine der großen Panels des Studios auf Fan-Conventions reserviert. Da die San Diego Comic-Con vor der Tür steht, wäre es für Marvel sinnvoller gewesen, zu warten und den neuen Namen des Films erst dann zu enthüllen.

Aber hey, wir beschweren uns nicht. Der Untertitel von Cap 4 könnte uns sogar einen Hinweis auf die übergreifende Handlung geben. Vor allem, wenn er sich auf eine aktuelle Comicreihe bezieht, in der zahlreiche Superhelden gegen den schildschwingenden Supersoldaten in einer Civil War"-ähnlichen Storyline kämpfen.

Sam Wilsons Captain America wird es in Brave New World nicht leicht haben. (Image credit: Marvel/Disney)

In der Marvel-Comicserie Secret Empire: Brave New World, die zwischen April und August 2017 erschien, wurde Captain America - Steve Rogers, nicht Sam Wilson - durch eine verdrehte Version seiner selbst ersetzt, die am Ende der geheime Anführer von Hydra war. Du weißt schon, diese paramilitärische Terrororganisation, die die Weltherrschaft anstrebt.

Diese böse Version von Cap hat geschworen, den Frieden auf der Erde mit allen Mitteln zu sichern. Es ist verständlich, dass viele der anderen mächtigen Helden der Erde von Caps Plan für den Weltfrieden nicht begeistert waren - als sie herausfanden, dass dieser Captain America nicht der ist, den sie kannten. Kurz gesagt, Namor, Giant-Man, Spider-Man und Gwenpool mussten sich entscheiden: Entweder sie fügen sich diesem Cap oder sie kämpfen.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sam Wilson in Brave New World schockierend als Hydra-Schläferagent entlarvt wird. Aber nach der kommenden MCU-Serie Secret Invasion würde es uns nicht überraschen, wenn sich ein böser Skrull in diesem Film für ihn ausgibt, um ihn für ein nicht näher beschriebenes Verbrechen verantwortlich zu machen. Aber ich greife mir selbst vor.

Okay, wie könnte Secret Empire: Brave New World also die Geschichte inspirieren, die in Captain America 4 erzählt werden könnte?

Zunächst einmal wird es, genau wie die oben erwähnte Comicserie, ein weiteres Projekt mit mehreren Helden und Schurken sein. Captain America 4 wird vollgepackt mit wiederkehrenden Marvel-Figuren, darunter Sam Wilson und Thaddeus Ross aus mehreren MCU-Projekten, Samuel Sterns/The Leader (Tim Blake Nelson) und Betty Ross (Liv Tyler) aus The Incredible Hulk sowie Joaqiun Torres (Danny Ramirez) und Isaiah Bradley (Carl Lumbly) aus Falcon and the Winter Soldier.

Als Neuzugänge werden die israelische Mutanten-Superheldin Sabra (Shira Haas) und die schurkische Serpent Society erwartet. Auch andere beliebte MCU-Charaktere wie Bucky "Winter Soldier" Barnes und Valentina Allegra de Fontaine, die bereits in Black Widow und Black Panther: Wakanda Forever zu sehen war, könnten wieder auftauchen. Damit könnte Captain America: Brave New World wieder zu einem Mini-Avengers werden.

Und dann wäre da noch die Aussicht, dass der Film die totalitären Themen aufgreifen, die in der Comicserie behandelt werden.

Es folgen möglicherweise große Spoiler zu Captain America 4 - lesen auf eigene Gefahr!

Mach's gut, New World Order. Wir kannten dich kaum... (Image credit: Marvel Studios)

Laut Brancheninsidern wird Captain America: Brave New World von einem Wettlauf zwischen den Nationen um ein wertvolles, weltveränderndes Metall handeln. Das wurde auf den Überresten von Tiamut gefunden, dem Celestial, der in Eternals von Sersi in Marmor verwandelt wurde.

MCU-Leaks deuten darauf hin, dass die USA unter der Führung ihres neuen Präsidenten Thaddeus Ross anderen Ländern zuvorkommen wollen, um die Ressource für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Um das zu erreichen, beauftragt die US-Regierung die Serpent Society - darunter Valentina und The Leader - das Metall von der Insel zu holen.

Falls sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte Sam gegen die USA selbst antreten. In diesem Fall würde er Verbündete wie Torres und möglicherweise Sabra benötigen, um gegen Ross und seine Anhänger anzutreten. Es käme zu einem Konflikt zwischen Cap und einer ganzen Gruppe von Superhelden, ähnlich wie in der Comic-Miniserie Brave New World.

Es mag sein, dass ich mich hier an einen Strohhalm klammere, aber ich komme nicht umhin, die Ähnlichkeiten zwischen der Handlung in Secret Empire: Brave New World und den Spekulationen um Captain America 4 zu erkennen. Marvel ist bekannt dafür, seine Comics - mal eng, mal eher locker - für seine Leinwandprojekte zu adaptieren. Und angesichts des identischen Untertitels von Captain America 4 und Secret Empire ist es schwierig, keine Vergleiche anzustellen. Hoffentlich erfahren wir auf der San Diego Comic-Con 2023 im Juli mehr über den Film.

