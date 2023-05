Neben Star Wars gibt es diese Woche noch einiges mehr zu streamen

Star Wars: Visionen Staffel 2 (Disney Plus)

Über die beiden Neuzugänge auf Disney Plus habe ich bereits etwas ausführlicher in meinem Artikel über den gestrigen Star Wars Day (Öffnet sich in einem neuen Tab) gesprochen. Also in aller Kürze: Die zweite Staffel der Anthologieserie Star Wars Visionen bietet neun Episoden, die in unterschiedlichsten Animationsstilen Geschichten aus der weit weit entfernten Galaxis erzählen.

Die neue Kinderserie Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi begleitet dagegen eine Gruppe Padawane auf ihren Abenteuern. Wenn du nach alldem und Mandalorian Staffel 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) immer noch nicht genug hast, dann kann dir wohl nur noch das neue Spiel Star Wars Jedi: Survivor (Öffnet sich in einem neuen Tab) helfen.

Silo (Apple TV Plus)

Apples neuester Vorstoß in die Science-Fiction-Unterhaltung, Silo (Öffnet sich in einem neuen Tab), wird ab diesem Wochenende auf Apple TV Plus gestreamt - und es könnte eine der besten Apple TV Plus Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) sein.

In diesem 10-teiligen Abenteuer, das auf der gefeierten Romanreihe von Hugh Howey basiert, geht es um eine Kolonie von Menschen, die in einem riesigen Silo eine Meile unter der Erdoberfläche leben. Die Erde über ihnen wurde angeblich durch ein apokalyptisches Ereignis verwüstet, aber niemand scheint sich daran zu erinnern, wann oder warum - zumindest bis Juliette (Rebecca Ferguson) nach Antworten sucht.

Tim Robbins, Common, Harriet Walter, Rashida Jones und David Oyelowo spielen ebenfalls in Silo mit, das von Kritikern als "absolut spannend" beschrieben wurde. Die ersten beiden Episoden der Serie können ab sofort gestreamt werden, die restlichen acht Folgen werden bis zum 30. Juni wöchentlich jeden Freitag ausgestrahlt.

Ed Sheeran: The Sum of It All (Disney Plus)

Und nochmal Disney Plus: Unsere dieswöchige Dokumentationsempfehlung zeigt die "Höhen, Tiefen und alles dazwischen" des britischen Popstars Ed Sheeran. Die vierteilige Doku-Serie The Sum of It All zeigt exklusive Einblicke in das Leben des Stars auf der Straße und zu Hause und will beweisen, dass auch die erfolgreichsten Künstler Zeiten des Schmerzes, des Verlustes und der Selbstzweifel durchleben können.

Kritiker nannten The Sum of It All eine "erstaunlich rohe [Darstellung] von Sheerans Trauer und seiner unglaublichen Kreativität", aber wir sind der Meinung, du solltest dir stattdessen lieber die Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Dokumentation von Lewis Capaldi ansehen.

