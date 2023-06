Meet Your Maker bekommt ein umfangreiches Content-Update

Lenovos Alleskönner im Fokus: Thinkpads versüssen uns 2023 (Image credit: Lenovo) Mit atemberaubender Optik, geringem Gewicht und brandaktuellen, leistungsstarken AMD-Komponenten begeistern die Lenovo Ultrabooks als Office-, Studenten- sowie Freizeit-Begleiter auf ganzer Linie. Jetzt direkt im Lenovo-Shop sichern oder hier klicken, um mehr zu erfahren!

Nachdem der Genre-Mashup Meet Your Maker mich bereits in seiner Ursprungsform beeindrucken konnte, erhält das Spiel mit Sektor 1: Dreadshore nun ein umfangreiches Update. Das wurde bereits vor einiger Zeit angekündigt - was es allerdings genau enthält und wann es erscheint, war bisher nicht klar.

Dieses Geheimnis hat Behaviour Interactive - mit dessen Entwicklern ich ein spannendes Interview führen durfte - aber jetzt gelüftet und allein die neue Umgebung sieht schon wirklich atmosphärisch aus. Die titelgebende Dreadshore liegt an den düsteren Überresten der Küste Neuenglands und steht dir ab dem 27. Juni um 19:00 Uhr offen. Die befindet sich gemeinsam mit einigen kosmetischen Inhalten im Deko-Paket des Updates und ist völlig kostenlos.

Es gibt aber noch einen Grund, warum du dir das Datum merken solltest. Denn egal ob du bereits fleißig am Raiden und Bauen bist oder jetzt damit beginnen möchtest - in den ersten beiden Wochen nach Release (bis 11. Juli 05:59 Uhr) kannst du dir das Arsenal-Paket, die andere Hälfte des Updates, ebenfalls für Umme sichern. Nach diesem Zeitpunkt steht es dann für 7,99 € zur Verfügung. Doch was enthält das Arsenal-Paket überhaupt?

Da wäre zum einen Nautilus, der neue Hüteranzug. Der soll angeblich eine Verbindung zur finsteren Hintergrundgeschichte des Ortes Dreadshore haben und schulte infolgedessen seine defensiven Fähigkeiten. So verstärkt der Anzug die Wirkung von Verteidigungswaffen, was dir eine höhere Chance in besonders schweren Außenposten verschaffen soll. Dabei dürfte dir auch die Abrisskanone behilflich sein, die mit ihren Plasma-Geschossen explosiven Flächenschaden verursacht.

Dem entgegen steht mit dem Ravager allerdings auch ein neuer Wächter. Anders als seine Kollegen, feuert dieses Nebenprodukt genetischer Experimente gleich mehrere Geschosse auf einmal und macht dir das Leben damit nicht gerade leichter.

Abgerundet wird das Arsenal vom Wächterstrahl. Diese Falle feuert einen Hochgeschwindigkeitslaser ab, der dich nicht nur gnadenlos verfolgt, sondern zu allem Überfluss auch mehrfach von den Wänden abprallt.

Das war es aber noch nicht mit Updates. So werden fortan etwa auch Kills gegen Raider erkannt, die das Spiel frühzeitig verlassen oder anderweitig die Verbindung abbrechen. Und auch deine Prestige-10-Außenposten wirst du nun dauerhaft auffüllen und damit online halten können.

Solltest du noch mehr über die Neuerungen aus erster Hand informieren wollen, kannst du dir am 27. Juni um 20:00 Uhr das Community Update der Entwickler anschauen. Das findest du auf der Meet Your Maker-Website sowie dem dazugehörigen Youtube-Kanal.

Bis Dreadshore erscheint, solltest du dir aber erst einmal die Demo zu Shadow Gambit anschauen, oder du liest dir durch, welche Ankündigungen es im Rahmen des Summer Game Fest und den nachfolgenden Showcases gab.