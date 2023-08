Lenovos Legion Go könnte der Anwärter sein, der das Steam Deck endlich vom Thron stößt!

Auch wenn der Legion Play nie das Tageslicht sehen durfte, hoffen wir mit dem Legion Go doch auf einen Ersatz, der dem vielversprechenden Handheld-Konzept in nichts nachsteht

Es sieht so aus, als ob sich ein weiterer Mitbewerber darauf vorbereitet, im Bereich der Handheld-PCs so richtig durchzustarten: Lenovo arbeitet nämlich schon wieder seit einiger Zeit an einem eigenen Handheld-Gerät, welches dem großen Vorbild von Valves Steam Deck ähnelt und es mit selbigem sowie der förmlich hervorschießenden Konkurrenz aufnehmen soll.

Einem aktuellen Bericht von Windows Central zufolge deuten neue Quellen darauf hin, dass Lenovo aktuell an einem Handheld-PC arbeitet, der mit Windows 11 fungiert und somit einem der jüngeren Neuzugänge, dem Asus ROG Ally, diesbezüglich schon einmal ähnelt. Zwar gibt es noch kein konkretes Veröffentlichungsfenster, ein geistiger Nachfolger des (eingestampften) Legion Play klingt aber schon einmal grandios!

Viele Infos blieben bisher aber aus. Aktuell ist nur bekannt, dass es sich um einen Handheld handelt, der auf den Namen "Lenovo Legion Go" hören soll. Eben dieser soll mit einem 8-Zoll-Display bestückt sein und eine flotte AMD Phoenix 7040-APU innewohnen haben.

Der neue Thronanwärter?

Auch wenn der Legion Go mit einem der bisher größten Displays für einen PC-Handheld ausgestattet sein könnte und auch der Prozessor deutlich attraktiver als jener von Valve ist, hat der Lenovo-Vertreter noch immer einiges an Arbeit vor sich. Denn selbst das ROG Ally konnte das Steam Deck bisher noch nicht gänzlich übertrumpfen, obwohl auch hier auf dem Papier deutlich überlegene Komponenten wie auch ein Microsoft-Betriebssystem vorliegen.

Spannend bleibt allerdings die Frage, wieso sich Lenovo gerade jetzt (wieder) dazu entscheidet mitzumischen. Immerhin hat man einst bereits mit stark mit dem Gedanken eines Handhelds in Form des Legion Play geliebäugelt. Hierbei handelte es sich um ein Android-basiertes System, was im Stile eines Logitech G Cloud für Cloud-Gaming taugen soll. Schnell wurden diese Ideen jedoch wieder ad acta gelegt, was in Anbetracht des eher durchwachsenen Erfolgs der Logitech-Alternative wohl auch nicht die dümmste Idee war ...

Womöglich birgt der Gedanke eines portablen Gaming-PCs aber nach wie vor auch für Lenovo etwas zu viel Faszination, um dieses Thema auch auf Dauer ruhen zu lassen. Insofern dem wirklich so ist und man sich an dem soliden Fundament eines Legion Play orientiert, könnte uns allerdings schon alsbald ein äußerst ernstzunehmender Mitstreiter um die Krone des Segments bevorstehen!

Neben den PC-Handhelds von Valve, Asus und nun auch Lenovo lebt das Segment natürlich auch von klassischeren Ansätzen wie der Nintendo Switch. Eben diese soll übrigens schon recht zeitnah nun doch eine überholte Version erhalten ... zumindest weisen einige Gerüchte nun tatsächlich noch auf einen Release der Switch 2 im Jahr 2024 hin!