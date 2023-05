Marvel's Midnight Suns: Starttermin für PS4 und Xbox One-Version steht, Switch-Port bleibt aus

Für viele zweifelsfrei ein actionreicher Strategie-Geheimtipp aus dem Vorjahr: Marvel's Midnight Suns (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Eben der Titel, der sich rund um die namensgebende Gruppe dreht und allerhand bekannte Gesichter aus dem Marvel-Universum mit einem XCOM-ähnlichen Spielsystem vereint, wird nun auch endlich für die PlayStation 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Xbox One (Öffnet sich in einem neuen Tab) erscheinen – lange überfällig!

Ein Switch (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Port, der von einigen erhofft wurde und die strategischen Partien rund ums Heldenensemble auch für Besitzer der Nintendo-Konsole zugänglich macht, wurde aber nun abschließend gecancelt.

Dieses Update geht aus einem aktuellen Post (Öffnet sich in einem neuen Tab) hervor, dass den Old-Gen-Release zusammen mit dem neuen DLC "Blood Storm" ankündigte.

Im Verlauf des Posts heißt es aber eben auch "Beachte, dass die Nintendo Switch-Version von Marvel's Midnight Suns nicht mehr geplant ist." – Schade Marmelade...

Was zu erwarten war

Leider kommt die Absage des Switch-Ports für mich wenig überraschend. Eben weil auch schon die Last-Gen-Version für PS4 und Xbox One lange auf sich warten lassen hatte, selbst die Current-Gen-Variante zwischenzeitlich verschoben wurde und es lange sehr still rund um eine Portierung für die aktuelle Nintendo-Konsole war, ist es keine große Überraschung, dass man sich schlussendlich gegen eine Portierung entscheidet.

Soll aber nicht heißen, dass es mich nicht ein wenig traurig stimmt, dass ich nun auf Iron Man, Doctor Strange und Co. auf der Switch verzichten muss.

Immerhin könnte aber der Release für PlayStation 4 und Xbox One dafür sorgen, dass Marvel's Midnight Suns noch einmal einen Moment des Wiederauflebens erfährt und nun vielleicht endlich noch ein paar weiteren Interessierten zugänglich wird. Und da mit Blood Storm nun bereits das vierte DLC in den Startlöchern steht, dürfte es auch in puncto Content und Heldenauswahl nur den wenigsten Marvel-Fans an irgendetwas mangeln.

Ich schau jedenfalls ohne Zweifel noch ein weiteres Mal in Midnight Suns rein.

