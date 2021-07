Kryptominer verscherbeln massenhaft gebrauchte Nvidia GeForce RTX 3060 GPUs

Wenn du den Zustand des Grafikkartenmarktes in den letzten Monaten mit Verzweiflung betrachtet hast, dann haben wir ein paar gute Nachrichten für dich. Chinas jüngstes Vorgehen gegen das Kryptomining von Bitcoin hat die Miner dazu veranlasst, ihre gebrauchte Hardware massenhaft zu verkaufen, um noch ein wenig Geld aus ihren Aktivitäten herauszuquetschen, was dazu geführt hat, dass gebrauchte GPUs den chinesischen Markt zu einem vernünftigen Preis überfluten.

Zumindest ist der Preis angemessen, wenn du bereit bist, das Risiko einzugehen, Hardware zu kaufen, die schon so stark benutzt wurde. Es ist erwähnenswert, dass diese GPUs seit vielen Monaten voll ausgelastet sind, daher kannst du nicht garantieren, welche Leistung oder Zuverlässigkeit du tatsächlich von ihnen bekommst.

Der Massenausverkauf von Grafikkarten hat die westlichen Märkte noch nicht erreicht, aber angesichts des Ausmaßes von Chinas Kryptomining-Operationen sollten wir in den kommenden Monaten zumindest einen Dominoeffekt sehen, der die Verfügbarkeit von neuem Material für Gamer erhöht und die überhöhten Preise, die wir derzeit sehen, senkt.

Und der Markt heilt

(Image credit: The Block)

Die besten Grafikkarten, die es derzeit auf dem Markt gibt, waren dank des "perfekten Sturms" aus Komponentenknappheit, die verhindert, dass der verfügbare Bestand die hohe Nachfrage befriedigen kann, und dem jüngsten Boom von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum fast unmöglich zu bekommen. GPUs wurden als Teil von Mining-Aktivitäten sehr lukrativ, was zu einem Wettbewerb zwischen Gamern und Minern um das wenige verfügbare Inventar führte.

Und natürlich werden Opportunisten solche Situationen ausnutzen. Scalper begannen, Bots einzusetzen, um die verfügbaren Bestände abzuräumen und die Preise für einige der begehrtesten Karten, wie die GeForce RTX 3080, um fast das Dreifache des empfohlenen Herstellerpreises zu erhöhen*.

Dank der strengeren Regulierung von Kryptowährungen in China überschwemmen Miner seit Wochen den Markt mit gebrauchten GPUs*, obwohl dies der erste Fall ist, bei dem die Preise so nah an der UVP liegen (oder sogar billiger als diese).

Es sind Angebote für GeForce RTX 3060 Karten aufgetaucht, die die gebrauchten GPUs für 2.200 Yuan bis 2.899 Yuan (ca. 288 € - 380 €) anbieten. Laut The Block scheint die Konkurrenz so groß zu sein, dass die Miner die Preise der Konkurrenten unterbieten, was zu einem weiteren Rückgang auf 1.760 Yuan (etwa 230 €) führt.

Der beste Deal, den du nicht kaufen solltest

(Image credit: The Block)

Während diese Preise im Vergleich zu den ekelhaft überhöhten Preisen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, verlockend klingen, ist es nicht ratsam, eine dieser GPUs zu kaufen, wenn du nicht bereit bist, ein Risiko einzugehen.

Das soll nicht heißen, dass eine Ex-Mining-Karte garantiert eine schlechte Investition ist, aber wir können die gleiche Mentalität auf GPUs anwenden wie auf Autos: Sicher, die Limousine mit 200.000 Kilometern mag billig sein, aber bekommst du auch wirklich etwas für dein Geld?

Es ist wahrscheinlich, dass all dies einen Dominoeffekt auf neue Hardware haben wird, da die Miner nicht mehr auf der Jagd nach GeForce RTX 3070 Karten sind, die sie in die Minen schicken können, also empfehlen wir dir, abzuwarten und zu sehen, wie sehr sich die Verfügbarkeit und der Regalpreis für brandneue Ware verbessert, bevor du dich in einen Gebrauchtkauf stürzt.

Es scheint, als ob der Zusammenbruch der Kryptowährungskurse* die Atempause war, die wir brauchten, um die Schwierigkeiten zu lindern, mit denen Gamer konfrontiert sind, wenn sie versuchen, eine neue Grafikkarte zu bekommen, aber wenn du ein bisschen Geduld hast, könntest du nicht nur bei einem Gebrauchtkauf einer Kugel ausweichen, sondern wir könnten bald wieder vernünftige Grafikkarten in sowohl digitalen als auch physischen Stores sehen.

* Link englischsprachig