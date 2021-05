Kommen die AirPods 3 und Apple Music HiFi am 18. Mai auf den Markt?

Wir haben bereits Gerüchte gehört, dass Apple plant, seinen Streaming-Dienst Apple Music um einen verlustfreien High-Fidelity-Teil* zu erweitern und diesen zusammen mit der Markteinführung der AirPods 3 anzukündigen, und jetzt haben wir ein Gerücht bezüglich des Datums des großen Tages: Den 18. Mai.

Diese Information stammt vom YouTuber Luke Miani via AppleTrack. Die Ankündigung wird anscheinend über eine Pressemitteilung erfolgen und nicht über eines der im Voraus aufgezeichneten Launch-Events, die wir von Apple im letzten Jahr gewohnt sind.

Auch wenn dieses Datum nicht von einem der bekanntesten Tippgeber in der Apple-Szene stammt, so macht es doch Sinn - die Gerüchte um die AirPods 3 und Apple Music HiFi haben in den letzten Wochen an Fahrt aufgenommen* und es gibt keinen Zweifel daran, dass Apple gerne ein paar Schlagzeilen vom Google IO 2021-Event am selben Tag einheimsen würde.

Es gibt weitere Hinweise darauf, dass ein Apple Music HiFi Launch kurz bevorsteht. Sowohl in der iOS 14.6 Beta (via 9to5Mac) als auch in der Apple Music App für Android (via 9to5Google) wurden Hinweise auf eine High-Fidelity-Musikwiedergabe entdeckt.

Something in the Air(Pods)

Im Moment ist noch nicht klar, ob der verlustfreie Audio-Tarif für Apple Music einen Aufpreis kosten wird oder einfach in den bestehenden Tarif integriert werden soll, sodass jeder ein Upgrade erhält. Spotifys eigenes HiFi-Musik-Streaming-Angebot* wird später in diesem Jahr eingeführt, wobei die Preise noch nicht bekannt sind.

Mit Diensten wie Tidal und Deezer, die ebenfalls verlustfreie Audio-Tarife für Nutzer anbieten, die wirklich jede Note in bestmöglicher Qualität hören wollen, macht es Sinn, dass Apple aufholen will - und es wäre die perfekte Gelegenheit, um auch die AirPods 3 zu präsentieren.

Die nächste Generation von Apples grundlegenden kabellosen Ohrstöpseln ist längst überfällig. Wir dachten, dass sie auf dem Spring Loaded Event im März erscheinen würden: Wir bekamen neue iPad Pros, neue iMacs, neue AirTags und eine neue Apple TV Box, aber keine neuen AirPods.

Aus den Leaks, die wir bisher gesehen haben*, geht hervor, dass die AirPods 3 mit kürzeren Stielen (wie die AirPods Pro), einem aufgefrischten Ladecase und abnehmbaren Silikon Ohrstöpseln kommen werden. Wenn das neueste Gerücht stimmt, werden wir am Dienstag alles wissen.

* Link englischsprachig