It Takes Two: Switch-Version könnte in der nächsten Nintendo Direct angekündigt werden

Ein Leaker veröffentlicht auf seinem Discord-Server eine sehr kryptische Nachricht, die bei genauerem Hinsehen eindeutig zu sein scheint. Das Spiel des Jahres 2021 - It Takes Two - soll wohl bald auch für die Nintendo Switch erscheinen und in der nächsten Direct im September angekündigt werden.

Mehr und mehr Leaks kommen auf allen möglichen Plattformen zum Vorschein, was eine Präsentation in den nächsten Tagen immer wahrscheinlicher macht.

(Image credit: Future)

Bei dem Leaker handelt es sich um The_Snitch, der bisher mit nahezu all seinen ungewöhnlichen Aussagen ins Schwarze traf. Allerdings gibt es noch ein weitere Quelle. Branchen-Insider Jeff Grubb, der eine Nintendo Direct für den 12. September prognostiziert, erwähnt in der neusten Folge des The Nintendo Shack (opens in new tab)-Podcasts, dass ein Port von It Takes Two für die portable Konsole sehr wahrscheinlich ist.

It Takes Two: Das ist das Spiel des Jahres 2021

It Takes Two ist ein Koop Action Adventure, in welchem du mit einem Freund oder einer Freundin in die Rollen von Cody und May schlüpfst. Die beiden sind verheiratet, wollen sich aber scheiden lassen. Cody ist der Meinung, dass May zu viel arbeitet, währen sie behauptet, dass er ihre Arbeit nicht zu schätzen weiß.



Die beiden Eltern erzählen ihrer Tochter Rose von der Scheidung, die alles andere als froh über diese Neuigkeit ist. Die Kleine nimmt ihre selbstgebastelten Puppen, die wie Cody und May aussehen, mit in den Schuppen der Familie. Durch Spielen versucht Rose die Beziehung ihrer Eltern zu reparieren. Die Trauer gewinnt allerdings Oberhand und das Mädchen fängt an zu weinen. Eine Träne landet auf den Puppen, wodurch ein Zauber ausgelöst wird. Cody und May finden sich in den Körpern der Puppen wieder, müssen nun ihre Beziehungsprobleme beiseite legen und zusammen arbeiten, um wieder in ihre Körper zu gelangen.

(Image credit: Electronic Arts / Hazelight Studios)

Ob ein Port von It Takes Two für die Nintendo Switch tatsächlich angekündigt wird, ist selbstverständlich nicht zu 100% klar. Dennoch haben wir mit The_Snitch und Jeff Grubb zwei starke und verlässliche Quellen. Es bleibt nur noch zu hoffen, dass die nächste Nintendo Direct schon bald ausgestrahlt wird.