iPhone 12 Serie: Doch keine Hightech-Displays?

Es wird erwartet, dass das iPhone 12 ein bedeutendes Upgrade der Smartphone-Reihe von Apple sein wird, aber ein neues Gerücht besagt, dass es möglicherweise nicht die Bildschirmtechnologie erhält, die eine Vielzahl von Top-Android-Handys in den letzten 12 Monaten geschmückt hat.

Leaks und Gerüchte im Verlauf des Jahres haben darauf hingedeutet, dass sowohl das iPhone 12 Pro als auch das iPhone 12 Pro Max Displays mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz enthalten würden, aber ein neuer Bericht legt etwas anderes nahe.

Laut dem DSCC-Analysten Ross Young gibt es möglicherweise keine 120Hz-Modelle in der iPhone 12-Familie. Eine Bildwiederholrate von 120 Hz ermöglicht es dem Display, ein Bild schneller zu laden, und bietet eine flüssigere Bildqualität beim Ansehen von Videos, beim Spielen eines Spiels oder beim Scrollen durch deine Social Media-Kanäle.

Our sources indicate no 120Hz hardware on new iPhones. You need 120Hz driver ICs.August 4, 2020