iPhone 12 Verzögerung: Wann werden wir das neue iPhone tatsächlich kaufen können?

In einem für das Unternehmen beispiellosen Schritt hat Apple bestätigt, dass es im Jahr 2020 ein neues iPhone auf den Markt bringen wird. Es sind jedoch nicht nur gute Nachrichten; denn es wurde nun offiziell bekannt gegeben, dass es später erscheinen wird, als wir es von Apples Flaggschiffe gewohnt sind.

Apple nannte das Gerät nicht ausdrücklich beim Namen, aber dies hat im Wesentlichen bestätigt, dass die neue iPhone 12 Serie, die wir im September sehen wollten, verschoben wird - aber zumindest soll es noch dieses Jahr so weit sein.

Wann wirst du dir ein nagelneues iPhone kaufen können? Und wann wird das Unternehmen seine neuen Geräte enthüllen? Das sind zwei verschiedene Dinge, und im Folgenden werden wir versuchen, dir die besten Antworten auf die Fragen zu geben, die wir bisher haben.

Was ist geschehen?

Während der Bekanntgabe des Quartalsberichts für das 3. Quartal 2020 verwies Apple-Finanzchef Luca Maestri ausdrücklich auf ein neues iPhone und stellte klar, dass das Unternehmen im Vergleich zu den Vorjahren mit einer Verzögerung der Markteinführung im Jahr 2020 rechnet.

Maestri sagte: "Wie ihr wisst, haben wir letztes Jahr Ende September mit dem Verkauf von iPhones begonnen. In diesem Jahr erwarten wir, dass das Angebot einige Wochen später verfügbar sein wird".

Dies ist etwas noch nie Dagewesenes, da Apple noch nie zuvor die Existenz eines neuen iPhones kommentiert hat, aber die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Finanzzahlen der in Cupertino ansässigen Firma - und zukünftige Geschäftswerte mit einer iPhone 12-Verzögerung am Horizont - haben die Dinge ein wenig verändert.

Später stellte Maestri klar: "Ich sagte in meinen Ausführungen, dass wir vor einem Jahr Ende September ein neues iPhone auf den Markt gebracht haben. Und ich sagte, dass die Lieferung des neuen Produkts in diesem Jahr einige Wochen später erfolgen wird".

Das mag auf den ersten Blick einfach erscheinen, aber die Terminologie von Apple wurde hier sehr spezifisch gewählt, und es hat vielleicht keinen Einfluss auf die Zeit, in der du sehen wirst, wie das Unternehmen die angekündigte iPhone-12-Reihe enthüllt.

Wann haben wir das iPhone 12 erwartet?

Das iPhone 11 Pro Max von 2019 (Image credit: Future)

Der 8. September war die beste Schätzung für die iPhone 12-Ankündigung. Diese wurde von einem etablierten Tipster namens ihacktu* durchsickern lassen, und sie stimmt mit dem überein, was wir von dem Konzern schon in anderen Jahren gesehen haben.

Üblicherweise kündigt Apple sein neues iPhone an einem Dienstag Anfang September an. Das ist normalerweise in der ersten oder zweiten Woche des Monats. Häufig wird das Gerät dann 10 Tage danach zum Verkauf angeboten, wobei Vorbestellungen in diesem Zeitraum zwischen Ankündigung und Verkauf erfolgen.

In Maestris Formulierung geht es speziell um die Zeit, zu der du das neue iPhone kaufen kannst.

Er bezog sich auf "die Lieferung des neuen Produkts", was bedeutet, dass es sich hierbei um das spezielle Verkaufsdatum des neuen iPhone 12 handelt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das iPhone 12 zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr angekündigt wird.

Wir haben eine ähnliche Situation mit dem iPhone X* im Jahr 2017 erlebt. Das Smartphone sollte eine Neuerfindung der Geräte von Apple sein und wurde am 12. September zusammen mit dem iPhone 8* und dem iPhone 8 Plus* auf den Markt gebracht, aber erst am 3. November desselben Jahres verkauft.

Apple hat sich nie öffentlich dazu geäußert, warum das Mobiltelefon später herauskam, aber man geht davon aus, dass es mit Problemen in der Lieferkette zu tun hatte, bei denen Apple nicht in der Lage war, ein Element des Geräts für den Herstellungsprozess zu bekommen.

Das ist ähnlich dem Effekt, unter dem das iPhone 12 dieses Jahr sicherlich leidet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass während der Covid-19-Pandemie Fabriken und Produktionsstätten auf der ganzen Welt geschlossen und erst nach einiger Zeit wieder geöffnet wurden.

Möglicherweise möchte Apple auch die Freigabe des Telefons verschieben, um zu versuchen, mit dem Ende der Pandemie zusammenzufallen. Apple Stores in den USA sind derzeit geschlossen, und in anderen Ländern müssen viele Beschränkungen eingehalten werden (darunter zählt zum Beispiel die Zahl der Kunden zu begrenzen).

Ein neues iPhone sorgt oft für Aufregung in physischen Läden wie auch bei Online-Shops, so dass es sein kann, dass das Unternehmen diese Auswirkungen eingrenzen möchte, indem es das Erscheinungsdatum seiner Smartphones um einige Wochen nach hinten verschiebt.

Und was ändert sich dadurch eigentlich?

Es kann das Datum ändern, an dem du die neue iPhone 12 Serie kaufen kannst, aber es ist nicht sicher, dass dies bedeutet, dass es Einfluss auf den Zeitraum hat, wann es angekündigt wird.

Wenn Apple einen ähnlichen Zeitplan wie 2017 beim iPhone X verfolgt, könnte das Unternehmen beschließen, das Event Anfang September beizubehalten, um seine neuen Produkte zu enthüllen. Stattdessen würde sich die Verzögerung darauf auswirken, wann du das Produkt kaufen kannst.

Es scheint, dass die Smartphones frühestens im Oktober erscheinen werden. Wenn der 8. September als Launch-Datum stimmt, dann würde das heißen, dass wir erwartet hätten, dass die Geräte am 18. September in einem normalen iPhone-Zyklus in den Verkauf gehen würden.

Maestris Terminologie von "ein paar" Wochen lässt vermuten, dass dies um mindestens drei Wochen verschoben ist. Das bedeutet wahrscheinlich, dass du das Telefon nicht vor dem 9. Oktober kaufen kannst - oder vielleicht sogar noch später.

Wie sicher ist dies alles?

Nichts von all dem ist sicher. Das sind alles Vermutungen, die wir aufgrund früherer iPhone-Einführungen und Apples spezifischer Art und Weise, dies anzukündigen, anstellen können. Aber dies sind seltsame Zeiten, in denen die Welt versucht, mit Covid-19 fertig zu werden.

Bis September ist es noch ein Monat, so dass sich die Dinge vielleicht sogar innerhalb des Apple-Hauptquartiers ändern werden, was eine längere Verzögerung betrifft. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr wissen, bis wir direkt von Apple von seinen Plänen für eine Veranstaltung im September hören, falls es dazu kommen sollte.

Wenn es soweit ist, und Apple offizielle Statements abgibt, werden wir natürlich zu den Ersten gehören, die dich darüber informieren!

* Link englischsprachig