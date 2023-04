In Ghosted trifft Ana de Armas wieder einmal auf Chris Evans

Ghosted (Apple TV Plus) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Chris Evans und Ana de Armas, die Stars aus The Gray Man, sind dieses Wochenende in dem neuen Spionagethriller Ghosted auf Apple TV Plus zu sehen.

Unter der Regie von Dexter Fletcher, dem Regisseur von Rocketman und Bohemian Rhapsody, folgt dieser Liebes- und Actionfilm dem old-school-Romantiker Cole, der sich in die geheimnisvolle Sadie verliebt, die zufällig eine CIA-Spezialagentin ist. Die Funken sprühen (im wahrsten Sinne des Wortes), und schon bald werden die beiden in ein internationales Abenteuer zur Rettung der Welt verwickelt.

Adrian Brody, Amy Sedaris, Tate Donovan und Tim Blake Nelson spielen auch die Hauptrollen in Ghosted, der es aufgrund seiner lauwarmen Kritiken wahrscheinlich nicht in unsere Liste der besten Apple TV Plus Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) schaffen wird.

Ab sofort bei Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)

The Diplomat (Netflix)

Wie Apple TV Plus hat auch Netflix dieses Wochenende ein Spionage-Drama im Visier: The Diplomat kann jetzt in voller Länge gestreamt werden.

In der achtteiligen Thrillerserie von Debora Cahn, Autorin von Homeland, The West Wing und Grey's Anatomy, spielt Keri Russell eine amerikanische Botschafterin in Großbritannien, deren Ankunft in London mit einer großen internationalen Krise zusammenfällt. Rufus Sewell und Ali Ahn gehören zu den Nebendarstellern der Serie.

Kritiker haben The Diplomat als "glänzend" und "effizient" beschrieben, was darauf hindeutet, dass es eine der besten Netflix-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) 2023 sein könnte.

Ab sofort bei Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die heutigen besten Netflix Angebote (Öffnet sich in einem neuen Tab) Netflix Standard (Öffnet sich in einem neuen Tab) 12,99 € /Monat (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Dead Ringers (Prime Video)

Rachel Weisz spielt ein Zwillingspaar in der geschlechtsgetauschten Gegenwartsadaption von David Cronenbergs Film Dead Ringers aus dem Jahr 1988 auf Prime Video.

In der sechsteiligen Serie von Alice Birch, Autorin von Succession und Normal People, geht es um zwei genetisch identische Gynäkologen, Beverly und Elliot, die ethisch fragwürdige medizinische Eingriffe an unfruchtbaren Frauen vornehmen.

Sicher, die Inhaltsangabe klingt entsprechend düster, aber Dead Ringers wurde für seinen "ansteckenden" schwarzen Humor und Weisz' "starke" Leistung gelobt. Für uns hört es sich so an, als ob diese Serie einen Platz auf unserer Liste der besten Prime Video-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) des Jahres finden könnte.

Ab sofort bei Amazon Prime (Öffnet sich in einem neuen Tab)