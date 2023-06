In Extraction 2 gibt es 21 Minuten knallhart aufs Maul

Extraction 2 (Netflix)

Chris Hemsworth tauscht Asgard gegen Spionage in der Fortsetzung von Sam Hargraves Erfolgshit Extraction aus dem Jahr 2020. In Extraction 2 kehrt Hemsworths scheinbar unverwüstlicher Held Tyler Rake für eine weitere riskante und weltumspannende Spezialmission zurück, diesmal um die inhaftierte Familie eines skrupellosen Gangsters zu retten.

Der Film ist spannender, thematisch reichhaltiger und actionreicher als sein Vorgänger, liefert aber hingegen nicht besonders viel Tiefgang bei Tylers Figur. Trotzdem ist die 21-minütige Actionsequenz am Anfang ein echter Knaller und allein schon einen Blick wert.

Ab sofort bei Netflix

Der Vorname (Amazon Prime)

Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein allzu großer Fan deutscher Komödien. Wer aber ein seichtes (fast-)Kammerspiel mit vielen bekannten Gesichtern sehen möchte, darf sich hier auf das gewohnt überspitzte 1-mal-1 der deutschen Comedy freuen. Gerade Christoph Maria Herbst scheint sich schon seit vielen Jahren nur noch selbst zu spielen, was Fans seiner Art aber kaum stören dürfte. Für mich ist es (wie man vielleicht merkt) nichts, aber als 2nd-Screen-Erlebnis könnte Der Vorname etwas sein.

Ab 19. Juni bei Amazon Prime

Secret Invasion (Disney Plus)

Obwohl Marvel erst kürzlich mehrere Produktionen verschoben hat, startet nächste Woche endlich die neue Serie Secret Invasion mit Samuel L. Jackson erstmals in der Hauptrolle. Ihn begleiten aber nicht nur einige MCU-Charaktere der zweiten Reihe, sondern auch neue große Namen wie Emilia Clarke (Game of Thrones) und Olivia Colman (The Favourite).

Dabei geht es, dem Trailer nach zu urteilen, erstaunlich ernst zu, was meiner Meinung nach auch schon Guardians of the Galaxy Vol. 3 sehr gut getan hat. Ich bin sehr gespannt, ob Marvel mich nochmal so gut unterhalten kann, wie es James Gunn in seinem letzten Film geschafft hat.

Ab 21. Juni bei Disney Plus