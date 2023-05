Guardians of the Galaxy Vol. 3 schlägt ein wie eine Bombe

Guardians of the Galaxy Vol. 3 kam am 3. Mai in die deutschen Kinos und hat mittlerweile auch sein Startwochenende hinter sich. Dieser Zeitraum ist ein wichtiges Barometer dafür, wie gut Kinofilme vom Publikum aufgenommen werden und ob er demnach - einfach gesagt - "erfolgreich" ist.

Nun hatte Marvel (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit seinen letzten beiden Kinofilmen Black Panther: Wakanda Forever (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit gemischten bis negativen Kritiken zu kämpfen und gerade letzterer hat sowohl hinsichtlich der Einnahmen als auch der Besucherzahlen keine besonders gute Figur gemacht. Etwa 241 Millionen Dollar Einspielergebnis klingen im ersten Moment vielleicht viel, betrachtet man aber das Filmbudget von 200 Millionen, zu denen im Schnitt noch etwa dieselbe Summe an Marketingkosten aufgeschlagen werden, sieht das Ganze gleich anders aus.

345.000 Kinotickets wurden hierzulande für den dritten Teil der Ant-Man-Reihe verkauft, was deutlich hinter den 510.000 von Black Panther 2 liegt. Und selbst diese Zahl konnte Guardians of the Galaxy 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit stattlichen 549.000 angelockten Besuchern übertreffen und sich an die Spitze der deutschen Kinocharts katapultieren.

Guardians 3 schreitet auf der Kinochart-Treppe voran, wie Adam Warlock auf diesem Bild. (Image credit: Marvel Studios)

Den vorigen Spitzenreiter, den Super Mario Bros. Film (Öffnet sich in einem neuen Tab), konnte der dritte Ritt der Guardians leider nicht vom Thron stoßen (über 1,2 Millionen Besucher in Deutschland), das ändert aber nichts daran, dass das MCU einen solchen Erfolg dringend nötig hatte. Ganz abgesehen von den reinen Zahlen, ist dabei nämlich auch ein wirklich toller Film herausgekommen, der garantiert bald seinen Platz in unserer Liste der besten Disney Plus Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) erhält, sobald er auf dem Dienst zu sehen ist (Öffnet sich in einem neuen Tab). In meiner eigenen Herzens-Liste der besten Filme des Jahres (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat er definitiv seinen Platz gefunden.

James Gunn, der bereits in den ersten beiden Guardians-Filmen am Steuer saß, hat es meiner Meinung nach geschafft, die bunte Truppe zu einem würdigen und äußerst emotionalen Abschluss zu führen. Da der Regisseur nun jedoch unter dem Dach der Konkurrenz ein neues DCU (Öffnet sich in einem neuen Tab) aufbaut, bin ich sehr gespannt, was aus dem Marvel Cinematic Universe in Zukunft noch wird.

