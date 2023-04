Lust auf Guardians of the Galaxy 3? Schau dir diese Filme an, bevor er in die Kinos kommt

Guardians of the Galaxy Vol. 3 kommt am 3. Mai in die Kinos.

Bist du bereit für eine letzte Fahrt mit den Guardians of the Galaxy? Nein, wir auch nicht.

Mit Guardians of the Galaxy 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird sich der Vorhang für diese Version der beliebten Marvel (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Superheldenbande schließen. Und wenn man den Trailern und den Zitaten der Darsteller und der Crew Glauben schenken darf, wird es eine actiongeladene, emotionale Achterbahnfahrt der Weltraum-Oper werden.

Der Marvel Phase 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Film kommt am Mittwoch, den 3. Mai, in die Kinos. Du hast also nicht mehr viel Zeit, um die bisherige Reise der Guardians durch das Marvel Cinematic Universe (MCU) nachzuholen oder noch einmal anzusehen.

Was musst du also streamen, um dich auf den Abschluss der Trilogie vorzubereiten? Im Folgenden haben wir die fünf Marvel-Filme - sowie die beiden Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Angebote der Guardians - in chronologischer Reihenfolge aufgelistet, die du dir vor Guardians 3 ansehen solltest. So erfährst du alles über die bisherige Geschichte, die Identität der einzelnen Figuren und vieles mehr. Schnall dich auf der Milano, der Benatar oder der Bowie an - den drei Raumschiffen, die die Guardians benutzt haben - und los geht's.

Guardians of the Galaxy Vol. 1

Die Guardians gaben ihr MCU-Debüt in ihrem gleichnamigen Film von 2014. (Image credit: Marvel Studios)

Die Reise der Wächter des MCU begann 2014 mit ihrem ersten gleichnamigen Film, der viele Cineasten und Kritiker überraschte, weil er so gut war.

Im Mittelpunkt des Films stehen Peter Quill/Star-Lord, Gamora, Drax, Groot und Rocket Raccoon, die unerwartet zusammenkommen, um den machtbesessenen Kree-Abtrünnigen Ronan den Ankläger daran zu hindern, eine geheimnisvolle Kugel zu erhalten, die die Macht hat, Welten zu zerstören. Wer den Film noch nicht gesehen hat (du kannst ihn auf Disney Plus streamen), dem sei er wärmstens ans Herz gelegt. Du kannst dir sicher sein, dass du ein echtes Vergnügen erleben wirst.

Die Marvel Studios zogen viele Augenbrauen hoch, als sie auf der San Diego Comic-Con 2010 ankündigten, dass ein Film über die Guardians of the Galaxy in Entwicklung sei. Schließlich stand diese Gruppe interstellarer Geächteter - zu der auch ein sprechender Baum und ein anthropomorpher Waschbär gehören - nicht gerade ganz oben auf der Wunschliste für eine Verfilmung. Schließlich waren die Guardians eine der obskursten Comic-Franchises, die man sich vorstellen kann.

Der beispiellose Erfolg des ersten Kinoabenteuers dieses mutigen Außenseiterteams hat jedoch bewiesen, dass die Marvel-Formel bei allen Comics des Giganten funktionieren kann. Mit seiner ausgewogenen Mischung aus unkonventionellem Humor, herausragenden Actionsequenzen, einer emotionalen Geschichte und perfekten Charakteren - alles zusammengehalten durch das erfahrene Auge des Regisseurs James Gunn - brachte Guardians of the Galaxy Vol. 1 die Kinos weltweit zum Kochen. Mit einem Einspielergebnis von über 770 Millionen Dollar und viel Lob von allen, die den Film gesehen haben, ist Guardians of the Galaxy 1 unbestritten einer der besten Marvel-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) aller Zeiten.

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Guardians of the Galaxy 2 hat sogar noch besser abgeschnitten als sein Vorgänger. (Image credit: Marvel Entertainment)

Durch den unerwarteten Erfolg des ersten MCU-Films der Guardians beflügelt, machte sich Marvel schnell daran, ihren nächsten Auftritt auf die große Leinwand zu bringen. Das Ergebnis war - keine Preise für originelle Filmtitel - Guardians of the Galaxy Vol. 2, der sechs Monate nach Teil 1 spielt und eindrucksvoll auf dem Fundament seines Vorgängers aufbaut.

Nun ja, aus kommerzieller Sicht beeindruckend. Der Film spielte weltweit mehr als 860 Millionen Dollar ein - ein Box Office-Ergebnis, das die Beliebtheit der Reihe bei Filmliebhabern und Marvel-Fans noch weiter steigerte. Obwohl er Guardians 1 in Sachen Einspielergebnis übertraf, wurde er von den Kritikern nicht mehr ganz so hoch gelobt. Sicher, er war genauso verrückt, visuell fesselnd und thematisch dicht wie der erste Film der Reihe. Einige Kritiker und MCU-Liebhaber bemängelten jedoch, dass der Film nicht so aufregend frisch wirkt wie die Vorgänger.

Dennoch ist Guardians of the Galaxy 2 kein schlechter Film. Er ist sogar ein sehr guter Film. Nachdem er in Teil 1 eine überraschende Enthüllung über seine Herkunft erfahren hat, begibt sich Peter Quill (mit dem Rest der Guardians im Schlepptau) auf die Suche nach seinem abwesenden Vater und gewinnt dabei ein neues Mitglied - Mantis - hinzu. Auch hier gilt: Keine Sorge, keine Spoiler für alle, die Guardians 2 nicht gesehen haben. Du musst nur wissen, dass dich ein weiterer unterhaltsamer, action- und witzlastiger und manchmal auch herzzerreißender Film erwartet.

I Am Groot

I Am Groot ist eine niedliche, kindgerechte Miniserie auf Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios)

Okay, diese Serie für Kinder, in der das schelmische Baby Groot in einer Reihe von Kurzfilmen mitspielt, muss man sich vor Guardians 3 nicht unbedingt ansehen. Aber wenn du das komplette Guardians-Erlebnis vor dem dritten Teil haben willst, kannst du ihm ja eine Chance geben.

Die Handlung spielt zwischen Guardians 2 und Avengers: Infinity War (mehr dazu in Kürze) und besteht aus fünf Kurzgeschichten, in denen das anthropomorphe Lieblings-Baumwesen in allerlei Kapriolen verwickelt wird. Groot kämpft in einer Episode gegen einen gestaltwandelnden Außerirdischen, während er in einer anderen versehentlich eine mikroskopisch kleine Zivilisation von Käferwesen angreift.

Diese mundgerechten Episoden bauen zwar nicht auf den beiden Leinwandabenteuern der Guardians auf, sind aber trotzdem unterhaltsam. Du kannst sie deinen Kindern zeigen, um ihre Fantasie für alles, was mit Marvel zu tun hat, anzuregen, bevor du sie in die immer größer werdende Bibliothek des Studios einführst, wenn sie etwas älter sind.

Avengers: Infinity War

Die Guardians haben sich mit einigen der mächtigsten Helden der Erde zusammengetan, um Thanos in Avengers: Infinity War aufzuhalten. (Image credit: Marvel Studios)

Angesichts der schieren Anzahl an Superhelden im MCU im Jahr 2018 hätten einige Marvel-Fans vielleicht nicht erwartet, dass die Guardians eine so prominente Rolle in Avengers: Infinity War spielen würden (einem der besten Superheldenfilme (Öffnet sich in einem neuen Tab)).

Doch dank Gamoras familiären Beziehungen zu Thanos, dem großen Bösewicht der Marvel Infinity Saga, spielten Quill und Co. eine wichtige Rolle im Film. Gerade für die Handlung von Guardians 3 sind die Geschehnisse von Infinity War besonders wichtig.

Avengers: Endgame

Die Wächter spielen in Endgame nur eine kleine Rolle. (Image credit: Marvel Studio)

Avengers: Endgame, der Film, der Marvels Infinity Saga zu Ende brachte, war der Höhepunkt eines jeden MCU-Films bis heute. Die beliebten Guardians würden also sicher eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen?

Nicht ganz. Ja, einige der galaktischen Außenseiter haben in Endgame eine große Rolle zu spielen und die letzten Szenen des Films zeigen, wo sie auftauchen werden (dazu gleich mehr). Deshalb muss Endgame unbedingt in diese Liste aufgenommen werden. Wenn du allerdings erwartest, dass die Gruppe vor dem Höhepunkt des Films ein großes Wort mitzureden hat, wirst du enttäuscht sein. Und obwohl ich persönlich den Film extrem mag, finde ich sehr schade, dass Star Lord hier zu einer einzigen Witzfigur verkommen ist.

Thor: Love and Thunder

Die Wächter wurden in Thors viertem Solofilm verschwendet. (Image credit: Marvel Studios)

Apropos Filme, in denen die Guardians zu wenig zum Einsatz kommen: Thor: Love and Thunder ist ein weiterer Marvel-Film, der ihren Auftritt nicht vollständig ausnutzt. Thor ist hier nämlich der Star der Show und Quills Bande nur zum Mitfahren da. Bei der zweistündigen Laufzeit des Films und der Geschichte, die er am Ende erzählt, war auch nicht viel Platz für ihre Einbindung.

Trotzdem, wenn man bedenkt, dass Avengers: Endgame einen Film im Stil einer Buddy-Comedy mit dem Gott des Donners und seinen neu gewonnenen Freunden nach sich ziehen wollte, war es enttäuschend, dass die Guardians nur in ein paar Szenen auftauchten, bevor sie wieder abreisten. Star-Lord und seine wachsende (und immer noch dysfunktionale) Ersatzfamilie sind gerade mal 10 Minuten auf dem Bildschirm zu sehen, aber das ist genug Zeit, um Thor 4 (finde heraus, wo er in unserem Marvel Phase 4 Ranking steht) in diesen Artikel aufzunehmen. Vor allem, weil er das letzte Puzzleteil der Guardians vor ihrem dritten Solofilm setzt...

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Im Disney Plus Special der Guardians spielen Mantis und Drax die Hauptrollen. (Image credit: Marvel)

Das Guardians of the Galaxy Holiday Special, das im November 2022 auf Disney Plus ausgestrahlt wurde, ist ein Weihnachtsspektakel, das man sich unbedingt vor Guardians 3 ansehen sollte.

An manchen Stellen ist es ein bisschen albern - im Grunde läuft die Handlung darauf hinaus, dass Mantis und Drax Kevin Bacon entführen, um Peter vor den Feiertagen aufzuheitern - und als 40-minütiges TV-Special könnte es überflüssig erscheinen. Aber es enthält viele wichtige Informationen, Charaktervorstellungen und Szenen, die MCU-Fans wissen müssen, bevor Guardians of the Galaxy 3 in die Kinos kommt. Natürlich ist es seltsam, zu dieser Jahreszeit ein Weihnachtsspecial im Fernsehen zu sehen. Aber hey, wenn du alles wissen willst, was es vor Guardians Vol. 3 zu wissen gibt, ist es ein Muss.

Wenn du mehr über das MCU wissen willst, lies nach, wie du die Marvel-Filme der Reihe nach (Öffnet sich in einem neuen Tab) sehen kannst, oder schau dir unsere Guides zu Secret Invasion (Öffnet sich in einem neuen Tab) an. Und wenn du auf ein anderes Universum aus dem Hause Disney Lust hast: Gestern erschien die letzte Folge der dritten Staffel von The Mandalorian (Öffnet sich in einem neuen Tab).