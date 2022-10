Günstige AirPods-Alternativen mit umschaltbaren Sci-Fi-Ladecases angekündigt

Update: Gravastar hat klargestellt, dass jedes "Case" im Grunde nur eine "Hülle" ist und keine zusätzliche Akkulaufzeit bietet. Deshalb haben wir diesen Beitrag entsprechend verbessert - also nein, der Kauf der drei Cases bringt nicht insgesamt 104 Stunden Akkulaufzeit mit sich. Aber sie sehen immer noch toll aus.

Du liebst Star Wars, Per Anhalter durch die Galaxis, Star Trek, Red Dwarf, Mork & Mindy, Spiele und natürlich Musik? Dann kannst du jetzt brandneue Earbuds von einem Unternehmen namens GravaStar kaufen, die sich mit "Transformers AirPod energy" rühmen, und noch bis zum 1. November gibt es ein unglaubliches Angebot.

Die Sirius P5 (denn so heißen sie) Earbuds werden mit verschiedenen Hüllen geliefert, die hypermoderne Kreativität, Funktionalität und Individualisierung mit mecha-inspirierten Designs kombinieren.

Das leichte, offene Design (siehe JBL Tune Flex für weitere Informationen) dieser AirPods-Alternativen verwendet große, dynamische 12-mm-Treiber und unterstützt Qualcomm aptX.

Aber um ehrlich zu sein, was mich in diesem Fall am meisten interessiert, sind die austauschbaren Hüllen - und das nicht nur, weil ich ihr Aussehen mag.

Das Sirius P5 wird zum Start in drei einzigartigen, von der Science-Fiction inspirierten Industriedesigns erhältlich sein: Defense Armor, Defense Mecha und Defense Crystal, weitere Designs sind in Vorbereitung.

Ich liebe Anspielungen auf die nostalgische, klassische Sci-Fi-Kultur mit ein wenig Hilfe von modernem Industriedesign, aber dieses hier ist nicht nur stilvoll, sondern auch solide. Die aus einer Zinklegierung oder einem "Lego-ähnlichen Material" ( das sind die Worte von GravaStar, nicht meine) gefertigten, austauschbaren Hüllen können zusätzlich zu der Hülle, mit der du sie gekauft hast, erworben werden, so dass du je nach Lust und Laune die Hülle wechseln kannst, ohne einen neuen Satz Ohrhörer kaufen zu müssen.

Die vier RGB-Leuchten auf der linken Seite des Sirius P5 können mit wechselnden Farben personalisiert werden, um die Stimmung zu verbessern.

Und die technischen Daten sind beeindruckend: Das Ladeetui kann viermal aufgeladen werden, was zusammen mit der achtstündigen Akkulaufzeit der Earbuds eine Gesamtspielzeit von 40 Stunden ergibt. Und die technischen Daten sind beeindruckend: Das Ladeetui kann viermal aufgeladen werden, was zusammen mit der achtstündigen Akkulaufzeit der Ohrhörer eine Gesamtspielzeit von 40 Stunden ergibt.

Meinung: Allein durch die Akkulaufzeit ist der Mehrwert dieser Earbuds nicht von dieser Welt

(Image credit: GravaStar)

Selbstverständlich steht für mich die Klangqualität im Vordergrund, aber ich muss zugeben, dass ich ein großer Fan des Cyberpunk- und Sammlerelements bin - und sie erinnern stark an die Retro-Feuerzeuge von früher, was dem ein oder anderen alten Hasen vielleicht gefällt.

Yong Huang, Gründer und Industriedesigner von GravaStar, scheint sich der Sache ebenfalls verpflichtet zu fühlen: "Wir werden weiterhin neue Designs herausbringen, damit die Leute Spaß daran haben, ihren Stil auszudrücken, während sie zur Musik schwingen."

Sonst ist es doch nur ein bisschen Theater, oder? Nein, die Sirius P5 Earbuds machen ihrem Namen alle Ehre: Sie enthalten den neuesten Qualcomm 3046 Chip und verfügen über Bluetooth 5.2 für eine schnelle und stabile Verbindung, einen großen 12-mm-Treiber pro Ohrmuschel, einen Gaming-Modus für niedrige Latenzzeiten und den wichtigen aptX-Codec für eine bessere Qualität der Audio-Streams.

Und so wie ein Mecha-Roboter einfach von der Person gesteuert wird, die ihn bedient, verfügt der Sirius P5 über Touch-Bedienelemente, um die Lautstärke zu erhöhen, Titel zu wechseln, Anrufe anzunehmen, Siri zu aktivieren und vieles mehr.

Jeder Sirius P5 wiegt nur 5 g, was sehr leicht ist. Zum Vergleich: Jeder Sony WF-1000XM4 Ohrhörer wiegt 7,3 g, während Apples neues Flaggschiff, die AirPods Pro 2, 5,4 g pro Kopf wiegen. Und obwohl die Sony Linkbuds S nur 4,8 g pro Kopfhörer wiegen, sind sie unserer Meinung nach die besten Kopfhörer, die es derzeit für kleine Ohren zu kaufen gibt.

Trotz ihres offenen Designs versichert uns GravaStar, dass sie gut im Ohr sitzen. Das ist positiv, denn du bekommst auch eine "Umgebungsgeräuschunterdrückung", die immer dann beeinträchtigt wird, wenn du keine gute Abdichtung erreichen kannst.

Die IPX4-Einstufung bedeutet, dass sie auch einen Spinning-Kurs überstehen und du bekommst sogar eine Halskette, die du an den Ohrstöpseln befestigen kannst, damit sie bei besonders sportlichen Aktivitäten nicht verloren gehen.

Die Sirius P5 Earbuds selbst sind nur in Schwarz oder Weiß erhältlich und normalerweise bekommst du nur ein Ladecase zu einem Preis von 79,95$ - 99,95$.

Vom 6. Oktober bis zum 1. November gibt es jedoch einen speziellen Vorbestellungspreis von 89,95 US-Dollar (Öffnet sich in einem neuen Tab) (umgerechnet etwa 92 Euro) der einen Satz schwarze Earbuds und alle drei Etuis umfasst, die normalerweise für 139,95 US-Dollar angeboten werden - und das ist eine Preisstrategie, die ich nachvollziehen kann. Versand der Kopfhörer erfolgt weltweit.

Wenn der Klang gut ist, werde ich sie kaufen - und vielleicht schaffen sie es sogar in unseren Guide für die besten True-Wireless-Kopfhörer. Bevor du fragst: Nein, ich habe sie noch nicht ausprobiert und kann mich daher noch nicht für ihren Klang verbürgen. Aber ich bin lieber glücklich, als dass ich Recht habe.