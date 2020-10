Geduld ist eine Tugend: 5 Dinge, die wir während des Amazon Prime Day 2020 kaufen möchten

Selbst wenn das Datum des Amazon Prime Day 2020 verschoben wird, werden wir Deals sehen, noch bevor der Prime Day beginnt. Mit unzähligen Angeboten über eine Reihe von Produkten in mehreren Sparten in etwas mehr als drei Monaten fällt es uns schwer, unsere Kaufentscheidungen in letzter Zeit nicht in Frage zu stellen. Sollen wir jetzt kaufen oder auf den Amazon Prime Day warten?

Nachdem wir bei der bloßen Vorstellung der elendigen Warterei mit dem Kopf geschüttelt haben, erliegen wir schnell dem dummen "Ich brauche es jetzt" Mantra. Genau jenes Mantra, das zu einem großen Teil für all die überflüssige Technik verantwortlich ist, die unsere Schränke nahezu überquellen lässt. Brauchen wir wirklich fünf Paar Over-Ear Kopfhörer? Zumindest irgendwann einmal waren wir scheinbar genau dieser Meinung...

Aber es gibt einige Dinge, die wir noch nicht gekauft haben und bei denen wir mit einem großen Rabatt rechnen, wenn wir noch ein wenig Geduld und Selbstbeherrschung aufbringen können... Von einem superschnellen Solid-State-Laufwerk bis zu einem Paar kabelloser Kopfhörer - hier sind fünf Dinge, die wir noch nicht gekauft haben. Und wir schwören, dass wir alles tun, um die Warterei bis Oktober auszuhalten!

1. Western Digital Black 1TB NVMe Internal Gaming SSD

(Image credit: Western Digital)

In Sachen Produktivität und Gaming geht nichts über ein Solid State-NVMe-Laufwerk. Standard-SSDs sind großartig, aber sie haben normalerweise Lesegeschwindigkeiten von etwa 500 MB/s. Ein Spitzenklasse-NVMe-Laufwerk kann jedoch Lesegeschwindigkeiten von etwa 3.500 MB/s liefern. Das ist schnell. Wenn du einmal erlebt hast, wie schnell Videospiele auf einem NVMe-Laufwerk geladen werden können, ist es schwer, zu etwas anderem zurückzukehren. Das Problem ist jedoch, dass die Laufwerke immer noch sehr teuer sind, insbesondere wenn du nach etwas über 500 GB Speicherplatz suchst. Wir hoffen, dass der Amazon Prime Day 2020 uns helfen kann, eine Western Digital Black 1TB NVMe*-Festplatte zu einem günstigen Preis zu erwerben.

2. Amazon Kindle Paperwhite

(Image credit: Shutterstock/@SGM)

Der Amazon Kindle* ist immer noch der König der E-Reader, aber das Paperwhite-Modell der 5. Generation meines Kollegen Adam hat aufgrund seines Alters mit einigen Gebrechen zu kämpfen. Es ist nicht sehr hilfreich, dass sein Partner den neuesten Kindle Paperwhite nutzt (es ist eines unserer besten Kindle-Modelle*) und ein eifriger Leser ist, was bedeutet, dass er jeden Abend an seine Überlegenheit gegenüber Adams eigenem Modell erinnert wird. Die 5. Generation Paperwhite ist keineswegs veraltet, aber das E-Ink-Display des Kindle hat einen langen Weg zurückgelegt und lässt sein älteres Modell im Vergleich dazu verpixelt und verschwommen aussehen. Es wäre mit Sicherheit ein Luxuskauf, aber es ist ziemlich sicher, dass der Amazon Kindle Paperwhite während des Amazon Prime Day im Preis gesenkt wird.

(Anmerkung von Franzi: Lieber Adam, ich wünsche es dir jedenfalls von ganzem Herzen!).

3. Xbox Game Pass Ultimate 12 Monate-Mitgliedschaft

(Image credit: The Coalition)

Xbox Game Pass* ist ein phänomenaler Dienst, der einen wirklich unglaublichen Nutzen bietet, insbesondere wenn du bei einem Jahresabonnement sparen kannst. Amazon hat normalerweise einige großartige Angebote für Xbox Game Pass Ultimate-Abos*, und als PC- und Xbox-Spieler werden wir, falls während des Amazon Prime Day 2020 welche auftauchen, nicht an uns halten können, und uns weitere 12 Monate Mitgliedschaft zu sichern. Lass es uns einfach Vorbereitung auf den Start von Halo Infinite und Xbox Series X nennen.

4. Sennheiser Momentum True Wireless 2 Kopfhörer

(Image credit: Truls Steinung)

Ein Tech-Trend, auf dessen Zug wir noch nicht aufgesprungen sind, sind kabellose Kopfhörer. Aber: das könnte sich ändern, je nachdem, welche Angebote im Oktober auftauchen. Als Android-Nutzer kommen Apple AirPods nicht in Frage, daher haben wir ein Auge auf die Sennheiser Momentum True Wireless 2 geworfen. Mit Rauschunterdrückung und Unterstützung für Hi-Res Audio (für Tidal-Abonnenten ein Pluspunkt) könnte es ein echtes Schnäppchen geben, wenn diese Premium-Kopfhörer für einen günstigeren Preis erhältlich sein werden.

5. Logitech Brio Stream Webcam

(Image credit: Logitech)

Da mehr Menschen an Videokonferenzen teilnehmen und über Webcam kommunizieren als je zuvor, könnte es schwierig sein, dieses Produkt in die Hände zu kriegen - insbesondere, wenn es am Amazon Prime Day Rabatte darauf gibt. Die Logitech Brio Stream Webcam* von Logitech bietet alles, was du dir von einer Webcam wünschen kannst: 4K-Videoqualität, 60 Bilder pro Sekunde und HDR-Technologie, damit du in jeder Lichtsituation gut aussiehst. Für jemanden, der immer mehr über Twitch* live streamt, wäre diese Webcam ein guter Fang.

* Link englischsprachig