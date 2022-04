Erscheinen alle James Bond-Filme schon bald auf Prime Video?

Wie heute bestätigt wurde, erscheinen alle James Bond-Filme (opens in new tab) auf Prime Video (opens in new tab).

Am 15. April werden sollen vorerst nur in Großbritannien alle Filme, von "007 jagt Dr. No" (1967) bis "Keine Zeit zu sterben (opens in new tab)" (2021), auf Prime Video verfügbar sein.

In früheren Berichten hieß es, dass die Filme in allen Gebieten, in denen Prime Video verfügbar ist, gestreamt werden können. Ein Vertreter von Prime Video erklärte gegenüber unseren Kollegen von techradar UK (opens in new tab), dass die Filme nur in Großbritannien verfügbar sein werden. Ob und wann die Filme in der deutschsprachigen Region auf dem Streamingdienst (opens in new tab) verfügbar sein werden, wissen wir noch nicht. Bisher warten wir noch auf ein offizielles Statement der deutschen Amazon-Abteilung. Wir halten euch jedoch auf dem Laufenden.

Bleibt Bond auf Prime Video?

Vermutlich leider nicht. Im Vereinigten Königreich kann die Sammlung zwei Monate lang auf Prime Video gestreamt werden, während "Keine Zeit zu sterben" 12 Monate lang auf der Plattform verfügbar ist.

Die vollständige Liste der James Bond-Filme, die ab dem 15. April auf Prime Video gestreamt werden können, findest du im Folgenden:

007 jagt Dr. No

Liebesgrüße aus Moskau

Goldfinger

Feuerball

Man lebt nur zweimal

Im Geheimdienst Ihrer Majestät

Diamantenfieber

Leben und sterben lassen

Der Mann mit dem goldenen Colt

Der Spion, der mich liebte

Moonraker – Streng geheim

In tödlicher Mission

Octopussy

Im Angesicht des Todes

Der Hauch des Todes

Lizenz zum Töten

GoldenEye

Der Morgen stirbt nie

Die Welt ist nicht genug

Stirb an einem anderen Tag

Casino Royale

Ein Quantum Trost

Skyfall

Spectre

Keine Zeit zu sterben

Warum erscheinen die Filme auf Prime Video?

Ganz einfach. Amazon hat MGM, das Studio hinter Filmen wie "Rocky", "Natürlich Blond" und "Ben-Hur", im März letzten Jahres für 8,5 Milliarden Dollar übernommen (opens in new tab).

MGM besitzt gemeinsam mit Danjaq LLC, einer Holdinggesellschaft des Filmstudios EON Productions, die Rechte an den James Bond-Filmen. Vor diesem Hintergrund schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sie auf Prime Video landen würden. Interessant ist allerdings, dass sie nur für kurze Zeit auf die Plattform kommen und nicht dort bleiben, so wie z.B. die Star Wars-Filme (opens in new tab) auf Disney+ (opens in new tab).