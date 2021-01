EPOS GTW 270 Hybrid: kabellose In-Ear-Kopfhörer für deine Gaming-Session unterwegs

Die Premium-Audiomarke EPOS präsentierte ein neues Gaming-Accessoire: Die GTW 270 Hybrid. Dies sind kabellose In-Ear-Kopfhörer, der dir latenzfreies Gaming unterwegs ermöglichen und neue Standards bei drahtloser Audioqualität für Smartphone- und Konsolenspiele erreichen sollen.

Das in Dänemark gegründete Unternehmen bietet Audio- und Videolösungen im High-End-Bereich. Die Produkte zeichnen sich in erster Linie durch Design, Technologie und Leistung aus. EPOS entstand aufgrund der Entscheidung, das Joint Venture zwischen der Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG und Demant A/S eigenständig weiterzuführen. Es übernimmt die Herstellung und den Vertrieb des bestehenden Sennheiser Communication Portfolios, unter anderem im Bereich Gaming unter dem Co-Branding "EPOS | Sennheiser". Die GTW 270 sind jedoch die ersten Kopfhörer, die unter der Marke EPOS entwickelt wurden.

GTW 270 Hybrid: Specs und unterstützte Geräte

Die GTW 270 Hybrid In-Ear-Kopfhörer selbst bieten dir eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden, das im Lieferumfang enthaltene Ladecase versorgt dich mit zusätzlichen 20 Stunden.

Ob auf dem Arbeitsweg im Zug, in der Mittagspause im Büro oder ganz klassisch nach dem wohlverdienten Feierabend auf der Couch - dank Bluetooth 5.1 Konnektivität bist du weder an einen Ort noch an ein Gerät gebunden, denn die Gaming Kopfhörer sind mit Nintendo Switch, Android Smartphones, PC und Sony Playstation kompatibel.

Der latenzarme AptX Code bewirkt eine klare Audioqualität bei geschlossener Akustik, so kannst du vollständig in dein Game eintauchen. Eigene EPOS-Audiotreiber im Miniaturformat sollen in Verbindung mit einer ergonomischen Form tiefe, kräftige Bässe, natürliche Mitten und knackige Höhen liefern.

Ein umfassendes Multiplayer-Gaming-Erlebnis entsteht durch die Dualmikrofone der In-Ear-Kopfhörer, welche eine klare Kommunikation gewährleisten und Hintergrundgeräusche reduzieren.

Und: Damit deine hitzige Gaming-Session nicht ins Wasser fällt, sind die GTW 270 Hybrid nach IPX 5-Standard wasserdicht, das heißt, Regen und Schweiß können dir dein Game nicht vermiesen.

GTW 270 Hybrid: Preis

Für 199 € (UVP des Herstellers) bekommst du den EPOS GTW 270 Hybrid mit Ladetasche, USB-C-Dongle, unterschiedlich große Ohrstecker und ein USB-C zu USB-A Kabel.

Die Ausführung ohne Dongle - der GTW 270 - kostet 169 € (UVP).

Wir werden den neuen In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause EPOS für dich auf Herz und Nieren prüfen, also schau wieder bei TechRadar vorbei, um unseren Testbericht nicht zu verpassen!