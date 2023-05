Asus ROG Ally: Preise für Europa wurden geleakt

Schon vor dem Erscheinungstermin des Asus ROG Ally PC Gaming-Handhelds am 11. Mai gab es viele Leaks und Gerüchte. Und während die Spekulationen über den Preis in den USA bisher sehr erfreulich waren, kann man das über den Preis in Europa nicht sagen.

Laut dem Twitter-Leaker Roland Quandt, über den VideoCardz berichtet, könnte der Preis für das High-End Asus ROG Ally, das mit einer AMD Z1 Extreme CPU ausgestattet ist, 799 Euro betragen. Obwohl die Umrechnung des durchgesickerten US-Preises von 699 US-Dollar einen Preis von ca. 632 Euro ergeben würde, würde die Mehrwertsteuer dazu führen, dass der MSRP höher ist als der des Steam Decks.

Das ist derselbe Informant, der behauptet hat, dass die Preise für das ROG Ally in den USA 599 und 699 US-Dollar betragen würden. Selbstverständlich handelt es sich hierbei noch um nicht bestätigte Informationen, und der Preis könnte noch niedriger (oder höher) ausfallen. Bis Asus also alles bestätigt hat, solltest du diese Information mit Vorsicht genießen.

Das Asus ROG Ally sieht für Europa nicht sehr attraktiv aus

Wenn das ROG Ally mit dem Steam Deck konkurrieren will, das sich bereits seit einem Jahr auf dem aufstrebenden Markt der tragbaren Gaming-PCs etabliert hat, muss es einen wettbewerbsfähigen Preis haben.

Obwohl das Ally ROG über tadellose technische Daten verfügt und notfalls auch als Laptop taugt, haben die Käufer immer wieder gezeigt, dass sie nicht bereit sind, zu viel für eine Spielkonsole oder ein tragbares Gerät zu bezahlen. Und während der gemunkelte US-Preis recht vielversprechend für Amerikaner ist, ist der angebliche europäische Preis absolut schrecklich.

Wenn das wirklich der Preis für das höherwertige Modell ist, muss er um die Mehrwertsteuer bereinigt werden, denn damit werden die Verbraucher für einen Aufpreis auf ein ohnehin schon recht teures System bestraft. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie bestraft oder ausgenutzt werden, wird sich das erheblich auf die Verkaufszahlen auswirken, vor allem, weil das System in einer Zeit in die Regale kommt, in der die Lebenshaltungskosten in vielen Regionen der Welt sinken.

Wir können nur abwarten und sehen, was am 11. Mai passiert. Wenn die Gerüchte wahr sind, könnte Asus mit diesem Schritt einen riesigen Markt verschenken. Und wenn du nun in Anbetracht dieses Preises doch zu einer anderen Handheld-Konsole greifen willst, kann dir unser Kaufberater für die besten Handheld-Konsolen bestimmt weiterhelfen.