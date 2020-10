Die ersten Eindrücke von der PS5 klingen vielversprechend

Seit Monaten hören wir, wie leistungsfähig die PS5 auf dem Papier ist, doch jetzt erfahren wir langsam, was die neue PlayStation in Wirklichkeit kann – und das klingt ziemlich eindrucksvoll.

Eine begrenzte Anzahl an Magazinen und YouTubern in Japan haben Zeit mit der PS5 und einigen ihrer Spiele bekommen. Seitdem veröffentlichen sie nach und nach ihre Gedanken zu den Haupteigenschaften der Konsole, einschließlich ihrer (gewaltigen) Größe, der superschnellen SSD, der immersiven DualSense-Features und der fast lautlosen Performance.

Das ist das erste Mal, dass wir einen Blick auf die PS5-Hardware bekommen haben, abgesehen von Leaks und Sonys Promo-Material. Die Tester veröffentlichen nun Videos, Fotos und Eindrücke von der neuen Konsole selbst, aber auch Gameplay der PS5-Exklusivtitel Godfall und Astro’s Playroom.

Wir wussten bereits, dass die PS5 Sonys mit 390 × 104 × 260 mm (B × H × T) bisher größte (und, mit 4,5 kg, schwerste) Konsole werden würde. Aber erst neben einem Fernseher erhalten wir einen guten Eindruck davon, wie groß die Konsole tatsächlich ist.

Einige Magazine haben Nahaufnahmen der PS5-Hardware veröffentlicht, darunter Dengeki Online, wo die Größe der Konsole beleuchtet wird.

Dengeki: "[...] what was shocking to me this time was how quiet the fan was. There must have been many people who were curious about this. It was so quiet!" They also note that they couldn't take a look at the PS5 OS or use the Create button