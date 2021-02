Der neue WandaVision-Trailer zu Folge 5 deutet große Enthüllungen an

Disney Plus und Marvel haben einen neuen Teaser für das, was in WandaVision Folge 5 und danach kommen wird, veröffentlicht. Wenn du die ersten Folgen noch nicht gesehen hast, empfehlen wir dir, obwohl in diesem Artikel keine wichtigen Wendungen in der Handlung verraten werden, nicht weiterzulesen.

Scroll nach unten für eine kleine Analyse dessen, was uns der neue Teaser verrät.

In den letzten vier Folgen der Serie hat WandaVision ein Mysterium um die Stadt Westview in New Jersey aufgebaut, die nach den Ereignissen in Folge 4 eigentlich gar nicht existiert. In einer Twilight-Zone-artigen Wendung ist die Stadt von einer Art Barriere umgeben, und die Menschen sind mit einer mentalen Blockade behaftet, die sie zwingt, Westview nicht zu betreten.

Die Hüterin der Stadt ist natürlich Wanda Maximoff. Die gesamte Stadt wird scheinbar von ihren realitätsverändernden Kräften manipuliert - wir vermuten, der Grund dafür ist die Trauer über den Verlust von Vision an Thanos am Ende von Avengers: Infinity War. Aber es ist auch wahrscheinlich, dass dies nicht das Einzige ist, was hier am Werk ist. Wir können es jedenfalls kaum erwarten, bis das Geheimnis gelüftet wird.

Achtung Spoiler! Hier ist der Teaser:

Was verrät uns der Teaser zu WandaVision Folge 5?

Was wir sehen stammt wahrscheinlich aus den nächsten Folgen von WandaVision und nicht nur aus Folge 5. Wir wissen das, weil wir darin mehrere Anspielungen auf verschiedene Sitcom-Epochen sehen können - einschließlich einer kurzen Anspielung auf The Office, als Wanda direkt in die Kamera im Mockumentary-Stil der Serie spricht. WandaVision hat bisher eine einzige Sitcom-Epoche pro Folge aufgegriffen.

Der Teaser zeigt uns auch, dass sich die Bewohner von Westview mehr über die Geschehnisse in der seltsamen, von Wanda kontrollierten Stadt bewusst sind, als wir ursprünglich angenommen haben. An einer Stelle fragt Agnes (Kathryn Hahn) Wanda, ob sie es "von oben herab" machen soll, was darauf hindeutet, dass sie sich sehr wohl bewusst ist, dass die Sitcom-Realität ein Fake ist. Das Verständnis der Bewohner, dass etwas nicht stimmt, wurde bereits in der dritten Folge der Serie angedeutet.

Es wird weitgehend spekuliert, dass Agnes in der Serie heimlich die Marvel-Bösewichtin Agatha Harkness ist - die in den Comics sowohl als Mentorin als auch als Feindin von Wanda fungiert hat. Könnte sie mit dem, was hier tatsächlich passiert, zu tun haben?

Vision wird offensichtlich irgendwann in der Serie merken, dass Westview nicht so ist, wie es scheint, denn in diesem Teaser sieht man ihn bei dem Versuch, die Barriere zwischen Westview und dem Rest der Welt zu durchbrechen.

Schließlich sehen wir jemanden durch die Barriere gehen, wo SWORD wartet. Könnte das Wanda sein, in voller Scarlet Witch-Montur? Im Laufe des nächsten Monats werden wir hoffentlich jedes Geheimnis dieser spannenden Serie aufdecken.