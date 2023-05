Der neue Verstärker von NAD ist ein Retro-Wunder mit drahtlosem High-Res-Audio-Streaming und HDMI

Der kanadische HiFi-Hersteller NAD hat einen neuen Stereo-Verstärker mit High-Res-Audio-Streaming-Fähigkeit und einem HDMI eARC-Anschluss für den Anschluss an einen 4K-Fernseher angekündigt. Die Bekanntgabe erfolgt im Vorfeld der High End in München, einem audiophilen Paradies, das HiFi-Fans aus der ganzen Welt anzieht.

Der C 3050 von NAD ist das Nachfolgemodell einer limitierten Version desselben Verstärkers, die das Unternehmen Ende 2022 herausgebracht hat. Dieses Modell, das anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von NAD in einer Auflage von 1.972 nummerierten Exemplaren produziert wurde, war eine Art Versuchsballon, um zu sehen, wie HiFi-Fans auf das Retro-Design des Verstärkers reagieren würden.

Der Testlauf war offensichtlich ein Erfolg, denn die Besitzer der besten Stereolautsprecher haben die limitierte Auflage des C 3050 schnell aufgekauft. Jetzt ist der NAD-Verstärker zu einem nicht unerhörten Preis von 1.599 Euro wieder erhältlich.

Die Rückkehr des C 3050 ist eine gute Nachricht, vor allem, weil er mit seinen klobigen Knöpfen und Reglern, den leuchtenden VU-Metern und dem holzverkleideten Gehäuse buchstäblich der bestaussehende Stereo-Vollverstärker ist, den wir kennen. Wenn es um HiFi geht, ist Retro-Design ein Erfolgsrezept und der C 3050 erinnert an die glorreichen Zeiten der 60er und 70er Jahre, als Marken wie Marantz, Yamaha und JBL ähnlich cool aussehende Geräte herstellten.

Der C 3050 ist ein voll ausgestatteter, moderner Stereo-Vollverstärker mit einer Leistung von 100 Watt pro Kanal an 8/4 Ohm. Er hat sowohl analoge als auch koaxiale und optische Digitaleingänge sowie den bereits erwähnten HDMI eARC-Anschluss. An die Phonostufe mit beweglichem Magneten kannst du einen Plattenspieler anschließen – vielleicht einen mit Glasteller? Außerdem gibt es einen Subwoofer- und einen Kopfhörerausgang sowie einen eigenen MDC2-Steckplatz für das MDC2 BluOS-D-Modul von NAD für ca. 600 Euro.

Das MDC2 BluOS-D Modul ist zwar ein optionales Zusatzmodul, aber es lohnt sich, es ebenfalls zu kaufen, um die Vorteile des drahtlosen Multiroom-High-Res-Audiostreamings zu nutzen, das der C 3050 bietet. Der MDC2 BluOS-D unterstützt außerdem Spotify Connect, Tidal Connect und AirPlay 2 sowie aptX HD Bluetooth in zwei Richtungen, sodass du nicht nur Audio an den Verstärker streamen, sondern auch die besten kabellosen Kopfhörer zum Hören verwenden kannst.

Eine weitere Funktion, die das MDC2 BluOS-D Modul mitbringt, ist Dirac Live. Dirac Live bietet sowohl eine zeit- als auch eine frequenzbasierte Raumkorrektur und deckt nicht nur den Bass, sondern den gesamten Frequenzbereich deiner Lautsprecher ab.

Der NAD C 3050 bietet eine Reihe von analogen und digitalen Audioanschlüssen und verfügt über einen Upgrade-Slot, der die Fähigkeit zum drahtlosen Streaming ermöglicht. (Image credit: NAD)

Analyse: Mit NAD zurück in die Retro-Zukunft

Retro ist der letzte Schrei in der HiFi-Welt, und viele Marken lassen sich von der Vergangenheit inspirieren. Und obwohl wir nicht behaupten können, dass wir mit einigen der Retro-Lautsprecher, die wir gesehen haben, völlig einverstanden sind, haben Verstärker im Vintage-Look wie der C 3050 von NAD einen sehr ansprechenden Look.

Das Aufkommen von Musik-Streaming-Diensten hat das Musikhören zu einer Art Selbstverständlichkeit gemacht. Das Streaming mit kabellosen Lautsprechern wird über Apps gesteuert, und viele von ihnen unterstützen auch Sprachbefehle für ein noch umfassenderes Freisprecherlebnis. Das ist einer der Gründe, warum Vinyl-Schallplatten ein Comeback feiern und warum Retro-Komponenten wie der C 3050 mit seinen großen Knöpfen und warmen, ansprechenden VU-Metern Audio-Objekte der Begierde sind – du willst mit ihnen interagieren, anstatt Alexa die Arbeit für dich erledigen zu lassen.

Gleichzeitig bietet der C 3050, wenn er mit dem optionalen MDC2 BluOS-D-Modul von NAD ausgestattet ist, alle Annehmlichkeiten wie kabelloses High-Res-Streaming und Raumkorrektur. Er unterstützt sogar die Sprachsteuerung von Alexa, Google Assistant und Siri, falls du dich damit beschäftigen möchtest!

Mit einem Fuß in der Zukunft und dem anderen in der Vergangenheit ist der C 3050 die Art von Komponente, die dazu beiträgt, dass HiFi lebendig bleibt. Gut, dass NAD sich entschieden hat, mehr als 1.972 Stück davon zu produzieren.



Wenn du dich über weitere Produkte des Hi-Fi-Herstellers NAD interessierst, dürfte dich vielleicht unsere News vom Januar zum NAD CS1 interessieren. Ein erschwinglicher Streamer mit Hi-Res-Audio zum kleinen Preis.