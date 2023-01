NAD CS1: Dieser neue drahtlose Streamer ist ein günstiges Upgrade in Sachen High-Res-Audio

Mit dem NAD CS1 müssen sich die meisten Menschen nicht mehr mit Audio in normaler Auflösung begnügen. Diese Leute wissen sogar gar nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, High-Res-Audio zu nutzen.

Einige der besten Musik-Streaming-Dienste bieten neben ihren Standard- (unkomprimierte CD-Qualität) und komprimierten (reduzierte Qualität) Streams auch hochauflösendes Audio an. Bei einigen Diensten, wie z. B. Tidal, musst du einen höheren Preis zahlen, um Zugang zu einer hochauflösenden Ebene zu erhalten, während andere wie Apple Music und Amazon Music Unlimited dies in ihren Standardtarif einbinden. Wieder andere – Zum Beispiel Sportify – bieten überhaupt keine hochauflösende Musik an!

Der Zugang zu hochauflösenden Audiodateien ist nicht gerade ein Kinderspiel, aber jetzt ist es ein bisschen einfacher geworden. Der neue CS1 Endpoint Network Streamer des kanadischen Unternehmens NAD Electronics ist ein kompaktes Gerät, das du an deine Stereoanlage oder dein Heimkinosystem anschließen kannst, um das hochauflösende Audioangebot der Musikstreamingdienste zu nutzen. Schließe ihn einfach an deinen Receiver oder Vollverstärker an, verbinde ihn mit dem Wi-Fi- oder kabelgebundenen Ethernet-Netzwerk deines Hauses und schon kannst du losrocken.

Der erschwingliche CS1 (399 Euro) unterstützt Dual-Band-Wi-Fi, Bluetooth und AirPlay für Streaming. Aber das wirklich Tolle ist, dass du mit Tidal Connect und Spotify Connect direkt streamen und die Wiedergabe über die Tidal- und Spotify-Apps steuern kannst. MQA-Unterstützung ist an Bord, um Musik von Tidal in hochauflösender Master-Qualität wiederzugeben, und der CS1 ist ein Roon-Endpunkt. Du kannst auch Chromecast verwenden, um Musik aus kompatiblen Apps abzuspielen, und der CS1 streamt die Titel im Standard- oder High-Res-Format an seinen 24-Bit/192 kHz-fähigen PCM5141 DAC von Texas Instruments.

Was die Anschlüsse angeht, so verfügt der CS1 über analoge Cinch- und optische sowie koaxiale Digitalausgänge. Die analogen Buchsen ermöglichen den Anschluss an eine Vielzahl von alten und neuen Geräten, während die digitalen Ausgänge den Anschluss an die neueste Generation von Aktivlautsprechern oder sogar an ein Soundbar-System ermöglichen.

Analyse: Der NAD CS1 zeigt, dass hochauflösendes Audio weder teuer noch kompliziert sein muss.

Es gibt kostengünstige Möglichkeiten, hochauflösende Musik zu hören, aber viele dieser Optionen sind für das Hören mit Kopfhörern gedacht. Es ist zwar nichts dagegen einzuwenden, mit den besten Kopfhörern in den Genuss von Musik zu kommen, aber manche Leute bevorzugen es, Musik mit guten, altmodischen Stereolautsprechern und einem Verstärker zu hören.

Der High-End-Audiomarkt ist voll von integrierten Verstärkern, die in der Lage sind, hochauflösende Audiodaten über ein Wi-Fi-Netzwerk von kompatiblen Diensten wie Tidal oder Qobuz zu streamen. Viele dieser Komponenten sind jedoch sehr teuer und erfordern eine eigene, markenspezifische App, um das Streaming zu ermöglichen, wobei einige Apps diese Aufgabe viel besser erfüllen als andere.

Musikfans, die eine vorhandene Stereoanlage, die nicht über diese Funktionen verfügt, mit Streaming- und High-Res-Audio-Funktionen ausstatten möchten, sind in ihrer Auswahl möglicherweise eingeschränkt. Eine gute Option ist der Node Streaming DAC von NADs Schwesterunternehmen Bluesound. Der Node bietet die gleichen Funktionen wie der CS1, verfügt aber zusätzlich über einen analogen Eingang, einen HDMI eARC-Ausgang und vor allem über eine App-basierte Steuerung mit der hervorragenden BluOS Control App des Unternehmens. Aber auch wenn der Bluesound Node mit all seinen Funktionen sein Geld wert ist, kostet er mit 599 Euro immer noch mehr, als viele Leute ausgeben wollen.

Für diese Leute ist der preisgünstigere CS1 eine erschwinglichere Option, um ein bestehendes System um Streaming- und High-Res-Audio-Funktionen zu erweitern. Es stimmt zwar, dass du die BluOS-Steuerungs-App, die in den teureren streamingfähigen Produkten des Unternehmens verwendet wird, nicht nutzen kannst, aber nicht jeder braucht die umfangreichen Funktionen, die diese App bietet (z. B. Multiroom-Streaming für mehrere Komponenten). Mit dem CS1 kannst du einfach Tidal auf deinem Handy starten, auf "Play" tippen und schon bist du in High-Res-Qualität unterwegs.

Der NAD CS1 Endpoint Network Streamer wird im März erhältlich sein.

