Der animierte Batman bekommt ein neues Zuhause bei Prime Video

Prime Video wird das neue Zuhause für kommende animierte Batman-Projekte, darunter die mit Spannung erwartete Zeichentrickserie Batman: Caped Crusader.

Fast sechs Wochen nachdem Batman: Caped Crusader von HBO Max zu Amazon wechselte, haben die bestätigt, dass auch die Fortsetzung der gefeierten Batman: The Animated Series exklusiv auf Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab) starten wird. Der Streaminganbieter hat grünes Licht für zwei Staffeln der von Bruce Timm, JJ Abrams und Matt Reeves entwickelten Zeichentrickserie gegeben.

Der "Caped Crusader" ist aber nicht das einzige Batman (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Projekt, das für Prime Video in Arbeit ist. In einer Pressemitteilung (Öffnet sich in einem neuen Tab) der Amazon Studios bestätigte das Unternehmen, dass zwei weitere Zeichentrickfilme speziell für den hauseigenen Streaming-Dienst (Öffnet sich in einem neuen Tab) entwickelt werden - beide mit Damian Wayne, dem soziopathischen Sohn von Batman.

Die erste dieser Produktionen ist "Merry Little Batman", eine Action-Comedy, in der der junge Damian Wayne in die Rolle des "kleinen Batman" schlüpft und Wayne Manor (und Gotham City) während der Weihnachtszeit vor den verschiedenen Schurken des Dunklen Ritters verteidigt. Eine Spin-Off-Serie mit dem Titel "Bat-Family" wird folgen und sich auf Bruce Wayne, Damian und den Butler Alfred konzentrieren, die sich mit den Irrungen und Wirrungen einer reichen Superheldenfamilie auseinandersetzen. Wie die Bilder unten zeigen, unterscheidet sich der Animationsstil dieser Serien deutlich von dem, den wir aus früheren animierten Batman-Projekten kennen.

Bat-Family und Merry Little Batman werden einen unverwechselbaren Art-Style haben. (Image credit: Warner Bros. Animation)

Vernon Sanders, Head of Television von Amazon und MGM Studios, kommentierte die Ankündigung: "Batman: The Animated Series war wegweisend für die Entwicklung von Superheldengeschichten und hat den Dunklen Ritter für eine ganze Generation definiert. Batman: Caped Crusader wird diese Tradition zweifelsohne fortsetzen, und wir freuen uns, zusammen mit Merry Little Batman und Bat-Family mit Warner Bros. Animation zusammenzuarbeiten, um unseren globalen Prime Video-Kunden eine Vielzahl von Facetten des Batman-Mythos zu bieten."

Für dieses Trio von Batman-Produktionen wurde noch kein Veröffentlichungsdatum festgelegt. Ihre Aufnahme in Prime Video in den kommenden Jahren wird jedoch den Katalog des Streaminganbieters mit erstklassigen Animationsinhalten wie Invincible (Öffnet sich in einem neuen Tab), The Legend of Vox Machina (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Undone weiter stärken.

Ein Prime (Video) Zuhause für Batmans globales Publikum

Batmans nächster Live-Action-Auftritt wird im DCEU-Film The Flash sein. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Es mag seltsam erscheinen, dass Prime Video das neue Zuhause für Batman ist (zumindest aus der Animations-Perspektive). Der legendäre Superheld und Rächer ist eine der beliebtesten Figuren von DC Comics und die Rechte am Dunklen Ritter liegen bei Warner Bros. Discovery (WBD).

Wenn man bedenkt, dass WBD seine eigenen Streaming-Plattformen hat - HBO Max, die Heimat seiner Live-Action- und animierten DC-Inhalte, und Discovery Plus - ist es seltsam, dass einer dieser Dienste oder der kommende Super-Streamer Max von WBD nicht die Heimat für neue animierte Batman-Projekte sein wird.

Neue Zeichentrickfilme wie Batman: Caped Crusader sollten ursprünglich auf HBO Max ausgestrahlt werden. Aufgrund von Sparmaßnahmen bei WBD, die im Zuge der Fusion von Warner Bros. mit Discovery im März 2022 begannen, wurden jedoch zahlreiche Animationsprojekte von HBO Max gestrichen.

Zum Glück ist Amazon Studios eingesprungen, um einige von ihnen zu retten. Und meiner Meinung nach ist das eine gute Sache. Wir werden nicht nur eine von Bruce Timm entwickelte Fortsetzung von Batman: The Animated Series zu sehen bekommen - eine der besten Zeichentrickserien aller Zeiten -, sondern auch mehr Menschen werden sie sehen können. Das liegt daran, dass Prime Video weltweit verfügbar ist, während die Verfügbarkeit von HBO Max auf Regionen wie Nord- und Lateinamerika und einige Teile Europas beschränkt war. Solange Batman: Caped Crusader nur halb so gut ist wie sein Vorgänger, kannst du darauf wetten, dass er bald zu unseren besten Prime Video Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) gehören wird.

Batman-Fans können in den nächsten Jahren noch viele weitere Inhalte rund um den Dunklen Ritter erwarten. Zunächst kehrt Michael Keatons Bruce Wayne/Batman in The Flash (Öffnet sich in einem neuen Tab) zurück, einem der letzten Filme des DC Extended Universe (DCEU (Öffnet sich in einem neuen Tab)), bevor das Superhelden-Universum der WBD als DC Cinematic Universe (DCU (Öffnet sich in einem neuen Tab)) wiedergeboren wird.

Im DCU wird Damian Wayne in den nächsten Jahren auch sein Live-Action-Debüt in einem neuen Batman-Film mit dem Titel The Brave and The Bold (Öffnet sich in einem neuen Tab) geben. Und schließlich baut WBD sein Elseworlds-Universum rund um Matt Reeves' Batman aus: The Batman Part II, ein HBO-Max-Spin-off mit Colin Farrells Oswald Cobblepot/Penguin und eine Horror-eske Arkham Asylum-Serie sind in Arbeit.

