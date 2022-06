Das Samsung Galaxy S22 ist dir zu teuer? Warte nicht auf ein günstiges Modell!

Wenn du gerne ein neues Smartphone von Samsung (opens in new tab) hättest, aber nicht den hohen Preis für ein Galaxy S-Flaggschiff zahlen willst, war der FE-Ableger jedes Jahr deine beste Wahl. Es sieht aber so aus, als würde das Samsung Galaxy S22 FE nie erscheinen.

SamMobile berichtet, dass die preisgünstige Version des Galaxy S22 abgesagt worden sein könnte. Quellen berichten, dass an einem Smartphone mit der erwarteten Modellnummer des S22 FE nicht gearbeitet wird.

Das Galaxy S22 FE wäre kein Kandidat für unsere Liste der besten günstigen Smartphones gewesen, da es wahrscheinlich eine Mittelklasse-Version der Flaggschiff-Geräte des Unternehmens sein würde, aber es wäre eine günstigere Version des beliebten, aber teuren S22 gewesen.

Das war schon beim Galaxy S20 FE und theoretisch auch beim Galaxy S21 FE der Fall, aber letzteres kam so spät auf den Markt, dass es das Galaxy S21 nicht mehr unterbieten konnte, das schon seit Monaten im Preis gesenkt worden war, als die FE-Version herauskam.

Wenn das S22 FE auf den Markt kommt, wird es die dritte Generation von Samsungs FE-Reihe sein, aber aus diesem Leak geht nicht hervor, ob das Unternehmen die Fan-Edition-Reihe komplett aufgegeben hat oder nur ein Jahr überspringen wird.

Wir sollten darauf hinweisen, dass wir dieses Gerücht schon einmal gehört haben, was ihm viel Glaubwürdigkeit verleiht.

Es gibt auch keine Informationen darüber, warum das Samsung Galaxy S22 FE anscheinend gestrichen wurde, aber da das stark verzögerte S21 FE überraschend kurz nach der S22-Reihe auf den Markt kam, ist es möglich, dass Samsung ein geringeres Interesse an der Reihe festgestellt hat.

Analyse: Es ist nicht das Ende der Welt

Fans von Mittelklasse- oder günstigen Smartphones werden sich vielleicht über die Streichung des Samsung Galaxy S22 FE ärgern oder denken, dass das Unternehmen seine günstigen Smartphones aufgibt, aber das ist zum Glück nicht der Fall.

Wenn du ein Smartphone von Samsung suchst, das nicht zu teuer ist, war die Galaxy S FE-Reihe noch nie die richtige Wahl - und das ist auch jetzt nicht anders.

Stattdessen bietet Samsung mit der Galaxy A-Reihe Mittelklasse- und günstige Smartphones mit Top-Ausstattung zu verlockenden Preisen an. Wenn du ein wirklich günstiges Smartphone suchst, ist das Galaxy A13 das Richtige für dich, aber wir empfehlen dir das Galaxy A53, eine kompetente Mittelklasse-Alternative zum S22.