Amazon Prime Day Termin für 2022 angekündigt - mit frühen Angeboten ab nächster Woche

Amazon hat die Termine für den Prime Day - das jährliche zweitägige Sommer-Sale-Event des Händlers - offiziell bestätigt.

Der Amazon Prime Day 2022 (opens in new tab) findet am Dienstag, 12. Juli, und Mittwoch, 13. Juli, statt. Wie der Händler heute Morgen in einer Pressemitteilung (opens in new tab) bekannt gab, beginnen die ersten Angebote bereits am 21. Juni: 55 % Rabatt auf ausgewählte Amazon-Geräte, bis zu 50 % Rabatt auf Fire TV und weitere Angebote von bekannten Marken wie Shark, Samsung und Bosch. Außerdem kannst du viele der zusätzlichen Amazon-Abonnementdienste bis zu vier Monate lang kostenlos testen, darunter Music Unlimited, Kindle Unlimited und Audible.

Wir hatten vorausgesagt, dass die Schnäppchenjagd am 11. und 12. Juli stattfinden würde und lagen damit nur einen Tag daneben. Der Händler überraschte uns, indem er die Aktion um einen Tag nach hinten verschob, statt wie üblich am Montag und Dienstag. Es ist auch etwas früher im Monat als in den vergangenen Jahren, obwohl der letzte Prime Day des Online-Händlers im Juni und nicht im Juli stattfand.

Auf jeden Fall ist es jetzt an der Zeit, die tausenden von Prime Day-Angeboten zu durchforsten, die von Laptops, Fernsehern und Spielkonsolen bis hin zu Haushaltswaren, Mode und Fitnessprodukten reichen. Wir werden die besten Rabatte in all diesen Kategorien und mehr in unseren speziellen Deal-Seiten zusammenstellen, damit du die Angebote nicht verpasst, wenn sie am 12. Juli ab Mitternacht deiner Ortszeit für Prime-Mitglieder freigeschaltet werden.

Der Amazon Prime Day richtet sich an Kunden, die den Amazon Prime Service abonniert haben. Einige wenige Angebote können durch die Bezahlschranke schlüpfen - das heißt, du kannst auch ohne Prime-Mitgliedschaft einen Rabatt auf bestimmte Produkte ergattern -, aber die meisten sind exklusiv für Prime-Mitglieder.

Zum Glück bietet der Einzelhändler für neue Abonnenten eine 30-tägige kostenlose Testphase (opens in new tab) für seinen Prime-Service an. Wenn du sie noch heute abschließt, gilt sie bis zum diesjährigen Prime Day und darüber hinaus. Außerdem erhältst du Zugang zu allen Vorteilen von Amazon Prime, wie z. B. die schnelle Lieferung am selben oder nächsten Tag, die besten Prime Video-Serien von Amazon, Prime Gaming und viele weitere Extras. Wenn du dich für die kostenlose Testphase anmeldest und den Service nach dem Amazon Prime Day nicht weiter nutzen möchtest, kannst du ihn während oder nach dem Tag kündigen, damit du keine ungewollten Gebühren zahlst.

Amazon Prime Day 2022: Welche Angebote erwarten dich

(Image credit: Amazon)

Was die zu erwartenden Angebote am Prime Day angeht - der in den letzten Jahren immer mehr dem Black Friday (opens in new tab) und Cyber Monday (opens in new tab) ähnelt -, so gibt es die besten Rabatte in der Regel auf Amazons eigene Produkte.

Das bedeutet, dass es die beste Zeit des Jahres ist, um technische Geräte wie Echo Smart Home Gadgets, Kindle Reader, Fire Tablets, Ring Sicherheitsgeräte und so weiter zu kaufen, da sie bis zu 55% günstiger sind. Amazon hat außerdem bestätigt, dass seine Fire TV Smart-TVs bereits ab 89,99 US-Dollar im Angebot sind - wie wird es hier in Deutschland aussehen?

Außerdem locken Deals für große Marken wie Samsung, Sony, Bose und SharkNinja. Amazon verspricht einen Preisnachlass von bis zu 50 % und dass einige Produkte dieser Hersteller zu den niedrigsten Preisen überhaupt angeboten werden.

Abgesehen davon gibt es gelegentlich auch Angebote für teurere Produkte von großen Marken wie Apple, Samsung, LG, Nintendo und Sony, z. B. Laptops, Fernseher, Spielekonsolen und Smartwatches. Diese sind aber natürlich schnell ausverkauft.

Alle Prime Day-Angebote laufen in der Regel über beide Tage - in diesem Jahr über den 12. und 13. Juli -, aber manchmal bietet Amazon auch zeitlich begrenzte Blitzangebote an, die nur in begrenztem Umfang verfügbar sind. Wir halten dich auf dem Laufenden über die besten Angebote, wenn sie im nächsten Monat starten, also schau wieder bei TechRadar vorbei, um mehr zu erfahren.