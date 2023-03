Das Nothing Phone 2 könnte den Flaggschiff-Konkurrenten in einem wichtigen Bereich unterlegen sein

Der CEO von Nothing, Carl Pei, sorgte auf dem Mobile World Congress 2023 für großes Aufsehen, als er auf der Bühne verkündete, dass das nächste Smartphone seines Unternehmens, das Nothing Phone 2, mit einem High-End-Chipsatz der Snapdragon 8-Serie (Öffnet sich in einem neuen Tab) ausgestattet sein wird.

In Wahrheit war das nicht die Enthüllung, auf die wir gehofft hatten - die Aussicht auf einen Blick auf das Smartphone selbst war die eigentliche Attraktion der Messe - und neue Informationen deuten darauf hin, dass Peis Ankündigung noch weniger bedeutsam sein könnte, als zunächst angenommen.

Wie 91Mobiles (Öffnet sich in einem neuen Tab) zuerst herausfand, hat der Qualcomm-Manager Alex Katouzian in einem inzwischen geänderten LinkedIn (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Post fälschlicherweise verraten, dass das Nothing Phone 2 den Snapdragon 8 Chipsatz der ersten Generation verwenden wird und nicht das Spitzenmodell Snapdragon 8 Gen 2.

Genauer gesagt, wird das neue Smartphone den Snapdragon 8 Plus Gen 1 Chipsatz nutzen, der Ende 2022 in Smartphones wie dem Samsung Galaxy Z Fold 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und dem OnePlus 10T (Öffnet sich in einem neuen Tab) zum Einsatz kam, die beide zugegebenermaßen sehr leistungsstark sind.

Das bedeutet aber auch, dass das Nothing Phone 2 keinen Prozessor haben wird, der mit den besten Android Smartphones des Jahres 2023, wie dem Samsung Galaxy S23 Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab) und dem OnePlus 11, mithalten kann.

Das Nothing Phone (1) verwendet einen Snapdragon 778G Plus Chipsatz (Image credit: Future)

Dennoch ist der Snapdragon 8 Plus Gen 1-Chipsatz eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Snapdragon 778G Plus im Nothing Phone 1, und einige der besten Smartphones nutzen die Qualcomm-Hardware von 2022 weiterhin hervorragend.

Im Alltag sollte sich das Nothing Phone 2 genauso leistungsfähig anfühlen wie die besten Samsung Smartphones des Jahres 2022 und im Vergleich zum Vorgängermodell eine deutlich bessere Leistung und Bildqualität bieten.

Dass das Nothing Phone 2 mit dem Snapdragon 8 Plus Gen 1 statt Gen 2 ausgestattet ist, wird sich auch auf den Preis auswirken. Dadurch, dass Nothing die Komponentenkosten niedrig halten kann, ist das Unternehmen möglicherweise in der Lage, sein erstes echtes Premium Smartphone zu einem Preis anzubieten, der unter dem der Top-Konkurrenz liegt.

Natürlich wird das Nothing Phone 2 nicht günstig sein - sein Preis wird mit ziemlicher Sicherheit den seines Vorgängers (469 €) in den Schatten stellen - aber es wird spannend sein zu sehen, was Carl Pei und sein Unternehmen mit etwas mehr Leistung unter der Haube erreichen können (auch wenn diese Leistung dem neuesten und besten Smartphone von 2023 nicht das Wasser reichen kann).