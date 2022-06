Assassin's Creed Origins erhält 60-FPS-Patch auf PS5 und Xbox Series-Konsolen

Es hat eine Weile gedauert, aber Ubisoft hat nun bestätigt, dass Assassin's Creed Origins seinen lang ersehnten 60-FPS-Patch ab heute für PS5 (opens in new tab) und Series X (opens in new tab)|S (opens in new tab) zur Verfügung gestellt bekommt.

Mit dem Patch wird die Leistung von Assassin's Creed Origins auf den neueren Konsolen spürbar optimiert. Wie Ubisoft auf Twitter (opens in new tab)bestätigte, wurde die Änderung umgesetzt und sollte im Vergleich zur Old-Gen-Variante der PS4 und Xbox One nun ein deutlich geschmeidigeres Spielerlebnis bieten.

In der Rolle von Bayek stellen wir uns hierbei im alten Ägypten dem Orden entgegen. Origins gilt als einer der besten Ableger der Reihe und belebte Ubisofts-Erfolgsreihe einmal mehr wieder. Deshalb waren Fans auch so begeistert, dass im Dezember des Vorjahres ein Origins-Update (opens in new tab) in Aussicht gestellt wurde, welches 60 Bilder pro Sekunde verspricht.

Gestern wurde weiterhin bestätigt, dass Origins bereits am 7. des Monat über Cloud, Konsole oder PC mittels Xbox Game Pass Nutzern zur Verfügung stehen wird. Damit läuten Microsoft und Ubisoft ihre neue Partnerschaft (opens in new tab)ein, welche Fans der Unternehmens-IPs weitere Releases im Abo-Service in Aussicht stellt.

(Image credit: Ubisoft)

Könnte Serien-Fans bekannt vorkommen...

Derzeit ist Assassin's Creed Valhalla der einzige Titel mit einer nativen PS5- sowie Xbox Series-Edition. Infolgedessen kann hier zwischen einem performanterem Modus mit 60 Bildern pro Sekunde und einer 1440p-Auflösung oder dem "Qualitätsmodus" gewählt werden, welche zwar nur 30 Bilder liefert, diese jedoch dafür im knackigen 4K präsentiert.

Trotzdem hat Ubisoft auch andere Ableger nicht vergessen. Angefangen bei Origins, hat der französische Publisher die Unterstützung für neuere Teile weiter ausgebaut. Ähnlich wie Origins hat auch Odyssey im August des Vorjahres einen 60-FPS-Patch erhalten.

Bitte bedenke jedoch, dass es sich hierbei nicht um native Ports handelt und du folglich keine Kompatibilität mit adaptiven Triggern des DualSense-Controllers oder ähnliches erhältst. Dieser Patch soll stattdessen die bestehende Leistung durch Abwärtskompatibilität verbessern. Origins und Odyssey erhalten also nicht das Komplettpaket an Vorteilen der New-Gen, sind für Fans jedoch nichtsdestotrotz ein willkommener Anblick.