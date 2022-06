Apple M2 Chip: alle News und bisherigen Gerüchte

(Image credit: Apple, with modification by TechRadar)

Der Apple M2 Prozessor stand in den letzten Monaten etwas im Schatten der Ankündigung des M1 Ultra (opens in new tab) auf Apples März-Event, aber jetzt, wo die WWDC 2022 (opens in new tab) vor der Tür steht, erwarten wir einige Neuigkeiten über das neue Apple Silicon, wenn nicht sogar eine echte Enthüllung.

Es gibt noch einen weiteren M1-Prozessor, den wir auf der WWDC in Verbindung mit dem neuen Mac Pro sehen werden und der wahrscheinlich ein Konkurrent des Intel Xeon sein wird, aber wir haben so wenige Details darüber, dass es unmöglich ist, zu wissen, welchen Weg Apple im Juni einschlägt.

Der Grund, warum alle so gespannt auf den M2-Chip sind, ist der uneingeschränkte Erfolg des Apple M1-Chips (opens in new tab), der im MacBook Air (2020) (opens in new tab), 13-Zoll MacBook Pro (2020) (opens in new tab), 14-Zoll MacBook Pro (2021) und 16-Zoll MacBook Pro (2021) sowie im Apple Mac Mini (2020) und 24-Zoll iMac (2021) zum Einsatz kommt. Auch das neueste Apple iPad Pro (12,9 Zoll, 2021) und das neueste iPad Air 5 (opens in new tab) sind mit dem Apple M1 ausgestattet.

Diese Geräte sind fast ausnahmslos die Besten ihrer Klasse. Daher ist es spannend zu sehen, was diese Geräte mit einem Apple M2 Chip leisten können. Wird der neue Apple M2 über superstarke GPU-Kerne verfügen, damit die besten Mac-Spiele wirklich herausragen? Mit der Integration der Metal API in die Unreal Engine 5 ist es einfacher denn je, Spiele für den Mac zu entwickeln (ob die Entwickler das auch tatsächlich tun werden, bleibt abzuwarten). Ein Apple M2 Chip könnte diese Entwicklung definitiv fördern.

Mit den Intel Alder Lake Chips, die das großartige Potenzial der big.LITTLE Architektur in Bezug auf die Leistung zeigen, und den Intel Raptor Lake und AMD Zen 4, die voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen werden, bekommt der Apple M2 starke Konkurrenz. Was können wir also von der nächsten Generation des Apple Silicons erwarten? Lasst uns nachhaken, während wir auf offizielle Informationen aus Cupertino warten.

Apple M2: Kurz & knapp

Worum geht es? Um Apples nächste Generation von Mainstream-Prozessoren für Mac und iPad

Um Apples nächste Generation von Mainstream-Prozessoren für Mac und iPad Wie viel wird er kosten? Der Chip wird nicht allein verkauft, sondern hängt vom Preis des Geräts ab, das er versorgt.

Der Chip wird nicht allein verkauft, sondern hängt vom Preis des Geräts ab, das er versorgt. Wann kommt er heraus? Mitte bis Ende 2022.

(Image credit: Future)

Apple M2: Erscheinungsdatum

Es gibt kein offizielles Statement, dass der Apple M2 Chip überhaupt existiert, also gibt es auch kein offizielles Veröffentlichungsdatum.

Er wird mit ziemlicher Sicherheit das MacBook Air der nächsten Generation (2022) antreiben, das wir in den nächsten Monaten erwarten. Ob wir auch ein 13-Zoll MacBook Pro mit Apple M2 sehen werden, ist eine andere Frage.

Angesichts der kürzlichen Veröffentlichung des MacBook Pro 14 Zoll mit einem viel leistungsfähigeren Prozessor ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein etwas kleineres MacBook Pro auf den Markt kommt, zwar geringer, aber nicht unbedingt ausgeschlossen.

Es gibt viele Spekulationen darüber, dass das 13-Zoll MacBook Pro wahrscheinlich zugunsten eines 14-Zoll MacBook Pro mit dem Apple M2 Chip eingestellt wird, was gegen Ende 2022 der Fall sein könnte.

Der M2-Chip könnte auch einen neuen Apple Mac Mini antreiben. Sowohl der Mac Mini als auch das MacBook Air werden Ende 2022 zwei Jahre alt sein, so dass bereits Mitte des Jahres mit einer Aktualisierung zu rechnen ist.

Wir haben in diesem Jahr schon viel über neue Macs und MacBooks (opens in new tab) gehört, also erwarten wir 2022 auf jeden Fall große Dinge an der M2-Front (opens in new tab).

(Image credit: Jon Prosser / Future)

Apple M2: Preis

Der Apple M2 wird sich nicht von alleine verkaufen - aber kannst du dir vorstellen, dass das Apples Verkaufsschlager im Jahr 2022 sein wird? Das wäre eine tolle Sache.

Nein, der Apple M2 wird nur als Teil eines seiner Produkte verkauft werden, also werden wir auf die Preisschilder der Geräte achten. Und während die Apple M1-Geräte aufgrund der verbesserten Hardware nicht teurer waren als ihre Vorgänger, wäre es vielleicht zu viel erhofft, dass dies auch beim Apple M2 der Fall sein wird.

Die Preise vieler Hardwarehersteller sind im letzten Jahr stetig gestiegen. Egal, ob wir das darauf zurückführen, dass die Unternehmen die Verbraucher übervorteilen wollen, oder ob es daran liegt, dass die Kosten tatsächlich so gestiegen sind, dass die Preise für die fertigen Produkte in die Höhe getrieben werden - im Jahr 2022 sind die Dinge einfach teurer geworden, vor allem die technischen Produkte.

Ein Preis von 1.129 Euro wirkt auf den Verbraucher einfach anders als 1.229 Euro. Es ist also gut möglich, dass Apple die Einstiegskonfiguration des MacBook Air mit M2-Power bei diesem Preis belässt.

Andere Konfigurationen könnten jedoch etwas teurer sein, um dies zu kompensieren, und die MacBook Pro-Geräte werden wahrscheinlich eine generelle Preiserhöhung erfahren. Wenn du ein professioneller Nutzer bist, wird Apple keine Skrupel haben, diese Preiserhöhung an dich weiterzugeben.

(Image credit: Future)

Apple M2: Specs und Performance

Auch wenn die Zahl größer sein könnte, erwarten wir nicht, dass der Apple M2 die aktuellen Chips M1 Pro und M1 Max übertrifft.

Diese beiden Chips wurden speziell für professionelle Workstations entwickelt (sie heißen schließlich MacBook Pro), und es sieht ganz danach aus, dass die MX-Chips in Consumer-Geräten zum Einsatz kommen werden, während die MX Pro- und MX Max-Chips für die höherwertigen Workstations bestimmt sind.

Dies wird wahrscheinlich nur für die Grafik- und neuronalen Verarbeitungskomponenten des SoC von Bedeutung sein, da ein MacBook Air oder ein iPad Pro nicht annähernd so viel Leistung benötigt wie ein MacBook Pro, das für den Videoschnitt oder die 3D-Modellierung eingesetzt wird.

Dennoch erwarten wir, dass der Apple M2 Chip mindestens acht Kerne (4+4) mit einer gleichmäßigen Mischung aus Leistungs- und Effizienzkernen haben wird. Es ist möglich, dass der M2-Prozessor zwar genauso viele Kerne hat, aber nicht so leistungsfähig ist wie der M1 Pro und M1 Max aus dem letzten Jahr.

Der Grund, warum wir glauben, dass die Anzahl der Prozessorkerne steigen wird, ist Intel Alder Lake. Mit der Veröffentlichung von Intels neuesten mobilen Prozessoren hat Intel ein äußerst konkurrenzfähiges Produkt, das Apples Silicon auf dem Laptop-Markt Paroli bieten kann. Ohne Alder Lake könnte Apple wahrscheinlich mit der gleichen Anzahl von Prozessorkernen auskommen, aber ein paar Änderungen an den Rändern vornehmen und dann Feierabend machen.

Mit den Alder Lake Chips von Intel, die bis zu 12 Kerne / 20 Threads haben, wird der Apple M2 etwas härter arbeiten müssen, um mit den Chips von Intel Schritt zu halten, da beide Unternehmen aggressiv versuchen, ihren Marktanteil bei Laptops im Jahr 2022 zu erhöhen.