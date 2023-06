Mortal Kombat 1: Zugänge für den Stresstest kosten gern einmal mehr als 800 Dollar!

Mortal Kombat 1 befindet sich aktuelle in seiner Stresstest-Phase und während wenige Auserwählte bereits in das Vergnügen des neuen Sterns am Fighting-Kosmos kamen, hatten andere weniger Glück. Nur gut, dass es hierfür hilfreiche Verkäufer auf eBay gibt. Blöd ist hingegen, dass diese horrende Summen für einen einzelnen Code verlangen …

Im Tagesverlauf des gestrigen Sonntags, dem 25. Juni, konnten sich Spieler zunächst über eine Reihe von Angeboten für entsprechende Stresstest-Codes freuen. Diese Freude schwang aber wohl recht rasch in Ernüchterung um, sobald man einmal die geforderten Preise für einen Zugang betrachtete. Beispiel gefällig? Gerne doch!

Im Tagesverlauf wurde ein Zugang für erschwingliche 810 Dollar an den neuen Besitzer übergeben, der sich gegen 19 Mitbietende durchsetzte – Was ein Schnäppchen (nicht)!

Andere bezahlen sogar noch mehr, wie dieses Beispiel eindrucksvoll veranschaulicht:

Als wären die Preise aber nicht schon unverschämt genug, sollte man sich noch einmal vor Augen führen, dass dieser Stresstest lediglich noch bis zum Montagnachmittag stattfindet (17 Uhr CEST). Entweder wir haben es bei solchen Geboten also mit waschechten Fans zu tun oder FOMO (Fear Of Missing Out) war hier schlichtweg übermächtig.

Mortal Kombat 1 hat den Stresstest sowohl auf der Xbox Series X als auch der PlayStation 5 angeboten – PC-Spieler und Nintendo Switch-Besitzer blieben vorerst außen vor. Wer aber weder das nötige Kleingeld, das nötige Glück, die entsprechende Plattform oder aber die nötige Zeit hatte, der sollte noch längst nicht verzagen ...

Immerhin wird es auch eine weitere spielbare Beta (für Vorbesteller) des neuesten Serien-Eintrags geben und somit eine unkomplizierte Möglichkeit, sich vor Release noch einmal selbst ein Bild vom Kampfkunst-Gemetzel zu machen. Selbige soll übrigens schon im August stattfinden, weswegen du nicht mehr viel länger warten musst, um deine Kampf- und Combo-Kenntnisse unter Beweis zu stellen.

Mit dabei ist dann sicher auch das neue Kameo System, welches noch einmal deutlich mehr strategischen Tiefgang offerieren dürfte und sich somit von seinen Vorgängern abhebt.

Ich bleibe gespannt und freue mich auf die zeitnahe Beta sowie den darauffolgenden Release im Jahresverlauf – und natürlich freue ich mich auch über die Tatsache, dass ich noch genug Geduld sowie Vernunft habe, um meine 800 Euro in andere Dinge wie die neue Series S oder dem einen oder anderen der besten RPGs und besten Roguelikes zu investieren …