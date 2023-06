Die besten besten Roguelike-Spiele: Dein Beginner-Leitfaden

Die besten Roguelike-Spiele stellen dein Können auf die Probe, bringen dich an den Rand deiner Kräfte und machen Lust auf mehr. Auch wenn einige schwieriger sind als andere, ist in dieser Liste bestimmt etwas für dich dabei, also sieh dir an, welches dir am besten gefällt.

Während die meisten dieser besten Roguelike-Spiele auch auf Listen wie unseren besten Indie-Spielen zu finden sind, hat das Genre an sich schon so viele einzigartige Titel hervorgebracht, dass es schwer ist, nicht darüber zu staunen. Roguelikes sind sogar über ihr eigenes Genre hinausgewachsen und haben die Art und Weise verändert, wie Spiele mit dem Dauer-Tod umgehen. Auch wenn die besten Roguelike-Spiele manchmal etwas masochistisch sind, belohnen sie dich für deine harte Arbeit auf eine Weise, wie es kein anderes Genre tut.

Dies ist also unser kleiner Leitfaden für einige der besten Roguelike-Spiele. Ein Genre, in dem es darum geht, viel zu sterben, Fehler zu machen und sich mit knapper Not durchzuschlagen.

The Binding of Isaac

Image credit: Edmund McMillen

The Binding of Isaac Gruselig, grotesk und wirklich unterhaltsam

Plattformen: PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC

The Binding of Isaac ist ein typisches Roguelike-Spiel. Du spielst - zumindest anfangs - die Rolle von Isaac, einem armen Jungen, dessen Mutter von Gott befohlen wurde, ihn zu töten. Er versteckt sich und landet in einem kerkerähnlichen Keller voller Monstrositäten, die ihn umbringen wollen. Wenn du Isaac tief genug nach unten führst, gehst du tatsächlich durch den Bauch deiner Mutter und kämpfst sogar gegen Satan. Ja, genau.

Der Spaß an diesem Roguelike kommt von den Runs, in denen du allmächtig wirst. Du kannst dich in einen fliegenden, Laser abfeuernden Zyklopen verwandeln, eine Armee von Babys haben, die Feinde für dich angreifen, oder sogar Zähne auf Gegner spucken, um sie auszuschalten. Dieses Roguelike wird immer schwieriger, je besser du wirst, denn die Bosse und neuen Gebiete werden immer anspruchsvoller, je länger du lebst. Trotz der Schwierigkeit ist The Binding of Isaac eines der lohnendsten Roguelikes, die es gibt. Wenn du es bis zum Ende geschafft hast, weißt du, dass du es verdient hast. The Binding of Isaac wird dich überwältigen, und du wirst es lieben.

Dead Cells

Image credit: Motion Twin

Dead Cells Metroidvania + Roguelite = die beste Mischung?

Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, PC

Dead Cells ist ein Action-Platformer, bei dem du neue Fähigkeiten erhältst und neue Gebiete freischaltest, wenn du vorankommst. Auf eine Art Weise ist s also auch ein Metroidvania. Außerdem kehrst du zum Anfang zurück, wenn du stirbst, was es zu einem Roguelike macht. Für ein Roguelike und ein Indie-Spiel ist es unglaublich erfolgreich: Es wurde über 10 Millionen Mal verkauft.

Der Kampf in diesem Spiel ist ballettartig. Du bewegst dich durch die Level, greifst ständig an und springst doppelt, wie ein spitzer Kreisel. Du kannst Wände hochklettern, Ranken wachsen lassen, Fallen aufstellen und alles in Brand stecken. Du verbesserst deinen Charakter im Laufe jedes Durchgangs und er verlierst ihn, wenn du stirbst oder wenn du erfolgreich bist. Falls du es schaffst, den Endboss zu besiegen, beginnt das Spiel von vorne.

Dieses Mal hast du jedoch eine Bosszelle aktiviert, die die Feinde in jedem Level verändert, einige Heilungsmöglichkeiten entfernt und die Dinge generell ein wenig auf den Kopf stellt. Du kannst dies mehrmals tun. In der letzten Schwierigkeitsstufe hast du drei Heilungschancen, die für einen ganzen Durchlauf reichen. Anscheinend ist das immer noch machbar.

Into the Breach

Image credit: Subset Games

Into the Breach Nieder mit den Außerirdischen

Plattformen: Nintendo Switch, iOS, Android, PC

Into the Breach ist so fesselnd und unterhaltsam, dass du oft gar nicht merkst, dass du gescheitert bist, bevor du deinen nächsten Durchgang begonnen hast. Der rundenbasierte Strategietitel zeigt dir jeden Zug deines Gegners und fordert dich auf, perfekt zu reagieren, um die Zeitlinie vor außerirdischen Eingriffen zu schützen.

Um erfolgreich zu sein, musst du über deine unmittelbaren Optionen hinausschauen. Wenn du nicht mindestens drei Züge vorausdenken kannst, bist du zum Scheitern verurteilt. In diesem Fall bedeutet das, dass du dich in eine andere Zeitlinie teleportierst und alle deine Mech-Piloten bis auf einen aufgibst – du fängst also praktisch von vorne an.

Das Geniale an Into the Breach ist, dass du immer für dein Scheitern verantwortlich bist und damit leben musst. Es gibt keine Wiederholungen. In anderen Spielen ist es leicht, die Schuld auf eine unfaire KI oder einen Angriff zu schieben. In Into the Breach kannst du jedoch sehen, was passieren wird, so dass es nur eine Person gibt, der du die Schuld geben kannst, wenn alles den Bach runtergeht.

Crawl

Image credit: Powerhoof

Crawl Multiplayer-Mord

Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Crawl ist ein Lovecraft'scher lokaler Multiplayer-Dungeon-Crawler, bei dem du in einen Pixel-Art-Dungeon hinabsteigst – aber hoffentlich nicht in den Wahnsinn.

Die Wahrscheinlichkeit, dass du in Crawl stirbst, ist groß – darum geht es ja. In diesem Roguelike für vier Spieler ist nur Platz für einen von euch, um das Spiel zu beenden und zu gewinnen. Dank dieses kleinen Details verbringt ihr die meiste Zeit als rachsüchtige Geister, die versuchen, den einzigen lebenden Spieler zu töten und seinen Platz einzunehmen. Verrat und Mord sind also vorprogrammiert.

Getötete Spieler leben als rachsüchtige Geister weiter, die Fallen und Möbel übernehmen und in speziellen Bereichen Monster beschwören können, mit denen sie die Lebenden angreifen können. Diese Monster steigen auf und entwickeln sich weiter, je nachdem wie stark der Abenteurer ist. Je stärker die Lebenden werden, desto stärker sind auch die Toten. Das hält die Dinge im Gleichgewicht. Ziel ist es, als lebender Abenteurer zuerst einen Boss zu erschlagen. Dann geht es von vorne los.

Je mehr du das Spiel spielst, desto mehr Inhalte schaltest du frei. Du erhältst Zugang zu neuen und alten Göttern, die du anbeten kannst, zu neuen Gegenständen und tödlicheren Fallen. Der hektische Rausch, der Geist zu sein, der dem Abenteurer den Todesstoß versetzt, ist wunderbar und wird in jedem Spiel wiederholt. Warum nicht die Freude am vielen Sterben mit deinen engsten Freunden teilen?

Slay the Spire

Image credit: Mega Crit Games

Slay the Spire Combo-Karten und raffinierte Entscheidungen

Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android, PC

Obwohl es erst im Januar 2019 erschienen ist, hat Slay the Spire seinen Platz im Roguelike-Genre bereits gefestigt. Auf dem Papier handelt es sich um einen rundenbasierten Dungeon Crawler mit Kartenspiel, aber man muss davon ausgehen, dass das Spiel durch die Eingabe von zwei Genres in einen Zufallsgenerator entstanden ist und man sich einfach mit den Ergebnissen zufrieden gegeben hat (auf die bestmögliche Art und Weise).

Deine Aufgabe ist es, die Spitze des titelgebenden Turms zu erklimmen. Dazu reist du durch verschiedene Level und kämpfst unterwegs gegen verschiedene Monster. Je weiter du kommst, desto mehr Karten erhältst du, die du deinem Deck hinzufügen kannst, und vielleicht sogar ein paar ausgefallene Ausrüstungsgegenstände. Klingt einfach, oder?

Slay the Spire zeichnet sich durch die subtilen Entscheidungen aus, die du treffen musst. Eine neue Karte zu deinem Deck hinzuzufügen, sollte eine gute Sache sein. Das Problem ist nur, dass du damit die Chance verringerst, etwas anderes zu ziehen. Wann immer eine neue Karte angeboten wird, musst du abwägen, ob es sich lohnt, sie zu nehmen. Wenn du scheiterst, fängst du selbstverständlich wieder von vorne an, aber dieses Mal weißt du mehr über die Zusammensetzung des Decks und die Strategie. Unter den Roguelikes ist das wirklich einzigartig.

Hades

(Image credit: Supergiant Games)

Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Hades hat bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 das Internet auf den Kopf gestellt, und das aus gutem Grund. Es ist ein einzigartiges Roguelike mit rasanter Action und einer unglaublichen Geschichte, die auf der griechischen Unterweltmythologie basiert. Hades ist ein wahrer Kraftakt mit einem atemberaubenden Grafikstil und einer Spielmechanik, die sich auch für Roguelike-Neulinge eignet.

Wenn dir die Erkundung der Unterwelt bisher gefallen hat, dann haben wir gute Nachrichten für dich. Während der Game Awards 2022 wurde Hades 2 angekündigt, also mach dich bereit für noch mehr Geheimnisse und Melodrama.

Wildfrost

(Image credit: Chucklefish)

Wildfrost Eiskalt erwischt

Plattformen: Nintendo Switch, PC

Wildfrost ist ein niedliches und schrulliges Roguelike mit liebenswerten Charakteren und einem brillanten Kunststil. Ähnlich wie bei Slay the Spire setzt dieses kartenbasierte Spiel auf Strategie, damit die Spieler drei Schritte vorausdenken.

In klassischer Roguelike-Manier ist der Trick an diesem Spiel seine Wiederspielbarkeit. Du wirst diesen Titel nicht beim ersten Durchlauf abschließen können und jedes Mal, wenn du zum Basislager zurückkehrst, bekommst du einen brandneuen Protagonisten mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Power-Ups. Auch wenn jeder Durchlauf etwas anders ist, wirst du schnell lernen, was am besten funktioniert und vor welchem liebenswerten Bösewicht du dich in Acht nehmen musst.