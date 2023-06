Mortal Kombat 1 bietet fetzige und kollaborative Gefechte

Ins Gesicht geschlagen zu werden ist mies. Das wurde mir vor allem bei meinem Mortal Kombat 1-Test hinter verschlossenen Türen bewusst, als Liu Kang mir 10-15 Mal ins Gesicht boxte, während ich versuchte, mich an die Knöpfe aus Mortal Kombat 11 zu erinnern. Dann habe ich alles durcheinander gebracht, während mein Gesicht zu Brei getreten wurde. Dabei merkte ich, dass all die alten Tastenkombinationen gar nicht mehr so nützlich sind wie früher – denn Mortal Kombat 1 hat nicht nur die Geschichte der Serie neu geschrieben, sondern auch das Spielprinzip.

Die Charaktere fühlen sich generell etwas träger an, und selbst die schnellsten von unter ihnen fühlen sich etwas schwerfällig an, wenn du sie nicht in Combos einsetzt. Sub-Zero, ein Kämpfer, der sein Debüt in der Mortal Kombat Trilogy auf der PS1 feierte, fühlt sich jetzt schwieriger an, auch wenn er mit der gleichen Tastenkombination Eiskugeln abfeuern und seine Gegner mit einer Vielzahl von eiskalten Tricks fertigmachen kann.

Wenn du jedoch ein paar Moves aneinanderreihst, fühlen sich die Figuren viel flüssiger an. Sie bewegen sich schnell und anmutig und führen mächtige Angriffe aus, bei denen dein Widersacher wenig Spielraum für Fehler hat. Ich habe jeden der vier Charaktere des Builds gespielt: Kenshi, Kitana, Liu Kang und Sub-Zero.

Sie fühlten sich alle ähnlich an, obwohl Kenshi so wirkte, als sei sein Charakter auf eine völlig neue Art und Weise ausbalanciert und ließ mich nach dem Probespiel mit der Frage "Was haben sie meinem Boy nur angetan?" zurück. Anstelle des schnellen Schwertkämpfers aus früheren Teilen der Serie setzt er jetzt viel stärker auf die Macht seiner geisterhaften Urahnen, um seine Feinde zu vermöbeln.

Kameos – Das neue System in Mortal Kombat 1

(Image credit: WB Games / Netherrealm Studios)

Die Kämpfe in Mortal Kombat 1 fühlen sich in diesem frühen Stadium sehr reduziert an. Die Charaktere hatten nur eine einzige Variante und keine der verschiedenen Kampfstile der beiden Vorgängerspiele. Auch die Interaktion mit der Umgebung schien nicht möglich zu sein, was zu einem reduzierten Kampfsystem führte, das die Kämpfe mit den unglaublichsten Grausamkeiten unterstrich, die ich mir vorstellen konnte.

Bei Fatalities fütterte ich einen Mann mit einem Schwert oder drehte meine Ventilatoren, um eine wirbelnde Klinge zu erzeugen, die meine Gegner in einen Haufen Blut und Eingeweide verwandelte. Zu den tödlichen Schlägen gehören auch mächtige Schläge, wilde Waffenangriffe und alle möglichen anderen Gemeinheiten, die mich zwar nicht wirklich stören, sich aber zunehmend so notwendig anfühlen wie die Boob Jiggles von Dead or Alive und der dazugehörige Brustwackel-Schieberegler.

Die wichtigste Neuerung in Mortal Kombat 1 ist das Kameo-System, mit dem du nach der Wahl deines Kämpfers einen Kameo-Charakter auswählen kannst, der dich unterstützt. Diese funktionieren ähnlich wie die Assistenz-Charaktere in Marvel vs. Capcom, nur dass sie hier enger in deinen Kampfstil integriert sind: Wenn du den mächtigen Todesstoß einsetzt, taucht dein Assistenz-Charakter als Teil der Animation auf und ihr beide liefert gemeinsam einen epischen Beatdown ab.

(Image credit: WB Games / Netherrealm Studios)

In dem Build, der uns gezeigt wurde, waren nur drei verfügbar: Die Mortal Kombat-Stammkämpfer Sonia Blade, Jax und Kano. Jeder von ihnen hat seine eigenen Fähigkeiten, aber mechanisch gesehen besitzen sie alle einmalige Angriffe, Würfe, Combo-Breaker und einen Luftangriff, der Luftkombos auf eine Art und Weise in den Vordergrund rückt, wie wir sie seit 20 Jahren nicht mehr in einem Mortal Kombat-Spiel gesehen haben.

Das Kameo-System ist phänomenal, aber es ist eine zusätzliche Strategieebene zu einem ohnehin schon komplizierten Spiel. Deshalb bin ich mir absolut sicher, dass ich darin schrecklich sein werde. Wenn ich Sonya in einer Bodenschlacht zur Hilfe holen wollte, ließ ich sie oft nur wie einen roten Pfeil über uns hinwegfliegen. Sie winkte uns fröhlich zu, als sie an uns vorbeiflog, während mir auf dem Boden der Hintern versohlt wurde. Leider bot der Build abseits vom Einzelspielermodus – bei dem du dich durch einen kurzen Turm kämpfst – nur einen einfachen Versus-Modus, um gegen andere Spieler anzutreten.

Auf jeden Fall ist es wunderschön zu sehen, wie dein Kameo einen Feind in die Luft schleudert, während du hochspringst und einen Flugangriff auf ihn ausführst, und es wird ein Augenschmaus sein, den Experten dabei zuzusehen. Ganz zu schweigen davon, wie viele lizenzierte Charaktere nur durch das Kameo-System auftauchen werden. Ich freue mich auf Mortal Kombat 1 und es ist definitiv eines der besseren Spiele, die auf dem Summer Game Fest zu sehen waren. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das Kameo-System weniger erfahrene Spieler ausschließen wird.